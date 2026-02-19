La Ayuda Escolar 2026 que paga ANSES tendrá un monto de $85.000 por hijo y se acreditará en un pago único entre febrero y marzo. El beneficio alcanza a titulares de la AUH y a trabajadores que cobran Asignaciones Familiares mediante el sistema SUAF.
La Ayuda Escolar 2026 ya tiene monto confirmado y fecha estimada de pago. Sin embargo, existen topes de ingresos y una condición obligatoria que podrían impedir que miles de familias accedan al beneficio.
ANSES paga $85.000 por hijo para beneficiarios AUH y SUAF, cómo tramitarlo
Aunque el pago se deposita de manera automática, no todas las familias lo recibirán. El organismo previsional estableció límites de ingresos y requisitos formales que pueden excluir a beneficiarios si no cumplen con las condiciones vigentes.
La verificación se realiza mediante cruces de datos salariales y controles administrativos. Por eso, antes del inicio del calendario de pagos, recomiendan revisar la información cargada en la plataforma oficial.
El principal motivo de exclusión es el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para este año se fijaron los siguientes límites:
Tope máximo del grupo familiar: $5.292.758 brutos
Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos
Si se supera alguno de estos valores, el pago no se liquida. Esta situación impacta principalmente en trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que perciben asignaciones familiares.
El control es automático y se basa en la información declarada ante los organismos fiscales y laborales.
Para acceder al pago anual, se deben cumplir estas condiciones:
El hijo debe tener entre 45 días y 17 años inclusive.
Debe asistir a un establecimiento educativo reconocido.
El adulto responsable debe estar incluido en el régimen correspondiente.
Además, es obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026. Si este trámite no se completa, pueden suspenderse futuras liquidaciones.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo, la acreditación escolar forma parte de los controles que garantizan la continuidad del beneficio.
Sí. Las familias con hijos con discapacidad no tienen tope de ingresos ni límite de edad. En estos casos, solo se exige contar con la acreditación vigente ante el organismo.
El monto definido es de $85.000 por cada hijo escolarizado y se paga una sola vez en el año.
Algunos ejemplos:
Dos hijos: $170.000
Tres hijos: $255.000
La acreditación se realiza en la cuenta bancaria donde habitualmente se perciben las prestaciones.
Para evitar inconvenientes, se recomienda:
Ingresar a Mi ANSES y controlar los datos personales.
Verificar la información del grupo familiar.
Confirmar que los ingresos declarados sean correctos.
Presentar el certificado escolar dentro del plazo establecido.
El cumplimiento de estos pasos es determinante para que el beneficio se liquide sin demoras.