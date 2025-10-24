Qué extras se suman a la AUH y cómo afectan el total a cobrar
image.png
ANSES confirma pagos de AUH en noviembre 2025: montos y extras actualizados
Junto a la AUH, ANSES acredita dos beneficios complementarios:
-
Complemento Leche del Plan Mil Días: para niños hasta 3 años, actualizado a $45.142, otorgado automáticamente.
-
Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más hijos.
El monto total que percibe una familia depende de la cantidad de hijos y de los complementos. Por ejemplo:
-
AUH + Tarjeta Alimentar: $148.002,80
-
AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche: $193.144,80
-
AUH por discapacidad + Tarjeta Alimentar + Leche: $409.177,60
Cómo consultar y actualizar los datos en Mi ANSES
Para garantizar el cobro automático de AUH y complementos, ANSES recomienda verificar los datos en Mi ANSES:
-
Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Confirmar la inscripción de los hijos y las prestaciones.
-
Actualizar datos personales si hay cambios en DNI, domicilio o situación familiar.
El trámite de la AUH o la PNC se realiza con turno previo, pero la actualización de datos y la consulta de pagos pueden hacerse completamente en línea, evitando demoras y asegurando el acceso a todos los beneficios.
Otros aumentos y prestaciones complementarias de ANSES en noviembre
Además de la AUH, ANSES confirmó aumentos en otras prestaciones:
-
Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más: se eleva a $333.085,39, sumando el bono de $70.000 totaliza $403.085,39.
-
Acceso automático a la Tarjeta Alimentar para titulares de PNC con montos de $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más hijos.
Estos ajustes se aplican de manera directa, sin necesidad de trámites adicionales, garantizando que los ingresos familiares acompañen la suba de precios y la inflación.