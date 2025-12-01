En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
¿HAY AGUINALDO?

ANSES define cuánto cobrarán AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

ANSES y AUH vuelven al centro de la agenda con una actualización que impactará directamente en millones de familias. Un ajuste confirmado modifica los montos finales de diciembre y redefine cuánto se cobrará antes de las Fiestas, incluyendo el rol de la Tarjeta Alimentar.

ANSES aplica en diciembre una actualización que afecta de manera directa a AUH, Tarjeta Alimentar y otras asignaciones familiares. El ajuste incorpora una suba automática vinculada al último índice de inflación disponible y determina el monto final que recibirán las familias antes del cierre del año.

La actualización también confirma cómo quedarán los ingresos según cantidad de hijos y zona geográfica, ya que el incremento alcanza a AUH, AUE, AUH por discapacidad y los valores diferenciales de la Zona Austral. Con esta modificación, el organismo busca sostener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables.

El organismo previsional explicó además que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin cambios en diciembre, aunque continúa siendo uno de los refuerzos más significativos dentro del esquema de asistencia alimentaria. La combinación de ambos beneficios define el total que ANSES depositará de manera automática en cada cuenta.

Cómo se calcula el aumento de AUH y AUE en diciembre según el IPC

La AUH y la AUE se actualizan desde 2024 bajo un sistema de movilidad mensual que se ajusta según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para diciembre 2025, el incremento es del 2,3%, aplicado sobre el valor vigente y acreditado desde el 10 de diciembre, fecha en que comienza el calendario de pagos del organismo.

Este mecanismo reemplaza al esquema trimestral y permite que las asignaciones se actualicen con mayor frecuencia ante los aumentos de precios. El ajuste impacta sobre la prestación general, la asignación por discapacidad y los montos específicos de la Zona Austral.

Cuánto queda la AUH en diciembre tras el aumento del 2,3%

Los montos confirmados por ANSES para diciembre quedan así:

AUH general:

• Monto bruto: $122.467

• Pago mensual (80%): $97.974

• Retención (20%): $24.493

AUH por discapacidad:

• Monto bruto: $398.697

• Pago mensual: $318.957,60

Zona Austral:

• AUH: $159.178

• Pago mensual: $127.342,40

• AUH discapacidad: $414.644,80

Estos valores se acreditan de forma automática según terminación de DNI y no requieren trámite adicional.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en diciembre y por qué no aumenta

La Tarjeta Alimentar no forma parte de la fórmula de movilidad y, por lo tanto, sus montos quedan congelados. Aun así, continúa siendo un componente clave del ingreso alimentario mensual.

Montos vigentes:

• 1 hijo: $52.250

• 2 hijos: $81.936

• 3 o más hijos: $108.062

El depósito se realiza el mismo día en que ANSES acredita la AUH o la AUE, sin necesidad de gestiones adicionales.

Cuánto cobra una familia con AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre

Con la actualización aplicada en la AUH, los ingresos finales quedan establecidos de la siguiente manera:

• Familias con 1 hijo: $150.224

• Familias con 2 hijos: $277.884

• Familias con 3 o más hijos: $401.984

Todos los pagos se realizan de manera automática en la cuenta del titular, sin trámites ni solicitudes especiales.

Cuándo paga ANSES en diciembre 2025 y cómo consultar la fecha exacta

El calendario comienza el 10 de diciembre con las Pensiones No Contributivas (PNC) y continúa con:

• AUH

• AUE

• SUAF

• Jubilaciones y pensiones

• Tarjeta Alimentar

Las fechas correspondientes a cada terminación de DNI pueden consultarse desde Mi ANSES o en la sección Calendario de pagos, disponible en el sitio oficial del organismo.

