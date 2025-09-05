ANSES: las nuevas fechas de cobro y los montos en septiembre 2025

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

El refuerzo alimentario se acredita de forma automática junto con la AUH y la Asignación por Embarazo. Los montos confirmados para septiembre son:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres hijos o más.

Este beneficio lo reciben: titulares de AUH con hijos menores de 14 años, beneficiarios de AUH por discapacidad sin límite de edad y titulares de AUE desde el tercer mes de gestación.

¿Cuándo cobran jubilados, AUH y Asignación por Embarazo en septiembre?

ANSES ya definió el calendario de pagos de septiembre 2025, que depende de la terminación del DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones y pensiones mínimas: del 8 al 19 de septiembre.

Jubilaciones superiores al haber mínimo: del 22 al 26 de septiembre.

AUH y SUAF: del 8 al 19 de septiembre.

Asignación por Embarazo (AUE): del 10 al 23 de septiembre.

Asignaciones de pago único (nacimiento, matrimonio, adopción): entre el 9 de septiembre y el 10 de octubre.

Pensiones no contributivas: del 8 al 12 de septiembre.

Prestación por desempleo: del 19 al 25 de septiembre.

Además, los jubilados con la mínima siguen percibiendo el bono de $70.000, con el objetivo de que nadie cobre menos de $390.277,17 en septiembre.