Previsional
ANSES
Diciembre
Previsional

La decisión de ANSES que hará de diciembre el mes mejor pago del año

Con un aumento del 2,3%, el pago del medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000, ANSES cerrará 2025 con una recomposición inédita que impacta en jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y SUAF. Millones cobrarán en diciembre los montos más altos del año.

ANSES llegará a diciembre con una recomposición inédita de ingresos que alcanzará a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y sociales. El refuerzo combina tres ingresos clave en un solo mes: el aumento por movilidad del 2,3%, el medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000, lo que permitirá que millones de titulares cierren 2025 con montos históricos en sus cuentas.

La mejora se explica por la actualización automática basada en la inflación de septiembre, informada por el INDEC, y se aplicará de forma directa sobre jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y el resto de las prestaciones. Según cifras oficiales, el impacto alcanzará a más de 7 millones de jubilados y pensionados y a casi 5 millones de familias que cobran asignaciones.

Los nuevos valores comenzaron a pagarse a partir del 9 de diciembre, de acuerdo con el calendario habitual según la terminación del DNI.

Aumento del 2,3%: cómo se aplica la suba de diciembre

El incremento de diciembre será del 2,3%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor de septiembre. La suba se enmarca en la fórmula de movilidad mensual vigente desde abril de 2024, que ajusta los haberes de manera automática para evitar atrasos frente a la inflación.

Aunque el porcentaje queda apenas por debajo de algunas proyecciones privadas, el efecto final se potencia al sumarse el aguinaldo y el bono extraordinario.

Jubilados y pensionados: cuánto se cobra en diciembre

Con el aumento aplicado, la jubilación mínima sube de $333.085,39 a $340.746,35. A ese monto se le agregan dos refuerzos fundamentales:

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Medio aguinaldo: $170.373,18

De esta manera, quienes cobran la mínima percibirán en diciembre un ingreso total de $581.119,53.

En el caso de la jubilación máxima, el haber pasará de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, lo que implica una suba de $51.551,04. Con el aguinaldo de $1.146.450,19, el total mensual alcanzará $3.439.350,58.

ANSES_Libreta

PUAM y Pensiones No Contributivas: nuevos montos

El aumento también impacta en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima. En diciembre, el haber quedará en $272.597,08, al que se suman:

  • Bono: $70.000

  • Aguinaldo: $136.298,54

Así, el ingreso total mensual ascenderá a $478.895,62.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez pasarán a $238.522,44. Con el bono y el aguinaldo, el total a cobrar será de $427.783,67.

Las PNC para madres de siete hijos, equiparadas a la jubilación mínima, cobrarán $581.119,53, con la posibilidad de sumar además la Tarjeta Alimentar.

AUH en diciembre: nuevos valores con aumento

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza un 2,3%. El monto total por hijo pasará de $119.691 a $122.444.

Como cada mes, ANSES paga el 80% y retiene el 20%:

  • Monto total: $122.444

  • Cobro mensual: $97.955,20

  • Monto retenido: $24.488,80

En el caso de la AUH por discapacidad, el haber subirá a $398.697, con un pago directo de $318.957,60.

AUH Zona Austral: montos diferenciados

En las provincias alcanzadas por el adicional de Zona Austral (Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte de Chubut, Neuquén y La Pampa), los valores serán más altos:

  • AUH por hijo: $159.178

  • AUH por discapacidad: $414.644,80

El pago mensual será de $127.342,40 y $331.715,84, respectivamente.

SUAF: asignaciones para trabajadores registrados

El aumento también alcanza al sistema de Asignaciones Familiares (SUAF). En el primer rango de ingresos, los valores quedarán en:

  • Asignación por hijo: $61.228

  • Asignación por hijo con discapacidad: $199.355

Otros montos actualizados:

  • Nacimiento: $71.368

  • Adopción: $426.710

  • Matrimonio: $106.950

Además, se ajustaron los topes de ingreso, lo que permitirá que más trabajadores accedan al beneficio:

  • Tope individual: $2.510.042

  • Tope familiar: $5.020.084

Cuándo se pagan el aumento, el bono y el aguinaldo

Los tres conceptos -aumento, bono de $70.000 y medio aguinaldo- comenzarán a liquidarse desde el 9 de diciembre, según terminación de DNI.

Primero cobrarán los jubilados y pensionados con haberes mínimos, luego los titulares de PUAM y PNC, y posteriormente AUH, SUAF y el resto de las prestaciones, dentro del cronograma habitual.

Cada beneficiario podrá verificar cuánto cobra en diciembre a través de:

  • Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • App Mi ANSES

  • Línea 130

  • Oficinas de ANSES, con turno previo

Desde estas vías también es posible descargar recibos digitales y confirmar si corresponde el bono, la Tarjeta Alimentar u otros complementos.

