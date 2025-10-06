En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Ayuda escolar
ANSES
Previsional

Ayuda Escolar 2025: el beneficio oculto que podés cobrar con la AUH y no requiere turno

La ANSES mantiene activa la Ayuda Escolar Anual, un beneficio clave para acompañar a las familias con hijos en edad escolar. Este pago único alcanza los $85.000 por hijo y puede cobrarse siempre que se cumplan los requisitos y se presente el formulario correspondiente en Mi ANSES.

Ayuda Escolar 2025: el beneficio oculto que podés cobrar con la AUH y no requiere turno

Ayuda Escolar 2025: el beneficio oculto que podés cobrar con la AUH y no requiere turno

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que sigue vigente la Ayuda Escolar Anual 2025, un beneficio destinado a acompañar los gastos educativos de las familias con hijos en edad escolar. Tras la última actualización, el monto asciende a $85.000 por hijo, y puede cobrarse de manera complementaria junto a otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Leé también AUH y Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó cuánto se cobra en octubre 2025
AUH y Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó cuánto se cobra en octubre 2025

Este pago único se entrega una vez al año y busca garantizar la continuidad educativa de los niños, niñas y adolescentes en todo el país. ANSES recordó que para acceder al beneficio es necesario presentar el certificado escolar actualizado, un trámite que puede realizarse de forma online desde Mi ANSES o presencial en una oficina del organismo.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar 2025

La Ayuda Escolar está dirigida a los titulares de las siguientes asignaciones:

  • Asignación Familiar por Hijo

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

De esta forma, tanto los trabajadores registrados como los beneficiarios de la AUH pueden acceder al pago, siempre que sus hijos cumplan con los requisitos de edad y escolaridad.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar

Los requisitos varían según si el hijo tiene o no discapacidad:

Hijos sin discapacidad

  • Tener entre 45 días y 17 años inclusive.

  • Estar matriculado y asistir a una institución educativa oficial reconocida por el Ministerio de Educación, en nivel inicial, primario o secundario.

‍ Hijos con discapacidad

  • No hay límite de edad.

  • Contar con la autorización vigente por discapacidad emitida por ANSES.

  • Presentar el certificado de escolaridad o constancia de asistencia al establecimiento educativo o centro de formación.

ayuda escolar 3.jpg
ANSES confirmó la Ayuda Escolar 2025: AUH y SUAF pueden acceder hasta $85.000

ANSES confirmó la Ayuda Escolar 2025: AUH y SUAF pueden acceder hasta $85.000

Qué presentar en ANSES

Para cobrar la Ayuda Escolar, es obligatorio presentar el Formulario PS.2.68 - Acreditación de Escolaridad / Escolaridad Especial, que se encuentra disponible en el sitio oficial del organismo.

Podés acceder directamente desde: anses.gob.ar/formulario.

El procedimiento es simple:

  • Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • En el menú, elegí “Hijos” → “Presentar un Certificado Escolar”.

  • Descargá el formulario, completalo y pedí que lo firmen y sellen en la escuela.

  • Subí el formulario nuevamente en el mismo portal o presentalo presencialmente en una oficina de ANSES con turno previo.

Cómo saber si te corresponde cobrar la Ayuda Escolar

Los titulares pueden verificar si les corresponde el pago desde Mi ANSES, en la sección “Mis Asignaciones”. Si el Certificado Escolar ya está registrado, el pago se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación Familiar.

En caso de que no figure presentado, el usuario deberá completar el formulario para activar el cobro. Si se realiza correctamente, el monto se acredita dentro de los 60 días siguientes.

Monto actualizado de la Ayuda Escolar Anual 2025

Según el último ajuste por movilidad, el valor de la Ayuda Escolar es de $85.000 por hijo. Este monto puede variar en función de la zona geográfica o del tipo de prestación (universal o familiar), y se deposita de forma única una vez al año.

Es compatible con otras ayudas sociales, como:

  • AUH o SUAF, según corresponda.

  • Tarjeta Alimentar, para quienes tienen hijos de hasta 14 años.

  • Complemento Leche del Plan 1000 Días, para familias con niños menores de 3 años.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar

En general, el pago de la Ayuda Escolar se realiza entre marzo y abril, aunque ANSES puede efectuar liquidaciones complementarias durante el año si el titular presenta el certificado fuera de plazo.

Por eso, quienes aún no lo hicieron pueden presentar el formulario durante todo 2025, ya que el beneficio se abona retroactivamente una vez aprobado.

Importante

  • No es necesario solicitar turno si el trámite se realiza online.

  • En caso de hacerlo de manera presencial, hay que solicitar turno previo desde el portal oficial de ANSES.

  • Si tenés más de un hijo, se debe presentar un formulario por cada uno.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ayuda escolar ANSES AUH
Notas relacionadas
ANSES paga más de $400.000 extra: quiénes pueden solicitarlo y cómo hacerlo
ANSES paga más en octubre: los primeros en cobrar y los nuevos montos de AUH, jubilaciones y SUAF
ANSES confirmó la Ayuda Escolar 2025: AUH y SUAF pueden acceder hasta $85.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar