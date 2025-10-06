A24.com

La furia de los hinchas del Galatasaray con Mauro Icardi por su romántico viaje con la China Suárez a Madrid

Los fanáticos del club turco explotaron de bronca con Mauro Icardi por su viaje a Madrid con la China Suárez aprovechando un breve receso en los partidos.

6 oct 2025, 12:10
Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi viven su apasionada historia de amor ya instalados en Turquía y en los últimos días decidieron hacer un viaje relámpago a Madrid, España, aprovechando unos días libres que tienen los futbolistas por la fecha FIFA.

Lo cierto es que esta decisión del ex de Wanda Nara en viajar con su novia a otro país no cayó para nada bien en los fanáticos del club de Galatasaray, que lejos de ponerse contentos con el viaje romántico del delantero manifestaron todo su malestar por su accionar.

En un posteo que subió Icardi a su cuenta en Instagram donde se lo ve con su cuerpo todo tatuado y tapándose su cintura con un toallón frente a un ventanal desde Madrid, los fanáticos del Galatasaray se volcaron masivamente a la publicación para cuestionar ese viaje en medio de las competencias que enfrenta el popular equipo turco.

Enojadísimos, los hinchas le exigieron al delantero un mayor compromiso y responsabilidad con el equipo tras regresar hace poco a las canchas de manera oficial luego de una larga inactividad por su lesión ocurrida en noviembre de 2024 y posterior operación de rodilla en la Argentina.

"El viejo icardi solía tirar de la cuerda, y ahora anda de vacaciones", "Amigo, todavía andas por ahí cuando necesitas perder peso y unirte a un equipo, ¿qué pasaría si entrenas en Estambul con poco respeto a la comunidad que te demuestra amor?", "Seguiré amándote y confiando en ti, por favor, entra en razón de ahora en adelante, ¡Eres Galatasaray!", "¡Hermano, no es hora de relajarse, es hora de trabajar! ¡Eres uno de los mejores delanteros, pero ahora mismo no estás jugando lo suficiente!", "Nadie es más grande que el Galatasaray", fueron algunos de los comentarios que cuestionaron a Mauro Icardi por su viaje con la China Suárez. En tanto, otros observaron al ver el descontento de los hinchas: "Los mejores comentarios por lejos son de los turkos".

La inesperada confesión de la abogada de Mauro Icardi sobre su "banca" a Wanda Nara

Lara Piro habló en el programa Intrusos (América TV) luego de que la Justicia desestimase la denuncia de Wanda Nara y Maxi López contra su cliente Mauro Icardi donde lo acusaban de violento con uno de sus hijos.

En charla con el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la letrada confesó que en el pasado era "Wandista" y explicó los motivos de su drástico cambio de opinión.

"Yo soy una mujer muy digna y nunca dije que esa grabación que hicieron, extorsiva, era inteligencia artificial, que es lo que podríamos haber usado hoy como excusa. Digo,yo siempre fui Wandista porque soy una mujer ultra pro familia y yo compré el mismo verso que compró...", dijo Lara Piro sin filtros. Y en ese sentido agregó: "Siempre fui Wandista hasta que conocí en primera persona la realidad de la relación y el otro personaje".

"Quien yo creía que era víctima, era victimario, y viceversa. ¿Me explico? Yo también pensé que Eugenia, y también lo pensaba Mauro, que Eugenia le había dado a conocer esa supuesta aventura (a Wanda), y no había sido cierto. Mauro también tuvo que retractarse de sus dichos", fundamentó la abogada de Mauro Icardi.

Y sobre el final destacó la importancia de la llegada de la China Suárez a la vida de Icardi: "Yo creo que le hace muy bien, lo contiene, lo cuida mucho, lo ayudó muchísimo, fue un sostén enorme en toda su recuperación", observó.

