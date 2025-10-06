ACLARACIÓN de ANSES: el grupo que cobra los EXTRAS de la AUH en octubre

Monto mensual efectivo: $93.801,60 por hijo.

$93.801,60 por hijo. Monto retenido (20%): $23.450,40, que se paga una vez al año tras presentar la libreta.

AUH por hijo con discapacidad: un beneficio mucho mayor

En el caso de los niños con discapacidad, el monto total asciende a $381.791 por hijo, de los cuales el 80% se cobra cada mes ($305.432,80), y el 20% restante ($76.358,20) se acumula para el pago anual.

Este monto diferencial refleja el mayor acompañamiento económico que el Estado brinda a las familias con hijos que requieren atención y cuidados especiales.

Cómo consultar si te corresponde algún extra desde Mi ANSES

Para saber si te corresponde alguno de los beneficios adicionales, solo necesitás acceder al portal oficial de Mi ANSES:

Entrá a www.anses.gob.ar

Iniciá sesión con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Ingresá a la sección “Hijos” .

Allí aparecerá si tu grupo familiar cumple los requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche o si tenés pendiente la presentación de la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar: el complemento más importante para AUH

La Tarjeta Alimentar es uno de los programas más relevantes del Ministerio de Capital Humano, que se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinada exclusivamente a la compra de alimentos.

En octubre 2025, los montos vigentes son los siguientes:

$52.250 para familias con un hijo .

$81.936 para familias con dos hijos .

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Este dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y no requiere trámite adicional.

Su objetivo es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria en hogares con menores de 17 años o con discapacidad sin límite

Complemento Leche del Plan 1000 Días: hasta $42.711 más por hijo

Otro beneficio compatible con la AUH es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a niños menores de 3 años y personas gestantes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Su objetivo es garantizar una alimentación adecuada durante los primeros años de vida, etapa clave para el desarrollo infantil.

Durante octubre 2025, el monto es de $44.222 por hijo, y se acredita automáticamente en la cuenta junto con la AUH.

Este beneficio no requiere trámite, pero es fundamental que el menor esté correctamente registrado en Mi ANSES y que se mantengan actualizados los datos familiares y sanitarios.

Libreta AUH: cómo activar el pago retenido del 20%

La Libreta AUH es un formulario que se presenta una vez al año en ANSES para certificar que los niños y niñas cumplieron con los controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

Al hacerlo, el organismo libera el 20% retenido de la prestación, acumulado durante los meses anteriores.