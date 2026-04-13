Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Qué montos adicionales se liquidan con la asignación en abril?

Además del haber mensual con el aumento del 2,9%, en abril de 2026 se abonan complementos que incrementan el saldo final en la cuenta del beneficiario. Entre ellos se encuentra el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, cuyo valor actualizado es de $51.547.

Asimismo, quienes no percibieron de forma automática los $85.000 de la Ayuda Escolar Anual pueden ver reflejado el pago este mes si completaron la carga del certificado de escolaridad en la plataforma Mi ANSES. Una vez que el organismo valida el formulario PS 2.68, la acreditación del dinero se realiza en la misma fecha de cobro de la asignación principal según el calendario por DNI.

¿Cuál es el límite de ingresos para cobrar en abril de 2026?

Para garantizar la continuidad del beneficio, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica techos salariales específicos. En el caso del SUAF, ningún integrante puede superar los $2.801.551 de forma individual, mientras que para la AUH, el titular debe estar por debajo del Salario Mínimo de $357.800.

Cualquier variación en la situación laboral o aumento de sueldo detectado mediante los cruces de datos con AFIP puede derivar en la baja de la prestación. Es relevante aclarar que actualmente no hay vigentes créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo; cualquier descuento previo debe ser verificado con la entidad bancaria externa correspondiente para descartar errores administrativos.