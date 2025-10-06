En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
octubre
Previsional

ANSES paga más en octubre: los primeros en cobrar y los nuevos montos de AUH, jubilaciones y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que desde el miércoles 8 de octubre comienzan los pagos de todas las prestaciones con aumento y bono.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el inicio del calendario de pagos de octubre 2025, con aumentos en todas las prestaciones que administra el organismo. Tal como se anunció oficialmente, los haberes tendrán un incremento del 1,88%, en línea con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para agosto.

El organismo que conduce Fernando Bearzi detalló que los pagos comenzarán el miércoles 8 de octubre y se extenderán hasta fin de mes, siguiendo la tradicional modalidad por terminación del número de DNI. No obstante, el cronograma tendrá una pausa el viernes 10 de octubre por el feriado nacional, para luego retomarse el lunes 13 con normalidad.

A continuación, los nuevos montos de cada prestación y las fechas de cobro actualizadas para jubilados, pensionados, AUH, SUAF, embarazadas y otras asignaciones.

Aumento del 1,88% para todas las prestaciones ANSES

Desde julio de 2024, los aumentos mensuales de la ANSES se rigen por la nueva fórmula de movilidad establecida en el Decreto 274/24, que ajusta los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC dos meses antes.

De esta manera, en octubre de 2025 las prestaciones sociales aumentarán 1,88%, garantizando una leve mejora en los ingresos de millones de familias, jubilados y beneficiarios de asignaciones.

Nuevos montos de AUH y SUAF en octubre 2025

Con la actualización, el monto total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $117.252 por cada menor a cargo.

Sin embargo, como es habitual, los beneficiarios cobran el 80% mensual y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Esto significa que durante octubre, cada titular cobrará $93.801,60 por hijo, y podrá acceder al monto retenido una vez cumplidos los requisitos de control sanitario y escolaridad.

En tanto, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $381.791, mientras que las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores formales del primer rango de ingresos llegarán a $58.631 por hijo.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad ascenderá a $190.902.

Jubilaciones y pensiones: nuevos valores con bono incluido

Además del aumento general, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Así lo establece el Decreto 700/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, que busca compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

De esta manera, los montos de octubre quedarán de la siguiente forma:

  • Jubilación mínima: $396.298,38

    (compuesta por $326.298,38 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70

    ($261.038,70 + bono de $70.000)

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $298.408,87

    ($228.408,87 + bono de $70.000)

  • Jubilación máxima: $2.195.463,70 (aumenta desde $2.154.562,04)

Este bono será automático y no requerirá trámite adicional: se depositará junto con el haber mensual en la misma cuenta bancaria.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos octubre 2025

A continuación, el cronograma completo de pagos que se iniciará el martes 8 de octubre, con los feriados y días hábiles contemplados:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar (SUAF)

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 9 de octubre

  • DNI terminados en 1: 13 de octubre

  • DNI terminados en 2: 14 de octubre

  • DNI terminados en 3: 15 de octubre

  • DNI terminados en 4: 16 de octubre

  • DNI terminados en 5: 17 de octubre

  • DNI terminados en 6: 20 de octubre

  • DNI terminados en 7: 21 de octubre

  • DNI terminados en 8: 22 de octubre

  • DNI terminados en 9: 23 de octubre

‍ Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

‍‍ Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

ANSES recuerda que los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando al sitio oficial:

https://www.anses.gob.ar/consultas/fecha-de-cobro

También se puede acceder desde la aplicación Mi ANSES, disponible para celulares con sistema Android o iOS.

Solo se necesita ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para visualizar la información personalizada del beneficiario.

Beneficios adicionales: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Durante octubre, ANSES mantendrá además los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar, que se acredita junto con la AUH y la Asignación por Embarazo:

  • $52.250 por un hijo

  • $81.936 por dos hijos

  • $108.062 por tres o más hijos

