Luna llena en Aries: la noche donde vienen broncas viejas y el coraje para soltar lo que te pesa

image Soltar no siempre duele: a veces se siente como respirar de nuevo. Foto: Internet.

Cierres rápidos, alivio inmediato

La Luna llena habla de finales de ciclo. En Aries, esos cierres pueden ser impulsivos pero necesarios: dejar un hábito, terminar un vínculo, renunciar a lo que ya no va.

Soltar puede doler, pero también se siente como abrir ventanas en un cuarto cerrado.

Valentía que nace del enojo (y del amor propio)

La misma chispa que enciende la rabia puede usarse para el coraje: decir lo que pensás, cambiar lo que te frena, hablar con quien parecía intocable.

El truco está en no reaccionar por bronca sino por claridad.

SIGNOS MÁS AFECTADOS

Aries: protagonista, emociones y decisiones al rojo vivo.

Libra: sentís la presión de elegir entre agradar o poner límites.

Cáncer: viejas heridas emocionales salen a la luz.

Capricornio: determinación para cerrar etapas laborales o familiares.

Leo: el fuego lunar agita romances y discusiones a la vez.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué me siento más ansioso con esta Luna?

Aries es signo de fuego: acelera pulsos y no tolera quietud emocional.

¿Qué conviene liberar en esta fase?

Viejos enojos, rencores y hábitos que consumen energía.

¿Afecta a las relaciones?

Sí: puede provocar discusiones pero también reconciliaciones apasionadas.