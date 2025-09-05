En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Fechas
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES: las nuevas fechas de cobro y los montos en septiembre 2025

ANSES ya confirmó los aumentos y el calendario de pagos para septiembre 2025. Jubilados, AUH, SUAF y beneficiarios de la Tarjeta Alimentar deberán revisar con atención las nuevas fechas de cobro y los montos actualizados.

ANSES: las nuevas fechas de cobro y los montos en septiembre

ANSES: las nuevas fechas de cobro y los montos en septiembre

Los aumentos de ANSES en septiembre 2025 alcanzan a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH, SUAF, Tarjeta Alimentar y Asignación por Embarazo. El organismo previsional ya publicó el calendario oficial de pagos, que organiza la acreditación de haberes según la terminación del DNI.

Créditos para beneficiarios ANSES: cuánto te dan si pagas cuotas de $50.000
Créditos para beneficiarios ANSES: cuánto te dan si pagas cuotas de $50.000

Además de los incrementos mensuales, se mantienen los bonos extraordinarios para jubilados con la mínima y el refuerzo alimentario para familias con hijos menores. Con estas medidas, el objetivo de ANSES es sostener los ingresos frente a la inflación y garantizar la cobertura social de millones de hogares en todo el país.

¿Cuánto se cobra por AUH y AUH por discapacidad en septiembre 2025?

auh anses familia bebé
ANSES: las nuevas fechas de cobro y los montos en septiembre

ANSES: las nuevas fechas de cobro y los montos en septiembre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) fue actualizada este mes a un monto bruto de $115.064,72, del cual ANSES retiene el 20% ($23.012,94) hasta la presentación de la Libreta. El pago efectivo que recibirán las familias es de $92.051,78 por hijo.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto es más elevado: $374.670,30 brutos, con una retención de $74.934,06. De esta manera, el pago directo en septiembre es de $299.736,24. Este beneficio puede combinarse con otros refuerzos como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

El refuerzo alimentario se acredita de forma automática junto con la AUH y la Asignación por Embarazo. Los montos confirmados para septiembre son:

  • $55.250 para familias con un hijo.

  • $86.936 para familias con dos hijos.

  • $114.062 para familias con tres hijos o más.

Este beneficio lo reciben: titulares de AUH con hijos menores de 14 años, beneficiarios de AUH por discapacidad sin límite de edad y titulares de AUE desde el tercer mes de gestación.

¿Cuándo cobran jubilados, AUH y Asignación por Embarazo en septiembre?

Celebran los jubilados: el crédito de fácil acceso de $ 50.000.000
ANSES: las nuevas fechas de cobro y los montos en septiembre

ANSES: las nuevas fechas de cobro y los montos en septiembre

ANSES ya definió el calendario de pagos de septiembre 2025, que depende de la terminación del DNI de cada beneficiario:

  • Jubilaciones y pensiones mínimas: del 8 al 19 de septiembre.

  • Jubilaciones superiores al haber mínimo: del 22 al 26 de septiembre.

  • AUH y SUAF: del 8 al 19 de septiembre.

  • Asignación por Embarazo (AUE): del 10 al 23 de septiembre.

  • Asignaciones de pago único (nacimiento, matrimonio, adopción): entre el 9 de septiembre y el 10 de octubre.

  • Pensiones no contributivas: del 8 al 12 de septiembre.

  • Prestación por desempleo: del 19 al 25 de septiembre.

Además, los jubilados con la mínima siguen percibiendo el bono de $70.000, con el objetivo de que nadie cobre menos de $390.277,17 en septiembre.

