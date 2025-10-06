ANSES paga más en octubre: los primeros en cobrar y los nuevos montos de AUH, jubilaciones y SUAF.

De esta manera, en octubre de 2025 las prestaciones sociales aumentarán 1,88%, garantizando una leve mejora en los ingresos de millones de familias, jubilados y beneficiarios de asignaciones.
Nuevos montos de AUH y SUAF en octubre 2025
Con la actualización, el monto total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $117.252 por cada menor a cargo.
Sin embargo, como es habitual, los beneficiarios cobran el 80% mensual y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
Esto significa que durante octubre, cada titular cobrará $93.801,60 por hijo, y podrá acceder al monto retenido una vez cumplidos los requisitos de control sanitario y escolaridad.
En tanto, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $381.791, mientras que las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores formales del primer rango de ingresos llegarán a $58.631 por hijo.
Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad ascenderá a $190.902.
ANSES paga un bono de $70.000 a jubilados: fecha y cómo cobrarlo
Jubilaciones y pensiones: nuevos valores con bono incluido
Además del aumento general, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
Así lo establece el Decreto 700/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, que busca compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.
De esta manera, los montos de octubre quedarán de la siguiente forma:
-
Jubilación mínima: $396.298,38
(compuesta por $326.298,38 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70
($261.038,70 + bono de $70.000)
-
Pensiones No Contributivas (PNC): $298.408,87
($228.408,87 + bono de $70.000)
-
Jubilación máxima: $2.195.463,70 (aumenta desde $2.154.562,04)
Este bono será automático y no requerirá trámite adicional: se depositará junto con el haber mensual en la misma cuenta bancaria.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos octubre 2025
A continuación, el cronograma completo de pagos que se iniciará el martes 8 de octubre, con los feriados y días hábiles contemplados:
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
-
DNI terminados en 0: 8 de octubre
-
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
-
DNI terminados en 3: 13 de octubre
-
DNI terminados en 4: 14 de octubre
-
DNI terminados en 5: 15 de octubre
-
DNI terminados en 6: 16 de octubre
-
DNI terminados en 7: 17 de octubre
-
DNI terminados en 8: 20 de octubre
-
DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
-
DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
-
DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
-
DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
-
DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
-
DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar (SUAF)
-
DNI terminados en 0: 8 de octubre
-
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
-
DNI terminados en 3: 13 de octubre
-
DNI terminados en 4: 14 de octubre
-
DNI terminados en 5: 15 de octubre
-
DNI terminados en 6: 16 de octubre
-
DNI terminados en 7: 17 de octubre
-
DNI terminados en 8: 20 de octubre
-
DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
-
DNI terminados en 0: 9 de octubre
-
DNI terminados en 1: 13 de octubre
-
DNI terminados en 2: 14 de octubre
-
DNI terminados en 3: 15 de octubre
-
DNI terminados en 4: 16 de octubre
-
DNI terminados en 5: 17 de octubre
-
DNI terminados en 6: 20 de octubre
-
DNI terminados en 7: 21 de octubre
-
DNI terminados en 8: 22 de octubre
-
DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
-
DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
-
DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
-
DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
-
DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
-
DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
Calendario ANSES octubre 2025: fechas de cobro, aumentos y bono de $70.000
Asignación por Maternidad
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
-
DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Prestación por Desempleo
-
DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
-
DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
-
DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
-
DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
-
DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
Cómo consultar la fecha y lugar de cobro
ANSES recuerda que los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando al sitio oficial:
https://www.anses.gob.ar/consultas/fecha-de-cobro
También se puede acceder desde la aplicación Mi ANSES, disponible para celulares con sistema Android o iOS.
Solo se necesita ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para visualizar la información personalizada del beneficiario.
Beneficios adicionales: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
Durante octubre, ANSES mantendrá además los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar, que se acredita junto con la AUH y la Asignación por Embarazo: