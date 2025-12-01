ANSES define cuánto cobrarán AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

Este mecanismo reemplaza al esquema trimestral y permite que las asignaciones se actualicen con mayor frecuencia ante los aumentos de precios. El ajuste impacta sobre la prestación general, la asignación por discapacidad y los montos específicos de la Zona Austral.

Cuánto queda la AUH en diciembre tras el aumento del 2,3%

Los montos confirmados por ANSES para diciembre quedan así:

AUH general:

• Monto bruto: $122.467

• Pago mensual (80%): $97.974

• Retención (20%): $24.493

AUH por discapacidad:

• Monto bruto: $398.697

• Pago mensual: $318.957,60

Zona Austral:

• AUH: $159.178

• Pago mensual: $127.342,40

• AUH discapacidad: $414.644,80

Estos valores se acreditan de forma automática según terminación de DNI y no requieren trámite adicional.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en diciembre y por qué no aumenta

La Tarjeta Alimentar no forma parte de la fórmula de movilidad y, por lo tanto, sus montos quedan congelados. Aun así, continúa siendo un componente clave del ingreso alimentario mensual.

Montos vigentes:

• 1 hijo: $52.250

• 2 hijos: $81.936

• 3 o más hijos: $108.062

El depósito se realiza el mismo día en que ANSES acredita la AUH o la AUE, sin necesidad de gestiones adicionales.

Cuánto cobra una familia con AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre

Con la actualización aplicada en la AUH, los ingresos finales quedan establecidos de la siguiente manera:

• Familias con 1 hijo: $150.224

• Familias con 2 hijos: $277.884

• Familias con 3 o más hijos: $401.984

Todos los pagos se realizan de manera automática en la cuenta del titular, sin trámites ni solicitudes especiales.

Cuándo paga ANSES en diciembre 2025 y cómo consultar la fecha exacta

El calendario comienza el 10 de diciembre con las Pensiones No Contributivas (PNC) y continúa con:

• AUH

• AUE

• SUAF

• Jubilaciones y pensiones

• Tarjeta Alimentar

Las fechas correspondientes a cada terminación de DNI pueden consultarse desde Mi ANSES o en la sección Calendario de pagos, disponible en el sitio oficial del organismo.