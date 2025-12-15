ANSES deposita un extra de $188.000 para los que completen este formulario antes de Navidad
Paso a paso, requisitos y montos del pago único que reciben las familias que completan este trámite en la Administración Nacional de la Seguridad Social antes de fin de mes.
El extra de $188.000 que ANSES paga a los que completen este formulario antes de Navidad (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que sigue vigente un trámite clave que permite acceder a un pago por única vez durante el mes de diciembre. Este refuerzo se agrega a los demás beneficios que perciben las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), como el Complemento Leche del Plan 1000 Días y la Tarjeta Alimentar.
La Libreta AUH tiene como objetivo verificar que los niños y adolescentes cumplan con los requisitos de asistencia escolar, el calendario obligatorio de vacunación y los controles de salud. ANSES retiene el 20% del monto mensual de la asignación para garantizar que estas condiciones se cumplan, liberando los fondos una vez que el beneficiario presenta el formulario.
Si los titulares no entregan la Libreta AUH en tiempo y forma, perderán el derecho a cobrar este monto acumulado.
¿Cuáles son los montos que paga ANSES por la Libreta de AUH?
Según datos oficiales, los montos acumulados que se pagan por hijo son los siguientes:
$188.069,40 por menor en zona general.
$612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general.
$244.491,60 por menor en zona austral.
$796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.
Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH
ANSES permite realizar el trámite de manera online, sin necesidad de turnos. Este es el procedimiento completo:
Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir a "Hijos" → "Libreta AUH" para verificar que los datos personales estén correctos.
Descargar e imprimir los formularios de escolaridad, vacunación y controles médicos.
Llevar los formularios a la escuela y al centro de salud para que los firmen y sellen.
Sacar una foto legible (formato JPG, máximo 3 MB) del formulario completo.
Subirla desde Mi ANSES, confirmar el trámite y esperar la validación.
El proceso es rápido, gratuito y evita tener que acercarse a una oficina del organismo.
Libreta AUH de ANSES: hasta cuándo hay tiempo de presentarla
Hay tiempo hasta el 31 de diciembre, pero se recomienda realizar la presentación cuanto antes para acelerar el cobro del monto retenido. El proceso puede tardar entre 30 y 90 días hábiles.
Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH de ANSES
No se cobra el 20% retenido del año anterior y el pago mensual de la AUH puede ser suspendido hasta regularizar la situación.
Por eso, presentar la Libreta es clave para mantener el beneficio y acceder al dinero acumulado.