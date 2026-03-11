Confirmado: el Gobierno cambia el bono para jubilados de ANSES antes de fin de mes
El Gobierno nacional oficializó cambios en el esquema del bono previsional que paga Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se aplicará desde el 20 de marzo y modifica la forma en que se calcula el refuerzo para jubilados y pensionados que cobran más de la mínima.
La actualización se conoció tras la publicación de la normativa correspondiente en el Boletín Oficial, donde se detalló el nuevo mecanismo de cálculo del refuerzo previsional que se otorga cada mes como complemento de ingresos.

Según lo establecido, el bono máximo se mantiene, pero se modifica la forma en que se distribuye entre los beneficiarios que cobran más de un haber mínimo dentro del sistema previsional.
La actualización se conoció tras la publicación de la normativa correspondiente en el Boletín Oficial, donde se detalló el nuevo mecanismo de cálculo del refuerzo previsional que se otorga cada mes como complemento de ingresos.
Según lo establecido, el bono máximo se mantiene, pero se modifica la forma en que se distribuye entre los beneficiarios que cobran más de un haber mínimo dentro del sistema previsional.
Cómo funcionará el bono para jubilados desde el 20 de marzo
A partir de esa fecha comenzará a aplicarse un esquema de bono variable para quienes perciben ingresos superiores a la jubilación mínima. En estos casos, el refuerzo se reducirá progresivamente a medida que el haber mensual del beneficiario sea mayor.
Esto implica que el monto del bono se irá ajustando de manera gradual hasta desaparecer por completo cuando el ingreso del jubilado supere el nivel establecido como límite para el refuerzo.
Con el incremento del 2,88% correspondiente a marzo, calculado en base al índice de inflación informado por el INDEC, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $369.600,88.
A ese monto se suma el bono completo de $70.000, que continúa vigente para quienes perciben el haber mínimo. De esta manera, los jubilados que cobran la mínima alcanzan un ingreso total de $439.600,88 durante marzo, cifra que funciona como referencia para determinar quiénes acceden al refuerzo completo.
Qué pasa con quienes cobran más que la mínima
Para los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo, el bono no desaparece automáticamente, sino que se aplica un sistema proporcional.
En estos casos, el refuerzo previsional se va reduciendo progresivamente hasta desaparecer cuando el haber del beneficiario alcanza o supera el monto equivalente al ingreso total que recibe un jubilado con mínima más bono.
A quiénes alcanza el refuerzo previsional
El esquema del bono previsional se aplica a distintos grupos dentro del sistema administrado por ANSES. Entre ellos se encuentran:
Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Beneficiarios de pensiones no contributivas
La normativa publicada en el Boletín Oficial detalla el mecanismo que se utiliza para calcular el refuerzo en cada caso, estableciendo los parámetros que determinan cuándo corresponde el bono completo y cuándo se aplica de manera proporcional.