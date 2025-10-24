Qué extras se suman a la AUH y cómo afectan el total a cobrar

image.png ANSES confirma pagos de AUH en noviembre 2025: montos y extras actualizados

Junto a la AUH, ANSES acredita dos beneficios complementarios:

Complemento Leche del Plan Mil Días : para niños hasta 3 años, actualizado a $45.142 , otorgado automáticamente.

Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más hijos.

El monto total que percibe una familia depende de la cantidad de hijos y de los complementos. Por ejemplo:

AUH + Tarjeta Alimentar: $148.002,80

AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche: $193.144,80

AUH por discapacidad + Tarjeta Alimentar + Leche: $409.177,60

Cómo consultar y actualizar los datos en Mi ANSES

Para garantizar el cobro automático de AUH y complementos, ANSES recomienda verificar los datos en Mi ANSES:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Confirmar la inscripción de los hijos y las prestaciones.

Actualizar datos personales si hay cambios en DNI, domicilio o situación familiar.

El trámite de la AUH o la PNC se realiza con turno previo, pero la actualización de datos y la consulta de pagos pueden hacerse completamente en línea, evitando demoras y asegurando el acceso a todos los beneficios.

Otros aumentos y prestaciones complementarias de ANSES en noviembre

Además de la AUH, ANSES confirmó aumentos en otras prestaciones:

Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más : se eleva a $333.085,39 , sumando el bono de $70.000 totaliza $403.085,39 .

Acceso automático a la Tarjeta Alimentar para titulares de PNC con montos de $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más hijos.

Estos ajustes se aplican de manera directa, sin necesidad de trámites adicionales, garantizando que los ingresos familiares acompañen la suba de precios y la inflación.