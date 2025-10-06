En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Luna
Aries
HORÓSCOPO

Luna llena en Aries: la noche donde vienen broncas viejas y el coraje para soltar lo que te pesa

Esta Luna llena no viene tranquila: despierta emociones intensas, arranques de valentía y ganas de decir basta.

La Luna llena en Aries ilumina lo que venías postergando. Foto: Internet.

La Luna llena en Aries ilumina lo que venías postergando. Foto: Internet.

No todas las lunas llenas invitan a meditar bajo la luz plateada; algunas son puro fuego. La Luna llena en Aries llega con ese impulso de “hagamos algo ya”.

Leé también Astrología: los 3 signos que tendrán un golpe de suerte económica antes de octubre
astrologia: los 3 signos que tendran un golpe de suerte economica antes de octubre

Es la fase que ilumina todo lo que nos incomoda y nos da la chispa para poner límites.

Luna llena en Aries: Emociones que estallan como fuegos artificiales

Si sentís que la paciencia se agota más rápido, no es solo vos: Aries no tolera las medias tintas. Puede haber discusiones, declaraciones repentinas, confesiones que estaban a punto de explotar.

A la vez, esa energía ayuda a animarse a dar un paso que venías esquivando.

image
Soltar no siempre duele: a veces se siente como respirar de nuevo. Foto: Internet.

Soltar no siempre duele: a veces se siente como respirar de nuevo. Foto: Internet.

Cierres rápidos, alivio inmediato

La Luna llena habla de finales de ciclo. En Aries, esos cierres pueden ser impulsivos pero necesarios: dejar un hábito, terminar un vínculo, renunciar a lo que ya no va.

Soltar puede doler, pero también se siente como abrir ventanas en un cuarto cerrado.

Valentía que nace del enojo (y del amor propio)

La misma chispa que enciende la rabia puede usarse para el coraje: decir lo que pensás, cambiar lo que te frena, hablar con quien parecía intocable.

El truco está en no reaccionar por bronca sino por claridad.

SIGNOS MÁS AFECTADOS

Aries: protagonista, emociones y decisiones al rojo vivo.

Libra: sentís la presión de elegir entre agradar o poner límites.

Cáncer: viejas heridas emocionales salen a la luz.

Capricornio: determinación para cerrar etapas laborales o familiares.

Leo: el fuego lunar agita romances y discusiones a la vez.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué me siento más ansioso con esta Luna?

Aries es signo de fuego: acelera pulsos y no tolera quietud emocional.

¿Qué conviene liberar en esta fase?

Viejos enojos, rencores y hábitos que consumen energía.

¿Afecta a las relaciones?

Sí: puede provocar discusiones pero también reconciliaciones apasionadas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luna Aries
Notas relacionadas
Astrología: Los 4 signos que se van a encontrar con un golpazo de realidad con Marte en Escorpio
Astrología: Mercurio en Libra y los 4 signos que van a romperse con charlas pendientes que salen a la luz
Astrología: Mercurio con Venus en Virgo con el día perfecto para bajar defensas y arreglar lo que nos distancia

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar