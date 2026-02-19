ANSES: Jubilados tendrán beneficios vigentes y un nuevo aumento en marzo 2026

El alcance es nacional y abarca miles de puntos de venta en supermercados, farmacias y tiendas de distintos rubros. En algunos casos no hay tope de reintegro, mientras que en otros se establecen límites por operación o por mes.

Supermercados y comercios adheridos

Entre las cadenas incluidas se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea : 10% general y 20% en perfumería y limpieza.

Coto, La Anónima y Super CAS / FASA : 10% en toda la compra.

Josimar : 15% sin tope.

Toledo : 20% en todos los rubros.

Carrefour : 10% con tope de $35.000.

Día : 10% con límite por operación.

Chango Más: 10% con tope por transacción y mensual.

El reintegro se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

Se pueden sumar promociones bancarias

Además del descuento general, algunas entidades financieras aplican beneficios adicionales.

Banco de la Nación Argentina ofrece un 5% extra con tope semanal y mensual a través de sus billeteras digitales.

Banco Galicia brinda reintegros mayores en días específicos y cuotas sin interés.

Banco Supervielle aplica promociones en determinados rubros.

Banco de la Provincia de Buenos Aires suma un 5% adicional mediante Cuenta DNI.

Estas promociones pueden acumularse con el esquema general, ampliando el ahorro.

El aumento previsto para marzo 2026

ANSES_pago ANSES: Jubilados tendrán descuentos vigentes y un nuevo aumento en marzo 2026

En paralelo a los descuentos, en marzo se aplicará un nuevo incremento en jubilaciones y pensiones bajo el esquema de movilidad mensual.

El porcentaje se definirá según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En febrero, los valores vigentes son:

Jubilación mínima: $359.254,35

Jubilación mínima con bono: $429.219,42

Jubilación máxima: $2.417.441,63

PUAM: $287.403,48

Pensiones No Contributivas: $251.453,59

El aumento se acreditará automáticamente y, si continúa el bono para los haberes mínimos, el ingreso final podría ubicarse por encima del monto base actualizado.

Quiénes acceden

El programa de descuentos y la actualización por movilidad alcanzan a:

Jubilados del sistema general

Pensionados

Titulares de Pensiones No Contributivas

Beneficiarios incluidos en la movilidad mensual

No es necesario realizar trámites adicionales para percibir ni los reintegros ni el aumento.