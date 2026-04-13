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Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

Se oficializó el nuevo cronograma para las asignaciones de ANSES en abril de 2026. Tras la confirmación de las fechas por DNI, los beneficiarios percibirán el incremento por movilidad junto a los adicionales alimentarios y del Plan de los Mil Días de forma unificada en sus cuentas bancarias.

Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los titulares de las prestaciones familiares cuentan con el esquema definitivo para el cuarto mes del año. En abril de 2026, las asignaciones de ANSES reciben una actualización del 2,9% derivada de la fórmula de movilidad mensual, ajustada por el índice de inflación de febrero. Este ajuste técnico impacta directamente en los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el SUAF, quienes verán reflejado el nuevo monto de forma automática sin necesidad de trámites adicionales ante el organismo.

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El esquema de acreditación de la Administración Nacional de la Seguridad Social inicia el viernes 10 de abril, organizándose por la terminación del documento de identidad. Junto con el haber base incrementado, el organismo previsional acredita el Complemento Leche de $51.547 para menores de 3 años y la Prestación Alimentar. Esta centralización de los pagos busca simplificar el acceso a los recursos destinados a la canasta básica, garantizando que el titular disponga de la totalidad de los fondos en una única jornada de cobro.

Es determinante que los beneficiarios de las asignaciones de ANSES supervisen que sus ingresos no superen los topes permitidos para la permanencia en cada programa. El organismo realiza cruces de datos mensuales para verificar los requisitos de vulnerabilidad socioeconómica; en caso de detectar ingresos que excedan los límites vigentes, el sistema puede proceder con la suspensión del beneficio o el traspaso automático de régimen. La transparencia de la liquidación puede consultarse digitalmente a través de los canales oficiales del ente previsional.

¿Cuándo se cobran las asignaciones de ANSES en abril por DNI?

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Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

El cronograma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la AUH y el SUAF en abril de 2026 se distribuye de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Qué montos adicionales se liquidan con la asignación en abril?

Además del haber mensual con el aumento del 2,9%, en abril de 2026 se abonan complementos que incrementan el saldo final en la cuenta del beneficiario. Entre ellos se encuentra el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, cuyo valor actualizado es de $51.547.

Asimismo, quienes no percibieron de forma automática los $85.000 de la Ayuda Escolar Anual pueden ver reflejado el pago este mes si completaron la carga del certificado de escolaridad en la plataforma Mi ANSES. Una vez que el organismo valida el formulario PS 2.68, la acreditación del dinero se realiza en la misma fecha de cobro de la asignación principal según el calendario por DNI.

¿Cuál es el límite de ingresos para cobrar en abril de 2026?

Para garantizar la continuidad del beneficio, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica techos salariales específicos. En el caso del SUAF, ningún integrante puede superar los $2.801.551 de forma individual, mientras que para la AUH, el titular debe estar por debajo del Salario Mínimo de $357.800.

Cualquier variación en la situación laboral o aumento de sueldo detectado mediante los cruces de datos con AFIP puede derivar en la baja de la prestación. Es relevante aclarar que actualmente no hay vigentes créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo; cualquier descuento previo debe ser verificado con la entidad bancaria externa correspondiente para descartar errores administrativos.

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