Previsional
Jubilaciones
ANSES
HABERES

Las jubilaciones de ANSES suben en marzo 2026 y cambian los montos mínimos

En marzo 2026 se aplicará un nuevo incremento en jubilaciones y pensiones. La actualización seguirá el esquema de movilidad mensual y modificará los montos mínimos y máximos. Qué se sabe hasta ahora.

Las jubilaciones de ANSES tendrán en marzo una nueva actualización en línea con el mecanismo de movilidad que ajusta los haberes según la inflación. El incremento alcanzará a quienes cobran prestaciones del sistema general, pensiones no contributivas y beneficios vinculados.

Leé también Jubilaciones, pensiones y AUH vuelven a subir en marzo: el dato clave que define el aumento
Jubilaciones, pensiones y AUH vuelven a subir en marzo: el dato clave que define el aumento

El porcentaje definitivo se conocerá cuando se publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al período de cálculo. Como ocurre cada mes, el ajuste se aplicará de manera automática y se verá reflejado en el calendario habitual de pagos.

La suba tomará como base los valores vigentes en febrero, por lo que el impacto se medirá sobre esos montos.

Los valores actuales sobre los que se aplicará el aumento

Calendario_ANSES
En febrero, los haberes quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $359.254,35

  • Jubilación mínima con bono: $429.219,42

  • Jubilación máxima: $2.417.441,63

  • Prestación Básica Universal (PBU): $164.342,47

  • PUAM: $287.403,48

  • Pensiones No Contributivas: $251.453,59

El aumento de marzo se calculará sobre estas cifras. Una vez oficializado el porcentaje, los nuevos montos se actualizarán automáticamente en las liquidaciones.

Qué puede pasar con el bono para la mínima

Además de la movilidad mensual, el Gobierno viene otorgando un refuerzo de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

Si se confirma su continuidad en marzo, el ingreso final para ese grupo volverá a ubicarse por encima del monto base actualizado. La definición suele conocerse pocos días antes del inicio del cronograma de pagos.

También se actualizan otras prestaciones

El esquema de movilidad no solo impacta en jubilaciones. En marzo también se ajustarán:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Asignación por Embarazo (AUE)

  • Asignaciones Familiares del SUAF

En febrero, la AUH se ubicó en $129.082,71 bajo el esquema habitual de pago (80% mensual y 20% retenido). Estos valores volverán a modificarse con el nuevo índice.

A quiénes alcanza el aumento

El incremento de marzo alcanzará a:

  • Jubilados del sistema general

  • Pensionados

  • Titulares de Pensiones No Contributivas

  • Beneficiarios de asignaciones incluidas en la movilidad

No se requiere realizar trámites para cobrar la actualización. El ajuste se acreditará automáticamente en las fechas habituales.

Con esta suba, marzo volverá a marcar una nueva actualización en los ingresos previsionales, en un contexto de ajustes mensuales vinculados a la evolución de los precios.

