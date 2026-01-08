ANSES pagará más de $200.000 por hijo de AUH menor de 3 años en enero

En la práctica, el pago mensual efectivo de la AUH en enero es de:

80% de la AUH : $100.414,40

20% retenido: $25.103,60

AUH + Alimentar + Complemento Leche: cómo se llega a los $200.005

El total de $200.005,40 surge de la suma de tres conceptos que ANSES liquida a las familias con niños de hasta 3 años de edad:

AUH con retención del 20%

El valor total de la AUH es de $125.518, pero el pago mensual directo es de $100.414,40.

Tarjeta Alimentar

El subsidio alimentario otorgado por el Ministerio de Capital Humano se acredita automáticamente mediante cruces de datos con ANSES.

Para familias con un hijo, el monto vigente en enero es de $52.250.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Este beneficio fue creado por la Ley 27.611 para garantizar una nutrición adecuada durante la primera infancia.

En enero de 2026, el importe actualizado es de $47.341 por niño menor de 3 años.

Detalle del ingreso mensual por niño menor de 3 años

80% de la AUH: $100.414,40

Tarjeta Alimentar: $52.250

Complemento Leche: $47.341

Total mensual: $200.005,40 por hijo

Tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche se pagan sin necesidad de trámite, gracias al intercambio de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH

ANSES retiene todos los meses el 20% de la asignación como mecanismo para asegurar el cumplimiento de los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la escolaridad obligatoria.

Ese monto retenido no se pierde: se acumula y se cobra en un solo pago cuando la familia presenta la Libreta AUH.

Hasta el momento, no se confirmó oficialmente la fecha de inicio del pago del 100% de la AUH sin retención para los casos en los que el Ministerio de Salud pueda verificar automáticamente los controles sanitarios y educativos.

Cuánto se cobraría si ANSES paga el 100% de la AUH

En caso de que ANSES habilite el pago completo sin retención, el ingreso mensual por niño menor de 3 años ascendería a: