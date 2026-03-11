Confirmado: el Gobierno cambia el bono para jubilados de ANSES antes de fin de mes

Esto implica que el monto del bono se irá ajustando de manera gradual hasta desaparecer por completo cuando el ingreso del jubilado supere el nivel establecido como límite para el refuerzo.

Con el incremento del 2,88% correspondiente a marzo, calculado en base al índice de inflación informado por el INDEC, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $369.600,88.

A ese monto se suma el bono completo de $70.000, que continúa vigente para quienes perciben el haber mínimo. De esta manera, los jubilados que cobran la mínima alcanzan un ingreso total de $439.600,88 durante marzo, cifra que funciona como referencia para determinar quiénes acceden al refuerzo completo.

ANSES_pensiones

Qué pasa con quienes cobran más que la mínima

Para los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo, el bono no desaparece automáticamente, sino que se aplica un sistema proporcional.

En estos casos, el refuerzo previsional se va reduciendo progresivamente hasta desaparecer cuando el haber del beneficiario alcanza o supera el monto equivalente al ingreso total que recibe un jubilado con mínima más bono.

A quiénes alcanza el refuerzo previsional

El esquema del bono previsional se aplica a distintos grupos dentro del sistema administrado por ANSES. Entre ellos se encuentran:

Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de pensiones no contributivas

La normativa publicada en el Boletín Oficial detalla el mecanismo que se utiliza para calcular el refuerzo en cada caso, estableciendo los parámetros que determinan cuándo corresponde el bono completo y cuándo se aplica de manera proporcional.