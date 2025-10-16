ANSES y el Gobierno confirmaron los aumentos de noviembre: la novedad sobre la Tarjeta Alimentar

El Gobierno y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispusieron un nuevo incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en otras prestaciones que administra el organismo, que comenzará a regir en noviembre de 2025.
El Gobierno y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispusieron un nuevo incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en otras prestaciones que administra el organismo, que comenzará a regir en noviembre de 2025.
La actualización se aplica de manera automática, conforme al esquema mensual de movilidad que ajusta los haberes según la inflación registrada por el INDEC.
De acuerdo con lo establecido por el Decreto 274/2024, las asignaciones se actualizan todos los meses tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses previos.
En esta ocasión, el incremento será del 2,1%, en función de la variación de precios observada en septiembre.
Con este ajuste, el monto general de la AUH pasará de $117.252 a $119.714. No obstante, el importe que se cobra mensualmente será de $95.772, ya que el 20% se retiene hasta la presentación anual de la Libreta AUH, trámite necesario para acreditar escolaridad y controles de salud.
En el caso de la AUH por discapacidad, el valor subirá de $305.396,11 a $311.809, aplicando el mismo porcentaje de aumento.
A pesar del ajuste en la AUH, el Ministerio de Capital Humano aún no informó cambios en los montos de la Tarjeta Alimentar, por lo que todo indica que en noviembre se mantendrán los valores vigentes en octubre:
Familias con 1 hijo/a: $52.250
Familias con 2 hijos/as: $81.936
Familias con 3 o más hijos/as: $108.062