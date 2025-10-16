En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Tarjeta Alimentar
Es oficial

ANSES y el Gobierno confirmaron los aumentos de noviembre: la novedad sobre la Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social determinó una suba en distintas prestaciones que administra. La duda pasa por saber qué sucederá con la Tarjeta Alimentar.

La novedad sobre la Tarjeta Alimentar de ANSES para noviembre (Foto: archivo).

El Gobierno y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispusieron un nuevo incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en otras prestaciones que administra el organismo, que comenzará a regir en noviembre de 2025.

Leé también Milei y Pettovello activaron y confirmaron un beneficio clave para jubilados que genera alivio
La actualización se aplica de manera automática, conforme al esquema mensual de movilidad que ajusta los haberes según la inflación registrada por el INDEC.

Cuánto cobra la AUH de ANSES en noviembre 2025

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 274/2024, las asignaciones se actualizan todos los meses tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses previos.

En esta ocasión, el incremento será del 2,1%, en función de la variación de precios observada en septiembre.

AUH y préstamos 2025

Con este ajuste, el monto general de la AUH pasará de $117.252 a $119.714. No obstante, el importe que se cobra mensualmente será de $95.772, ya que el 20% se retiene hasta la presentación anual de la Libreta AUH, trámite necesario para acreditar escolaridad y controles de salud.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor subirá de $305.396,11 a $311.809, aplicando el mismo porcentaje de aumento.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se paga en noviembre 2025

A pesar del ajuste en la AUH, el Ministerio de Capital Humano aún no informó cambios en los montos de la Tarjeta Alimentar, por lo que todo indica que en noviembre se mantendrán los valores vigentes en octubre:

  • Familias con 1 hijo/a: $52.250

  • Familias con 2 hijos/as: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos/as: $108.062

Se habló de
ANSES Tarjeta Alimentar INDEC
