ANSES pagará más de $200.000 por hijo de AUH menor de 3 años en enero
Con el aumento de la AUH y la continuidad de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, ANSES definió un pago que supera los $200.000 por niño menor de 3 años en enero 2026. Cómo se compone el monto, quiénes lo cobran y qué pasa con el 20% retenido.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en enero de 2026 las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños menores de 3 años recibirán más de $200.000 por hijo, al combinar el pago mensual de la asignación con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.
El monto total asciende a $200.005,40 por niño, sin necesidad de realizar trámites adicionales, ya que los beneficios se acreditan de manera automática si el grupo familiar cumple con los requisitos.
Aumento de la AUH en enero 2026
Con la aplicación del aumento del 2,47%, determinado por la inflación de noviembre y en línea con la fórmula de movilidad vigente, ANSES actualizó el valor de la AUH a $125.518 por hijo, según lo establecido en el Anexo V de la Resolución 380/2025.
Sin embargo, el organismo deposita de manera directa solo el 80% del monto, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, el formulario que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.
En la práctica, el pago mensual efectivo de la AUH en enero es de:
80% de la AUH: $100.414,40
20% retenido: $25.103,60
AUH + Alimentar + Complemento Leche: cómo se llega a los $200.005
El total de $200.005,40 surge de la suma de tres conceptos que ANSES liquida a las familias con niños de hasta 3 años de edad:
AUH con retención del 20%
El valor total de la AUH es de $125.518, pero el pago mensual directo es de $100.414,40.
Tarjeta Alimentar
El subsidio alimentario otorgado por el Ministerio de Capital Humano se acredita automáticamente mediante cruces de datos con ANSES.
Para familias con un hijo, el monto vigente en enero es de $52.250.
Complemento Leche del Plan de los Mil Días
Este beneficio fue creado por la Ley 27.611 para garantizar una nutrición adecuada durante la primera infancia.
En enero de 2026, el importe actualizado es de $47.341 por niño menor de 3 años.
Detalle del ingreso mensual por niño menor de 3 años
80% de la AUH: $100.414,40
Tarjeta Alimentar: $52.250
Complemento Leche: $47.341
Total mensual: $200.005,40 por hijo
Tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche se pagan sin necesidad de trámite, gracias al intercambio de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Qué pasa con el 20% retenido de la AUH
ANSES retiene todos los meses el 20% de la asignación como mecanismo para asegurar el cumplimiento de los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la escolaridad obligatoria.
Ese monto retenido no se pierde: se acumula y se cobra en un solo pago cuando la familia presenta la Libreta AUH.
Hasta el momento, no se confirmó oficialmente la fecha de inicio del pago del 100% de la AUH sin retención para los casos en los que el Ministerio de Salud pueda verificar automáticamente los controles sanitarios y educativos.
Cuánto se cobraría si ANSES paga el 100% de la AUH
En caso de que ANSES habilite el pago completo sin retención, el ingreso mensual por niño menor de 3 años ascendería a: