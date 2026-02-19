ANSES paga $85.000 por hijo para beneficiarios AUH y SUAF, cómo tramitarlo

Tope máximo del grupo familiar: $5.292.758 brutos

Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos

Si se supera alguno de estos valores, el pago no se liquida. Esta situación impacta principalmente en trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que perciben asignaciones familiares.

El control es automático y se basa en la información declarada ante los organismos fiscales y laborales.

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para cobrar?

Para acceder al pago anual, se deben cumplir estas condiciones:

El hijo debe tener entre 45 días y 17 años inclusive .

Debe asistir a un establecimiento educativo reconocido.

El adulto responsable debe estar incluido en el régimen correspondiente.

Además, es obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026. Si este trámite no se completa, pueden suspenderse futuras liquidaciones.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo, la acreditación escolar forma parte de los controles que garantizan la continuidad del beneficio.

¿Hay excepciones en los límites de ingresos?

Sí. Las familias con hijos con discapacidad no tienen tope de ingresos ni límite de edad. En estos casos, solo se exige contar con la acreditación vigente ante el organismo.

¿Cuánto se cobra por hijo en 2026?

El monto definido es de $85.000 por cada hijo escolarizado y se paga una sola vez en el año.

Algunos ejemplos:

Dos hijos: $170.000

Tres hijos: $255.000

La acreditación se realiza en la cuenta bancaria donde habitualmente se perciben las prestaciones.

¿Cómo verificar si corresponde el pago?

Para evitar inconvenientes, se recomienda:

Ingresar a Mi ANSES y controlar los datos personales.

Verificar la información del grupo familiar.

Confirmar que los ingresos declarados sean correctos.

Presentar el certificado escolar dentro del plazo establecido.

El cumplimiento de estos pasos es determinante para que el beneficio se liquide sin demoras.