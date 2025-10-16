ANSES y el Gobierno confirmaron los aumentos de noviembre: la novedad sobre la Tarjeta Alimentar

AUH y préstamos 2025

Con este ajuste, el monto general de la AUH pasará de $117.252 a $119.714. No obstante, el importe que se cobra mensualmente será de $95.772, ya que el 20% se retiene hasta la presentación anual de la Libreta AUH, trámite necesario para acreditar escolaridad y controles de salud.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor subirá de $305.396,11 a $311.809, aplicando el mismo porcentaje de aumento.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se paga en noviembre 2025

A pesar del ajuste en la AUH, el Ministerio de Capital Humano aún no informó cambios en los montos de la Tarjeta Alimentar, por lo que todo indica que en noviembre se mantendrán los valores vigentes en octubre: