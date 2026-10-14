Con el aumento confirmado, cuánto cobran los jubilados y AUH de ANSES en noviembre

¿Se requiere un decreto del Gobierno para aplicar el aumento?

La liquidación del incremento del 1,9% se ejecuta de forma automática en los sistemas informáticos de la ANSES al publicarse el IPC oficial del INDEC, sin requerir una norma administrativa adicional.

Por el contrario, la acreditación y vigencia del bono extraordinario de $70.000 sí exige la reglamentación del Poder Ejecutivo para ratificar su pago en el calendario mensual.

¿Cómo queda el calendario de cobro de jubilaciones en noviembre?

Las fechas definitivas de pago se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular de la prestación. La acreditación para quienes perciben el haber mínimo se estructura habitualmente de la siguiente manera: