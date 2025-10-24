En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
importante

ANSES confirma pagos de AUH en noviembre 2025: montos y extras actualizados

La AUH de ANSES tendrá un aumento en noviembre 2025, con pagos complementarios de Tarjeta Alimentar y Complemento Leche. Conocé los montos, quiénes lo cobran y cómo verificarlo en Mi ANSES de forma rápida y segura.

Los beneficiarios de AUH en noviembre 2025 deben conocer los montos actualizados y los pagos complementarios que se acreditarán junto con la asignación. La actualización mensual responde al esquema de movilidad fijado por el Decreto 274/2024, vinculado al índice de inflación del INDEC.

En esta oportunidad, la AUH de ANSES se incrementa un 2,08%, impactando directamente en millones de hogares que reciben asistencia. Además, los titulares accederán automáticamente a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche, sumas adicionales que refuerzan el ingreso familiar sin necesidad de trámites extras.

¿Cuánto se cobrará por la AUH en noviembre 2025?

Con el aumento del 2,08%, la AUH alcanza un valor total de $119.691 por hijo, aunque se retiene el 20% del monto para el cobro anual mediante la Libreta. Para AUH por discapacidad, el total asciende a $389.732, con un pago directo de $311.785,60.

En la Zona Austral, los importes se ajustan por la región: $155.599 por hijo y $506.653 por discapacidad. Estos valores son automáticos y no requieren gestión adicional, garantizando que los titulares reciban los fondos directamente en sus cuentas.

Qué extras se suman a la AUH y cómo afectan el total a cobrar

image.png
Junto a la AUH, ANSES acredita dos beneficios complementarios:

  • Complemento Leche del Plan Mil Días: para niños hasta 3 años, actualizado a $45.142, otorgado automáticamente.

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más hijos.

El monto total que percibe una familia depende de la cantidad de hijos y de los complementos. Por ejemplo:

  • AUH + Tarjeta Alimentar: $148.002,80

  • AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche: $193.144,80

  • AUH por discapacidad + Tarjeta Alimentar + Leche: $409.177,60

Cómo consultar y actualizar los datos en Mi ANSES

Para garantizar el cobro automático de AUH y complementos, ANSES recomienda verificar los datos en Mi ANSES:

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Confirmar la inscripción de los hijos y las prestaciones.

  • Actualizar datos personales si hay cambios en DNI, domicilio o situación familiar.

El trámite de la AUH o la PNC se realiza con turno previo, pero la actualización de datos y la consulta de pagos pueden hacerse completamente en línea, evitando demoras y asegurando el acceso a todos los beneficios.

Otros aumentos y prestaciones complementarias de ANSES en noviembre

Además de la AUH, ANSES confirmó aumentos en otras prestaciones:

  • Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más: se eleva a $333.085,39, sumando el bono de $70.000 totaliza $403.085,39.

  • Acceso automático a la Tarjeta Alimentar para titulares de PNC con montos de $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más hijos.

Estos ajustes se aplican de manera directa, sin necesidad de trámites adicionales, garantizando que los ingresos familiares acompañen la suba de precios y la inflación.

