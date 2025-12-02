ANSES paga más en diciembre: montos actualizados para jubilados con haberes superiores

Con la suba del 2,34%, la jubilación básica se ubica en:

$340.879,59 (haber mínimo)

$70.000 de bono extraordinario

$170.439,79 correspondientes al medio aguinaldo

De esta manera, una persona que cobra la mínima percibe en diciembre:

Total final: $581.319,38

Este monto se convierte en el umbral para calcular el proporcional que recibirán los jubilados cuyos ingresos superan este nivel.

ANSES_pagos

Cuánto cobrarán los jubilados que reciben más de la mínima

Los jubilados que superan el haber mínimo también se ven alcanzados por el impacto del aumento del 2,34% y por el pago del medio aguinaldo. La diferencia es que, en estos casos, el bono no se paga como un monto fijo, sino como un proporcional destinado a garantizar que ningún titular quede por debajo del ingreso total que alcanza un jubilado mínimo en diciembre.

Esto significa que:

El bono no es de $70.000 ,

El mismo se calcula según la diferencia entre el haber total del jubilado (incluido el medio aguinaldo) y el monto consolidado de la mínima con bono.

Así, si un jubilado cobra más de la mínima, el adicional puede ser menor o incluso no corresponderle si su haber supera los $581.319,38 de diciembre.

PNC, PUAM y madres de siete hijos: cómo impacta el aumento

El incremento de diciembre también afecta a las Pensiones No Contributivas (PNC), la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y los beneficios para madres de siete hijos, que están equiparados a la jubilación mínima.

PNC por invalidez o por vejez (70% del haber mínimo):

Haber base: $238.615,71

Bono proporcional

Aguinaldo

Total final estimado: $427.923,56

Madres de 7 hijos o más:

Cobran lo mismo que la jubilación mínima.

Total final: $581.319,38

PUAM (80% de la mínima):

PUAM base: $272.703,67

Con bono + aguinaldo: $479.055,50

El bono extraordinario de diciembre: qué dice el Decreto 771/2025

La continuidad del bono se ratificó con la publicación del Decreto 771/2025, que detalla los requisitos y alcances del beneficio. Allí se establece que el extra:

Se paga a jubilados y pensionados que cobran la mínima .

Los que perciben más están habilitados a un proporcional para alcanzar el mínimo total de diciembre.

También lo reciben: Titulares de la PUAM , Beneficiarios de PNC por vejez o invalidez , Madres de siete hijos o más, Otras pensiones no contributivas y graciables a cargo de ANSES.



El decreto aclara que el bono:

No es pasible de descuentos ,

No es computable para otros cálculos ,

Y para el caso de pensiones, se considera un único titular, sin importar la cantidad de copartícipes.

Aguinaldo de diciembre: cómo se calcula

El medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el jubilado en el semestre julio–diciembre. En la práctica, para la mayoría de los titulares, esto implica que se toma el haber vigente de diciembre y se liquida el 50% sobre ese monto.

En el caso de jubilaciones superiores a la mínima, la cifra será mayor, pero también es la razón por la cual algunos jubilados no reciben bono proporcional: algunos haberes superan por sí mismos el total del mínimo con bono y aguinaldo.

Calendario de pagos de diciembre para jubilados

La ANSES ya confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados según la terminación del DNI.

Los primeros en cobrar serán quienes perciben haberes que no superan la mínima, y luego quienes tienen ingresos superiores.

Jubilados que cobran la mínima

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados que superan la mínima