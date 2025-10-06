ANSES paga más en octubre: los primeros en cobrar y los nuevos montos de AUH, jubilaciones y SUAF.

De esta manera, en octubre de 2025 las prestaciones sociales aumentarán 1,88%, garantizando una leve mejora en los ingresos de millones de familias, jubilados y beneficiarios de asignaciones.

Nuevos montos de AUH y SUAF en octubre 2025

Con la actualización, el monto total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $117.252 por cada menor a cargo.

Sin embargo, como es habitual, los beneficiarios cobran el 80% mensual y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Esto significa que durante octubre, cada titular cobrará $93.801,60 por hijo, y podrá acceder al monto retenido una vez cumplidos los requisitos de control sanitario y escolaridad.

En tanto, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $381.791, mientras que las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores formales del primer rango de ingresos llegarán a $58.631 por hijo.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad ascenderá a $190.902.

Jubilados_cobro ANSES paga un bono de $70.000 a jubilados: fecha y cómo cobrarlo

Jubilaciones y pensiones: nuevos valores con bono incluido

Además del aumento general, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Así lo establece el Decreto 700/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, que busca compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

De esta manera, los montos de octubre quedarán de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $396.298,38 (compuesta por $326.298,38 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70 ($261.038,70 + bono de $70.000)

Pensiones No Contributivas (PNC): $298.408,87 ($228.408,87 + bono de $70.000)

Jubilación máxima: $2.195.463,70 (aumenta desde $2.154.562,04)

Este bono será automático y no requerirá trámite adicional: se depositará junto con el haber mensual en la misma cuenta bancaria.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos octubre 2025

A continuación, el cronograma completo de pagos que se iniciará el martes 8 de octubre, con los feriados y días hábiles contemplados:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar (SUAF)

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

‍ Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

ANSES_pensiones Calendario ANSES octubre 2025: fechas de cobro, aumentos y bono de $70.000

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

‍‍ Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

ANSES recuerda que los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando al sitio oficial:

https://www.anses.gob.ar/consultas/fecha-de-cobro

También se puede acceder desde la aplicación Mi ANSES, disponible para celulares con sistema Android o iOS.

Solo se necesita ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para visualizar la información personalizada del beneficiario.

Beneficios adicionales: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Durante octubre, ANSES mantendrá además los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar, que se acredita junto con la AUH y la Asignación por Embarazo: