ANSES deposita un extra de $188.000 para los que completen este formulario antes de Navidad

$188.069,40 por menor en zona general.

$612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general.

$244.491,60 por menor en zona austral.

$796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.

AUH_ANSES

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH

ANSES permite realizar el trámite de manera online, sin necesidad de turnos. Este es el procedimiento completo:

Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a "Hijos" → "Libreta AUH" para verificar que los datos personales estén correctos.

Descargar e imprimir los formularios de escolaridad, vacunación y controles médicos.

Llevar los formularios a la escuela y al centro de salud para que los firmen y sellen.

Sacar una foto legible (formato JPG, máximo 3 MB) del formulario completo.

Subirla desde Mi ANSES, confirmar el trámite y esperar la validación.

El proceso es rápido, gratuito y evita tener que acercarse a una oficina del organismo.

Libreta AUH de ANSES: hasta cuándo hay tiempo de presentarla

Hay tiempo hasta el 31 de diciembre, pero se recomienda realizar la presentación cuanto antes para acelerar el cobro del monto retenido. El proceso puede tardar entre 30 y 90 días hábiles.

Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH de ANSES

No se cobra el 20% retenido del año anterior y el pago mensual de la AUH puede ser suspendido hasta regularizar la situación.

Por eso, presentar la Libreta es clave para mantener el beneficio y acceder al dinero acumulado.