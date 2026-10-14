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Con el aumento confirmado, cuánto cobran los jubilados y AUH de ANSES en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la actualización mensual fijada por el dato oficial de inflación del INDEC, elevando los montos básicos y las prestaciones sociales del sistema previsional.

Cuánto cobran los jubilados y AUH de ANSES en noviembre (Foto: A24.com).

Cuánto cobran los jubilados y AUH de ANSES en noviembre (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonará en noviembre un aumento del 1,9% en todas sus prestaciones, llevando la jubilación mínima a $444.084,22 de haber básico y a un total consolidado de $515.437,32 para quienes perciban el bono extraordinario de $70.000.

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¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES con aumento y bono en noviembre?

El reajuste de haberes responde al Decreto 274/2024, el cual establece una movilidad mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el INDEC con dos meses de rezago (1,9% en septiembre). De mantenerse la entrega del refuerzo económico de $70.000, los cobros netos en mano para cada categoría se distribuyen de la siguiente manera:

  • Jubilación Mínima: haber básico de $444.084,22 + Bono extraordinario de $70.000 = Total consolidado en mano: $515.437,32.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber básico de $355.267,37 + Bono extraordinario de $70.000 = Total consolidado en mano: $428.126,02.

  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: haber básico de $310.860,60 + Bono extraordinario de $70.000 = Total consolidado en mano: $383.719,25.

  • Pensión Madre de 7 Hijos: haber básico de $444.084,22 + Bono extraordinario de $70.000 = Total consolidado en mano: $516.942,87.

¿Cuánto cobran la AUH y las asignaciones de ANSES en noviembre?

Las asignaciones familiares y sociales gestionadas por el organismo previsional también reciben la actualización directa del 1,9% sobre sus montos brutos.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor total trepa a $159.578,45 por cada hijo, percibiéndose el 80% neto mensual ($127.662,76 en mano) mientras que el 20% restante ($31.915,69) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. Para la AUH por Discapacidad, el monto bruto se eleva a $519.601,71.

¿Se requiere un decreto del Gobierno para aplicar el aumento?

La liquidación del incremento del 1,9% se ejecuta de forma automática en los sistemas informáticos de la ANSES al publicarse el IPC oficial del INDEC, sin requerir una norma administrativa adicional.

Por el contrario, la acreditación y vigencia del bono extraordinario de $70.000 sí exige la reglamentación del Poder Ejecutivo para ratificar su pago en el calendario mensual.

¿Cómo queda el calendario de cobro de jubilaciones en noviembre?

Las fechas definitivas de pago se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular de la prestación. La acreditación para quienes perciben el haber mínimo se estructura habitualmente de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: Lunes de la primera semana de cobro

  • DNI terminado en 1: Martes de la primera semana de cobro

  • DNI terminado en 2: Miércoles de la primera semana de cobro

  • DNI terminado en 3: Jueves de la primera semana de cobro

  • DNI terminado en 4: Viernes de la primera semana de cobro

  • DNI terminado en 5: Lunes de la segunda semana de cobro

  • DNI terminado en 6: Martes de la segunda semana de cobro

  • DNI terminado en 7: Miércoles de la segunda semana de cobro

  • DNI terminado en 8: Jueves de la segunda semana de cobro

  • DNI terminado en 9: Viernes de la segunda semana de cobro

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