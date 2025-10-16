AUH: uno por uno, todos los extras que ANSES pagará con aumento en noviembre

Complemento Leche

El Complemento Leche es uno de los aportes más relevantes del plan. Está destinado a embarazadas y niños de hasta tres años que perciben AUH, con el objetivo de garantizar una nutrición adecuada durante los primeros años de desarrollo.

Este beneficio se acredita de manera automática, sin gestión previa ante ANSES. Con la actualización prevista para noviembre, el monto pasará de $44.222 a $45.142.

Asignación por Nacimiento

Las familias que perciben AUH o Asignación por Embarazo pueden solicitar la Asignación por Nacimiento, un pago único que se otorga en caso de parto.

El trámite debe realizarse en ANSES entre los 2 meses y 2 años posteriores a la fecha del nacimiento. A partir de noviembre, el monto actualizado será de $69.762, aunque se aplicará el valor vigente correspondiente al mes en que ocurrió el parto.

Asignación por Adopción

Otro beneficio incluido en el Plan de los Mil Días es la Asignación por Adopción, destinada a familias que percibían AUH o Asignación por Embarazo al momento de la sentencia judicial de adopción.

La solicitud debe hacerse dentro del mismo plazo que la asignación por nacimiento: desde los 2 meses y hasta 2 años posteriores a la resolución. Con el incremento del 2,08%, el monto se elevará a $417.115 en noviembre.

Complemento Salud (Cuidados de Salud Integral)

El Complemento Salud, conocido oficialmente como Asignación por Cuidados de Salud Integral, se paga una vez al año a quienes tienen hijos menores de 3 años registrados en el Plan Sumar.

Su valor equivale al monto vigente de la AUH en febrero del año de liquidación y se actualiza cada mes según la movilidad previsional. Con los valores ajustados, los montos de referencia son de $119.691 por menor y $389.732 por hijo con discapacidad.