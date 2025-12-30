Con este incremento, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.329.374,67

El aumento se acredita de forma automática y se cobra según el cronograma habitual de ANSES, de acuerdo con la terminación del DNI.

Bono previsional de ANSES: quiénes lo cobran y de cuánto es

Jubilados_ANSES ANSES redefine enero 2026 para jubilados con aumentos, bono y beneficios clave

Al aumento mensual se suma un bono previsional extraordinario de hasta $70.000, destinado a reforzar los ingresos de los jubilados con haberes más bajos.

El esquema de pago funciona de la siguiente manera:

Bono completo para quienes cobran la jubilación mínima

Monto decreciente para haberes superiores, hasta un tope de $419.401,58

No lo cobran quienes superan ese ingreso total

De este modo, un jubilado que percibe la mínima alcanza en enero un ingreso total de $419.401,58, sumando haber actualizado y bono.

Beneficios ANSES: descuentos automáticos para jubilados

Además del dinero en cuenta, los jubilados de ANSES acceden a descuentos directos mediante el programa Beneficios ANSES, que ofrece reintegros de entre 10 % y 40 % en comercios adheridos.

Los descuentos aplican en rubros clave como:

Alimentos

Farmacias

Ópticas

Indumentaria y calzado

Comercios de cercanía

El tope mensual de reintegro es de $120.000, y el beneficio se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación.

Cómo acceder a los beneficios de ANSES sin hacer trámites

El programa no requiere inscripción previa ni gestiones presenciales. Para acceder, los jubilados deben:

Pagar con la tarjeta de débito donde cobran el haber

Consultar los comercios adheridos en el sitio oficial de ANSES

Realizar la compra normalmente, el descuento se aplica en el momento o como reintegro

Este sistema automático busca garantizar que el beneficio llegue efectivamente a los jubilados.

Por qué enero 2026 es clave para los jubilados de ANSES

Enero suele ser un mes de ajuste tras los gastos de diciembre. La combinación de aumento, bono y descuentos permite:

Sostener el poder adquisitivo

Reducir el impacto en alimentos y medicamentos

Planificar gastos con mayor previsibilidad

Para muchos jubilados, este esquema marca una diferencia concreta en el inicio del año.

ANSES prorrogó el plazo para presentar la Libreta AUH

En paralelo, ANSES confirmó la prórroga para presentar la Libreta AUH correspondiente a 2025.

Nueva fecha límite: 31 de marzo de 2026

Vencimiento original: 30 de diciembre

La medida permite cobrar el 20 % retenido una vez acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad.