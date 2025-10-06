Ayuda Escolar 2025: el beneficio oculto que podés cobrar con la AUH y no requiere turno

De esta forma, tanto los trabajadores registrados como los beneficiarios de la AUH pueden acceder al pago, siempre que sus hijos cumplan con los requisitos de edad y escolaridad.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar

Los requisitos varían según si el hijo tiene o no discapacidad:

Hijos sin discapacidad

Tener entre 45 días y 17 años inclusive .

Estar matriculado y asistir a una institución educativa oficial reconocida por el Ministerio de Educación, en nivel inicial, primario o secundario.

‍ Hijos con discapacidad

No hay límite de edad.

Contar con la autorización vigente por discapacidad emitida por ANSES .

Presentar el certificado de escolaridad o constancia de asistencia al establecimiento educativo o centro de formación.

ayuda escolar 3.jpg ANSES confirmó la Ayuda Escolar 2025: AUH y SUAF pueden acceder hasta $85.000

Qué presentar en ANSES

Para cobrar la Ayuda Escolar, es obligatorio presentar el Formulario PS.2.68 - Acreditación de Escolaridad / Escolaridad Especial, que se encuentra disponible en el sitio oficial del organismo.

Podés acceder directamente desde: anses.gob.ar/formulario.

El procedimiento es simple:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el menú, elegí “Hijos” → “Presentar un Certificado Escolar” .

Descargá el formulario, completalo y pedí que lo firmen y sellen en la escuela.

Subí el formulario nuevamente en el mismo portal o presentalo presencialmente en una oficina de ANSES con turno previo.

Cómo saber si te corresponde cobrar la Ayuda Escolar

Los titulares pueden verificar si les corresponde el pago desde Mi ANSES, en la sección “Mis Asignaciones”. Si el Certificado Escolar ya está registrado, el pago se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación Familiar.

En caso de que no figure presentado, el usuario deberá completar el formulario para activar el cobro. Si se realiza correctamente, el monto se acredita dentro de los 60 días siguientes.

Monto actualizado de la Ayuda Escolar Anual 2025

Según el último ajuste por movilidad, el valor de la Ayuda Escolar es de $85.000 por hijo. Este monto puede variar en función de la zona geográfica o del tipo de prestación (universal o familiar), y se deposita de forma única una vez al año.

Es compatible con otras ayudas sociales, como:

AUH o SUAF , según corresponda.

Tarjeta Alimentar , para quienes tienen hijos de hasta 14 años.

Complemento Leche del Plan 1000 Días, para familias con niños menores de 3 años.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar

En general, el pago de la Ayuda Escolar se realiza entre marzo y abril, aunque ANSES puede efectuar liquidaciones complementarias durante el año si el titular presenta el certificado fuera de plazo.

Por eso, quienes aún no lo hicieron pueden presentar el formulario durante todo 2025, ya que el beneficio se abona retroactivamente una vez aprobado.

Importante