ANSES paga más en diciembre: montos actualizados para jubilados con haberes superiores
El organismo previsional confirmó los montos finales para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima. El último mes del año llega con aumento, pago de aguinaldo y continuidad del bono extraordinario fijado por decreto. Cómo quedan las cifras finales y quiénes acceden al refuerzo.
El cierre del año siempre representa un momento crítico para las personas mayores, especialmente en un contexto de precios en alza y pérdida del poder adquisitivo. En ese marco, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuáles serán los montos que cobrarán los jubilados que perciben más de la mínima durante diciembre de 2025, mes en el que se combinan tres componentes decisivos:
continuidad del bono extraordinario de $70.000, establecido mediante el Decreto 771/2025.
Aunque el bono está dirigido a quienes cobran la mínima, los jubilados con haberes superiores también acceden a un proporcional, siempre con el objetivo de que el ingreso final supere el piso previsional vigente.
La actualización de diciembre se aplica sobre los haberes de noviembre en función del índice de inflación de octubre -2,34% según el INDEC- y se refleja en todas las prestaciones del sistema previsional nacional.
Cómo queda la jubilación mínima en diciembre
Para comprender el impacto final en los haberes superiores, primero es necesario observar cómo queda la jubilación mínima, ya que es el valor de referencia para el pago del bono y del proporcional.
Con la suba del 2,34%, la jubilación básica se ubica en:
$340.879,59 (haber mínimo)
$70.000 de bono extraordinario
$170.439,79 correspondientes al medio aguinaldo
De esta manera, una persona que cobra la mínima percibe en diciembre:
Total final: $581.319,38
Este monto se convierte en el umbral para calcular el proporcional que recibirán los jubilados cuyos ingresos superan este nivel.
Cuánto cobrarán los jubilados que reciben más de la mínima
Los jubilados que superan el haber mínimo también se ven alcanzados por el impacto del aumento del 2,34% y por el pago del medio aguinaldo. La diferencia es que, en estos casos, el bono no se paga como un monto fijo, sino como un proporcional destinado a garantizar que ningún titular quede por debajo del ingreso total que alcanza un jubilado mínimo en diciembre.
Esto significa que:
El bono no es de $70.000,
El mismo se calcula según la diferencia entre el haber total del jubilado (incluido el medio aguinaldo) y el monto consolidado de la mínima con bono.
Así, si un jubilado cobra más de la mínima, el adicional puede ser menor o incluso no corresponderle si su haber supera los $581.319,38 de diciembre.
PNC, PUAM y madres de siete hijos: cómo impacta el aumento
El incremento de diciembre también afecta a las Pensiones No Contributivas (PNC), la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y los beneficios para madres de siete hijos, que están equiparados a la jubilación mínima.
PNC por invalidez o por vejez (70% del haber mínimo):
Haber base: $238.615,71
Bono proporcional
Aguinaldo
Total final estimado: $427.923,56
Madres de 7 hijos o más:
Cobran lo mismo que la jubilación mínima.
Total final: $581.319,38
PUAM (80% de la mínima):
PUAM base: $272.703,67
Con bono + aguinaldo: $479.055,50
El bono extraordinario de diciembre: qué dice el Decreto 771/2025
La continuidad del bono se ratificó con la publicación del Decreto 771/2025, que detalla los requisitos y alcances del beneficio. Allí se establece que el extra:
Se paga a jubilados y pensionados que cobran la mínima.
Los que perciben más están habilitados a un proporcional para alcanzar el mínimo total de diciembre.
También lo reciben:
Titulares de la PUAM,
Beneficiarios de PNC por vejez o invalidez,
Madres de siete hijos o más,
Otras pensiones no contributivas y graciables a cargo de ANSES.
El decreto aclara que el bono:
No es pasible de descuentos,
No es computable para otros cálculos,
Y para el caso de pensiones, se considera un único titular, sin importar la cantidad de copartícipes.
Aguinaldo de diciembre: cómo se calcula
El medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el jubilado en el semestre julio–diciembre. En la práctica, para la mayoría de los titulares, esto implica que se toma el haber vigente de diciembre y se liquida el 50% sobre ese monto.
En el caso de jubilaciones superiores a la mínima, la cifra será mayor, pero también es la razón por la cual algunos jubilados no reciben bono proporcional: algunos haberes superan por sí mismos el total del mínimo con bono y aguinaldo.
Calendario de pagos de diciembre para jubilados
La ANSES ya confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados según la terminación del DNI.
Los primeros en cobrar serán quienes perciben haberes que no superan la mínima, y luego quienes tienen ingresos superiores.