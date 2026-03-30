AUH de ANSES en abril: impulsan un beneficio de $1.500.000 para desendeudar a familias

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.

Trabajadores registrados que perciben Asignaciones Familiares (SUAF) con ingresos dentro de los rangos permitidos.

Monotributistas de las categorías más bajas que cobran asignaciones a través del sistema previsional.

Personal de casas particulares que se encuentre bajo el régimen de asignaciones de seguridad social.

Aunque la prioridad de la comunicación actual reside en este sector, la letra chica de la iniciativa también contempla la posibilidad de extender el beneficio a jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

¿Cuáles son las condiciones de los créditos para beneficiarios ANSES?

El costo financiero de los créditos se calcularía utilizando la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) con un recargo fijo de diez puntos. Este mecanismo asegura que el préstamo sea accesible para los titulares de asignaciones de ANSES, situándose como la opción de crédito formal más económica del mercado actual.

Además, el monto de $1.500.000 funcionaría como un tope móvil. El valor del préstamo se ajustaría periódicamente en relación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil, permitiendo que el poder de compra del crédito no se diluya frente a la inflación acumulada.

¿Cómo es el cronograma de pagos de ANSES en abril de 2026?

Independientemente del avance del proyecto de créditos, el organismo oficializó las fechas de cobro para el cuarto mes del año, las cuales incluyen el aumento del 2,9%. El calendario para las asignaciones y pensiones se rige por el último número del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Los nuevos montos actualizados sitúan a las prestaciones mínimas en valores que acompañan la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de sostener el valor real de los ingresos familiares.

¿Se pueden tramitar los créditos de ANSES actualmente?

Es necesario precisar que los créditos para beneficiarios que cobran asignaciones en ANSES no están disponibles para su solicitud inmediata. La propuesta se encuentra en etapa de comisión dentro de la Cámara de Diputados y requiere la sanción de ambas cámaras para entrar en vigencia.

Se recomienda a los usuarios no ingresar datos personales en plataformas que prometan la gestión de estos créditos, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social informará a través de sus canales oficiales el inicio de las gestiones una vez que la ley sea promulgada y reglamentada.