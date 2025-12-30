Actualmente, estos beneficios se cobran de manera independiente, aunque llegan a las mismas familias. Con el nuevo esquema, ANSES concentraría el pago en una sola prestación, sin que esto implique la pérdida de derechos adquiridos.

Cómo impactaría la AUH Familiar en los hijos y en los montos

ANSES_AUH El Gobierno analiza cambios en la AUH y ANSES prepara un nuevo esquema

Uno de los puntos clave del debate es la forma en que se calcularía el monto de la AUH Familiar. Hoy, cada programa tiene criterios distintos:

La AUH no tiene límite de hijos cubiertos.

La Tarjeta Alimentar alcanza hasta tres hijos o hijos con discapacidad.

El Plan de los Mil Días se paga solo por niños de hasta 3 años.

Todavía no está definido si el nuevo esquema tendrá un monto único por familia o si el pago variará según la cantidad de hijos, como ocurre actualmente. Esta definición será determinante para el impacto final en cada hogar.

Cuánto podría pagarse y qué definiciones aún no confirmó el Gobierno

Por el momento, no existen montos oficiales confirmados. El Gobierno evita adelantar cifras mientras el proyecto sigue en análisis. La discusión remite a antecedentes como el debate por el Salario Básico Universal, aunque con un alcance más acotado.

A diferencia de otras iniciativas, la AUH Familiar estaría focalizada exclusivamente en hogares con hijos y no en adultos sin empleo formal. El eje estaría puesto en reorganizar la asistencia vigente y no en crear un nuevo ingreso generalizado.

El sistema de datos que usaría ANSES para aplicar el nuevo esquema

La implementación de la AUH Familiar estaría ligada al Sistema Integrado de Información Social (SIIS), una base de datos que cruzará información de distintos organismos del Estado.

El sistema reunirá datos de ANSES, Renaper, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Energía y otras dependencias. Su objetivo es conocer con mayor precisión qué beneficios recibe cada hogar y cuál es su situación socioeconómica.

Qué rol cumplen el Registro Único de Beneficiarios y el Registro Social de Hogares

El SIIS se apoyará en dos registros clave:

Registro Único de Beneficiarios (RUB) , que identifica todas las prestaciones sociales que cobra una persona o familia.

Registro Social de Hogares (RSH), que releva la composición y condiciones de cada hogar.

Con estas herramientas, el Estado busca mejorar la asignación de recursos, reducir errores y reforzar los controles sobre la asistencia social administrada por ANSES.