En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Auxilio clave

AUH: uno por uno, todos los extras que ANSES pagará con aumento en noviembre

Algunos de los beneficiarios podrán acceder a una serie de bonos que la Administración Nacional de la Seguridad Social pagará el próximo mes.

Cuáles son todos los extras que ANSES pagará a la AUH en noviembre (Foto: archivo).

Cuáles son todos los extras que ANSES pagará a la AUH en noviembre (Foto: archivo).
Leé también Milei y Pettovello activaron y confirmaron un beneficio clave para jubilados que genera alivio
milei y pettovello activaron y confirmaron un beneficio clave para jubilados que genera alivio

Este plan, creado por la Ley 27.611, tiene como finalidad acompañar a las familias durante el embarazo y los primeros tres años de vida del niño o niña, a través de distintas prestaciones económicas y de salud.

El programa está destinado exclusivamente a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, quienes reciben automáticamente los beneficios sin necesidad de realizar trámites adicionales.

ANSES: Cómo tramitar la asignación por Embarazo AUE
ANSES: Cómo tramitar la asignación por Embarazo AUE

ANSES: Cómo tramitar la asignación por Embarazo AUE

Qué contempla el Plan de los Mil Días de ANSES

Entre las principales medidas que estableció la normativa se destacan la extensión de la Asignación por Embarazo a todos los meses de gestación y la creación de complementos específicos para mejorar la alimentación y el cuidado de la salud durante la primera infancia.

  • Complemento Leche

El Complemento Leche es uno de los aportes más relevantes del plan. Está destinado a embarazadas y niños de hasta tres años que perciben AUH, con el objetivo de garantizar una nutrición adecuada durante los primeros años de desarrollo.

Este beneficio se acredita de manera automática, sin gestión previa ante ANSES. Con la actualización prevista para noviembre, el monto pasará de $44.222 a $45.142.

  • Asignación por Nacimiento

Las familias que perciben AUH o Asignación por Embarazo pueden solicitar la Asignación por Nacimiento, un pago único que se otorga en caso de parto.

El trámite debe realizarse en ANSES entre los 2 meses y 2 años posteriores a la fecha del nacimiento. A partir de noviembre, el monto actualizado será de $69.762, aunque se aplicará el valor vigente correspondiente al mes en que ocurrió el parto.

  • Asignación por Adopción

Otro beneficio incluido en el Plan de los Mil Días es la Asignación por Adopción, destinada a familias que percibían AUH o Asignación por Embarazo al momento de la sentencia judicial de adopción.

La solicitud debe hacerse dentro del mismo plazo que la asignación por nacimiento: desde los 2 meses y hasta 2 años posteriores a la resolución. Con el incremento del 2,08%, el monto se elevará a $417.115 en noviembre.

  • Complemento Salud (Cuidados de Salud Integral)

El Complemento Salud, conocido oficialmente como Asignación por Cuidados de Salud Integral, se paga una vez al año a quienes tienen hijos menores de 3 años registrados en el Plan Sumar.

Su valor equivale al monto vigente de la AUH en febrero del año de liquidación y se actualiza cada mes según la movilidad previsional. Con los valores ajustados, los montos de referencia son de $119.691 por menor y $389.732 por hijo con discapacidad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH
Notas relacionadas
ANSES y el Gobierno confirmaron los aumentos de noviembre: la novedad sobre la Tarjeta Alimentar
Milei confirmó cuál es el aumento a jubilados y cuánto van a cobrar en noviembre
SUAF de ANSES: con el aumento confirmado, cuáles son los montos que se cobrarán en noviembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar