ANSES y Milei: la confirmación de los AUMENTOS que se vienen

ANSES: cuánto aumentaría la AUH en noviembre de 2026

La Asignación Universal por Hijo es una de las prestaciones sociales más importantes que administra ANSES. Está destinada a acompañar económicamente a familias con hijos que cumplen las condiciones establecidas por la normativa y representa un ingreso relevante para cubrir parte de los gastos cotidianos.

El mecanismo de actualización previsto en el Decreto 274/2024 establece que las prestaciones alcanzadas por la movilidad se ajusten mensualmente de acuerdo con la variación del IPC nacional publicado por el INDEC. Por eso, la inflación registrada en septiembre se convierte en una referencia central para calcular los importes correspondientes a noviembre.

Si se aplica una suba del 1,9%, los montos de referencia quedarían de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.563,17.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $159.563,17.

Asignación familiar por hijo del SUAF: $79.791,78 para el primer tramo de ingresos.

Estos importes deben interpretarse como proyecciones calculadas sobre la base de las cifras informadas, no como valores definitivos confirmados por el organismo previsional.

Además, en el caso de la AUH, es importante distinguir entre el monto total de la prestación y el dinero que efectivamente recibe cada titular durante el mes. En determinadas condiciones, ANSES retiene una parte del beneficio y liquida el porcentaje restante de manera mensual, mientras que el importe retenido puede cobrarse posteriormente si se cumplen los requisitos correspondientes.

Por ese motivo, el aumento del valor nominal de la AUH no siempre implica que el titular reciba la totalidad del nuevo monto en su cuenta bancaria. El importe efectivo depende de las condiciones de liquidación aplicables a cada beneficiario.

AUH y AUE: qué hay que tener en cuenta para cobrar en noviembre

La AUH y la AUE forman parte de las prestaciones que acompañan a hogares que reúnen los requisitos establecidos por ANSES. Aunque ambas se encuentran vinculadas con la protección social, están dirigidas a situaciones diferentes.

La AUH corresponde a familias que tienen hijos y cumplen con las condiciones de acceso al beneficio. La AUE, en cambio, está destinada a personas embarazadas que reúnen los requisitos previstos para acceder a la asignación.

En ambos casos, la actualización por movilidad busca adecuar los montos a la evolución de los precios. Sin embargo, el dinero que recibe cada persona puede variar según el tipo de prestación, las retenciones aplicables y las condiciones particulares de la liquidación.

Antes de tomar como definitivo un importe proyectado, conviene verificar tres aspectos:

El monto oficial publicado por ANSES para el período correspondiente.

Las condiciones de cobro aplicables a la AUH o la AUE.

El calendario de pagos, que determina cuándo se acredita cada prestación según la terminación del DNI y el cronograma vigente.

Consultar los canales oficiales permite evitar confusiones entre los valores estimados antes de la actualización y los importes que finalmente se liquidan.

SUAF: cuánto podría cobrar una familia por la asignación familiar por hijo

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también se encuentra alcanzado por las actualizaciones que corresponden a las prestaciones familiares. Este régimen contempla, entre otros beneficios, el pago de asignaciones por hijo a trabajadores y otros grupos que cumplen con los requisitos establecidos.

A diferencia de la AUH, el acceso a las asignaciones del SUAF está sujeto a las condiciones laborales, previsionales y de ingresos previstas para cada caso. Por eso, no todas las familias reciben necesariamente el mismo importe.

Con una variación de referencia del 1,9%, la asignación familiar por hijo correspondiente al primer tramo de ingresos se ubicaría en $79.791,78, de acuerdo con la proyección presentada.

El dato es relevante para los hogares que organizan sus gastos mensuales en función de los ingresos laborales y las prestaciones familiares. No obstante, para determinar el monto que corresponde a cada familia es necesario verificar el rango de ingresos y las condiciones vigentes en el período de liquidación.

También es importante tener presente que las escalas de ingresos y los valores de las asignaciones deben consultarse en las publicaciones oficiales. Una estimación basada en un importe anterior puede diferir del resultado final si cambia la base de cálculo o se dispone una actualización adicional.

Jubilados de ANSES: cuánto cobraría la mínima en noviembre

Los jubilados y pensionados también esperan la actualización de sus haberes a partir del IPC. El sistema de movilidad mensual toma como referencia la inflación de dos meses anteriores, de modo que el índice de septiembre permite proyectar el ajuste correspondiente a noviembre.

Sobre la base de los importes consignados y de una variación del 1,9%, la escala previsional quedaría de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $444.084.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.367.

Pensiones No Contributivas (PNC): $310.860.

Pensión para madres de siete hijos: $444.084,22.

Al igual que sucede con las asignaciones sociales, estas cifras deben considerarse estimaciones y no una confirmación definitiva de los haberes de noviembre.

La jubilación mínima es uno de los valores más observados porque funciona como referencia para una gran cantidad de beneficiarios del sistema previsional. A su vez, las pensiones y prestaciones no contributivas tienen reglas específicas que determinan sus importes y su relación con los haberes mínimos.

En el caso de las personas que cobran más de una prestación o que reciben complementos sujetos a condiciones particulares, el total acreditado puede ser diferente del monto básico de cada beneficio.

PUAM y Pensiones No Contributivas: cómo impactaría la actualización

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas que cumplen con las condiciones de edad y demás requisitos establecidos para acceder a esta cobertura. Por su parte, las Pensiones No Contributivas comprenden distintas prestaciones, entre ellas las vinculadas con situaciones contempladas por la normativa previsional y social.

La actualización mensual influye sobre estos ingresos y permite ajustar sus importes de acuerdo con el mecanismo de movilidad correspondiente.

De aplicarse el porcentaje proyectado, la PUAM se ubicaría en torno a los $355.367, mientras que las PNC alcanzarían aproximadamente los $310.860, según los valores de referencia informados.

Sin embargo, cada prestación debe analizarse de acuerdo con sus propias condiciones. No todas las pensiones tienen los mismos requisitos ni se liquidan necesariamente bajo idénticas reglas.

Por eso, los beneficiarios deberían revisar la información específica de su prestación una vez que ANSES publique los montos oficiales para noviembre.

ANSES: cuándo se confirmarán los nuevos montos y cómo consultar la liquidación

La publicación del IPC permite anticipar el porcentaje de actualización, pero no reemplaza la comunicación oficial de los importes que se aplicarán en cada prestación. Para confirmar cuánto cobrará cada beneficiario en noviembre, será necesario consultar las novedades de ANSES y las resoluciones correspondientes.

Una vez disponibles las liquidaciones, los titulares podrán revisar la información a través de los canales oficiales del organismo y consultar los conceptos incluidos en el pago.

Entre los datos que conviene comprobar se encuentran:

El haber o la asignación correspondiente al período.

Los descuentos, retenciones o conceptos adicionales que pudieran aplicarse.

La existencia de complementos sujetos a requisitos específicos.

La fecha de acreditación según el calendario de pagos.

El cronograma mensual permite organizar los cobros según la prestación y la terminación del documento de identidad. Por eso, conocer el monto estimado no es suficiente: también es necesario verificar la fecha exacta en la que se realizará el depósito.

En definitiva, la inflación de septiembre del 1,9% constituye la referencia para proyectar los aumentos de noviembre de las jubilaciones, pensiones y asignaciones alcanzadas por la movilidad. Los importes estimados permiten anticipar el posible escenario para AUH, AUE, SUAF, PUAM y PNC, aunque la confirmación final depende de los valores oficiales que publique ANSES.