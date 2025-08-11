En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Tarjeta Alimentar
Previsional

ANSES paga un plus de $42.162 por alimento a AUH: quiénes lo cobran y cómo activarlo

El plus de $42.162 por hijo que paga ANSES es un refuerzo vital para miles de familias argentinas. Al ser automático y compatible con otros beneficios, se transforma en una herramienta efectiva para sostener la alimentación infantil y acompañar a las embarazadas. Lo que hay que saber.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto 2025 se acreditará un pago extra de $42.162 destinado a garantizar la alimentación y el cuidado de la primera infancia. Este beneficio, que forma parte del Plan 1000 Días, se entrega como Complemento Leche y está dirigido a familias con hijos pequeños y a embarazadas que ya perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE).

Lo más importante: no requiere trámites presenciales ni inscripción previa, ya que se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se recibe la prestación habitual.

¿Qué es el Complemento Leche de ANSES?

El Complemento Leche es una asistencia económica mensual creada para fortalecer la nutrición durante los primeros años de vida. Forma parte del Plan 1000 Días, un programa nacional que busca reducir la desnutrición infantil y mejorar la salud de madres y niños durante el embarazo y la primera infancia.

En agosto 2025, el monto vigente es de $42.162 por cada hijo menor de 3 años. Se suma al pago habitual de la AUH y, en muchos casos, también a la Tarjeta Alimentar, lo que significa que una familia puede recibir varios beneficios acumulados en un mismo mes.

Quiénes pueden cobrarlo

El extra de $42.162 lo reciben de manera automática los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 3 años.

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE), desde el inicio del embarazo y durante todo el período de gestación.

Es importante aclarar que no hay un límite de hijos para percibir el complemento. Es decir, si una familia tiene dos hijos menores de 3 años, recibirá $84.324 adicionales ese mes.

ANSES_Milei

Cómo se cobra y si hay que activarlo

Una de las principales ventajas de este beneficio es que no se requiere activación manual. El depósito se realiza en la misma fecha en que ANSES acredita la AUH o la AUE, de acuerdo con el calendario oficial de pagos.

Tampoco es necesario presentar la Libreta AUH para acceder a este plus: se paga de forma directa siempre que los datos estén actualizados en la base de ANSES y el niño o la embarazada estén registrados como beneficiarios.

Para verificar si el cobro está habilitado, el titular puede:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar la opción Hijas e Hijos > Mis Asignaciones.

  • Confirmar que figure el concepto “Complemento Leche” junto al monto correspondiente.

Relación con otros beneficios

El Complemento Leche se acumula con otros programas de asistencia, lo que puede generar un ingreso significativo en agosto 2025. Por ejemplo:

  • AUH: el monto bruto es de $111.140, pero ANSES paga el 80 % mensual ($88.912) y retiene el 20 % ($22.228) hasta la presentación de la Libreta AUH.

  • Tarjeta Alimentar: para familias con hijos de hasta 17 años o con discapacidad, los montos en agosto 2025 son:

    • 1 hijo: $52.250

    • 2 hijos: $81.936

    • 3 o más hijos: $108.062

Si una familia tiene un hijo menor de 3 años, puede recibir en un mismo mes:

  • AUH: $88.912

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Complemento Leche: $42.162

    Total: $183.324 sin contar otros bonos o pagos adicionales.

Cuándo se cobra en agosto 2025

El pago del Complemento Leche sigue las mismas fechas de acreditación que la AUH y la AUE. Según la terminación del DNI, el calendario de agosto es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto

  • DNI terminados en 1: 11 de agosto

  • DNI terminados en 2: 12 de agosto

  • DNI terminados en 3: 13 de agosto

  • DNI terminados en 4: 14 de agosto

  • DNI terminados en 5: 15 de agosto

  • DNI terminados en 6: 18 de agosto

  • DNI terminados en 7: 19 de agosto

  • DNI terminados en 8: 20 de agosto

  • DNI terminados en 9: 21 de agosto

