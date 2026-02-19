ANSES: Jubilados tendrán beneficios vigentes y un nuevo aumento en marzo 2026
El Gobierno confirmó la continuidad del programa de descuentos para jubilados y, en paralelo, se prepara un nuevo aumento por movilidad en marzo 2026. Cómo funcionan los reintegros y qué pasará con los haberes.
ANSES: Jubilados tendrán descuentos vigentes y un nuevo aumento en marzo 2026
El esquema de beneficios para jubilados de ANSES continuará vigente durante 2026 y se mantendrá activo mientras se aproxima una nueva actualización por movilidad. La medida combina reintegros en compras cotidianas con el incremento mensual de los haberes previsto para marzo.
El programa de descuentos funciona a través de reintegros automáticos en la cuenta donde se cobra la jubilación. No requiere inscripción y se activa al pagar con tarjeta de débito en los comercios adheridos.
Al mismo tiempo, en marzo se aplicará una nueva suba en jubilaciones y pensiones, calculada según la inflación informada por el INDEC.
Cómo funciona el programa de descuentos
El beneficio ofrece reintegros que oscilan entre el 10% y el 20%, dependiendo del comercio y el rubro. La devolución no se realiza en el momento de la compra, sino que se acredita dentro de las 72 horas hábiles posteriores.
El alcance es nacional y abarca miles de puntos de venta en supermercados, farmacias y tiendas de distintos rubros. En algunos casos no hay tope de reintegro, mientras que en otros se establecen límites por operación o por mes.
Supermercados y comercios adheridos
Entre las cadenas incluidas se encuentran:
Disco, Jumbo y Vea: 10% general y 20% en perfumería y limpieza.
Coto, La Anónima y Super CAS / FASA: 10% en toda la compra.
Josimar: 15% sin tope.
Toledo: 20% en todos los rubros.
Carrefour: 10% con tope de $35.000.
Día: 10% con límite por operación.
Chango Más: 10% con tope por transacción y mensual.
El reintegro se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.
Se pueden sumar promociones bancarias
Además del descuento general, algunas entidades financieras aplican beneficios adicionales.
Banco de la Nación Argentina ofrece un 5% extra con tope semanal y mensual a través de sus billeteras digitales.
Banco Galicia brinda reintegros mayores en días específicos y cuotas sin interés.
Banco Supervielle aplica promociones en determinados rubros.
Banco de la Provincia de Buenos Aires suma un 5% adicional mediante Cuenta DNI.
Estas promociones pueden acumularse con el esquema general, ampliando el ahorro.
El aumento previsto para marzo 2026
En paralelo a los descuentos, en marzo se aplicará un nuevo incremento en jubilaciones y pensiones bajo el esquema de movilidad mensual.
El porcentaje se definirá según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En febrero, los valores vigentes son:
Jubilación mínima: $359.254,35
Jubilación mínima con bono: $429.219,42
Jubilación máxima: $2.417.441,63
PUAM: $287.403,48
Pensiones No Contributivas: $251.453,59
El aumento se acreditará automáticamente y, si continúa el bono para los haberes mínimos, el ingreso final podría ubicarse por encima del monto base actualizado.
Quiénes acceden
El programa de descuentos y la actualización por movilidad alcanzan a:
Jubilados del sistema general
Pensionados
Titulares de Pensiones No Contributivas
Beneficiarios incluidos en la movilidad mensual
No es necesario realizar trámites adicionales para percibir ni los reintegros ni el aumento.