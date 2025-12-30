ANSES redefine enero 2026 para jubilados con aumentos, bono y beneficios clave
ANSES define un esquema clave para jubilados en enero de 2026. Entre aumentos, refuerzos y beneficios automáticos, el primer cobro del año llega con varias novedades que impactan en el ingreso mensual y el consumo cotidiano.
ANSES inicia enero de 2026 con un esquema que modifica el ingreso real de los jubilados desde el primer cobro del año. El calendario no solo contempla la actualización mensual de los haberes, sino también refuerzos y beneficios que se aplican de manera automática.
Para los jubilados de ANSES, enero suele ser un mes complejo por la ausencia del aguinaldo y el aumento de gastos estacionales. En este contexto, el organismo implementa un combo de medidas que cambia el escenario habitual del inicio de año.
El esquema combina tres componentes que impactan en el bolsillo: aumento por movilidad, bono previsional extraordinario y descuentos automáticos en consumos esenciales, sin necesidad de trámites adicionales.
Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en enero 2026
Desde el 1° de enero de 2026, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 2,5 %, en línea con la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la inflación.
Con este incremento, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $349.401,58
Jubilación máxima: $2.329.374,67
El aumento se acredita de forma automática y se cobra según el cronograma habitual de ANSES, de acuerdo con la terminación del DNI.
Bono previsional de ANSES: quiénes lo cobran y de cuánto es
Al aumento mensual se suma un bono previsional extraordinario de hasta $70.000, destinado a reforzar los ingresos de los jubilados con haberes más bajos.
El esquema de pago funciona de la siguiente manera:
Bono completo para quienes cobran la jubilación mínima
Monto decreciente para haberes superiores, hasta un tope de $419.401,58
No lo cobran quienes superan ese ingreso total
De este modo, un jubilado que percibe la mínima alcanza en enero un ingreso total de $419.401,58, sumando haber actualizado y bono.
Beneficios ANSES: descuentos automáticos para jubilados
Además del dinero en cuenta, los jubilados de ANSES acceden a descuentos directos mediante el programa Beneficios ANSES, que ofrece reintegros de entre 10 % y 40 % en comercios adheridos.
Los descuentos aplican en rubros clave como:
Alimentos
Farmacias
Ópticas
Indumentaria y calzado
Comercios de cercanía
El tope mensual de reintegro es de $120.000, y el beneficio se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación.
Cómo acceder a los beneficios de ANSES sin hacer trámites
El programa no requiere inscripción previa ni gestiones presenciales. Para acceder, los jubilados deben:
Pagar con la tarjeta de débito donde cobran el haber
Consultar los comercios adheridos en el sitio oficial de ANSES
Realizar la compra normalmente, el descuento se aplica en el momento o como reintegro
Este sistema automático busca garantizar que el beneficio llegue efectivamente a los jubilados.
Por qué enero 2026 es clave para los jubilados de ANSES
Enero suele ser un mes de ajuste tras los gastos de diciembre. La combinación de aumento, bono y descuentos permite:
Sostener el poder adquisitivo
Reducir el impacto en alimentos y medicamentos
Planificar gastos con mayor previsibilidad
Para muchos jubilados, este esquema marca una diferencia concreta en el inicio del año.
ANSES prorrogó el plazo para presentar la Libreta AUH
En paralelo, ANSES confirmó la prórroga para presentar la Libreta AUH correspondiente a 2025.
Nueva fecha límite: 31 de marzo de 2026
Vencimiento original: 30 de diciembre
La medida permite cobrar el 20 % retenido una vez acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad.