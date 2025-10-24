La mamá de Lowrdez Fernández habló por primera vez y se refirió a la cuestionable actitud que tuvo el padre de la cantante

Embed

Cómo encontró Mabel a su hija Lowrdez Fernández la última vez que la vio en persona

En charla con el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Mabel López detalló cuándo fue la última vez que vio a su hija Lowrdez Fernández.

"El 4 de octubre no llega bien, se quejaba del dolor de costillas y dijo que se había caído de la escalera, la que sí notó las lesiones fue Anita (hermana de Lowrdez)", dijo la mujer.

Y sobre sus sospechas en cuanto a su real estado de salud, indicó: "Tenemos un chat el 14 y me contestó y ahí ya no tuve noticias de ella. El 19 en el día de la madre me dijo que no podía venir, que era el cumpleaños de él y después nada, silencio de radio".

"Donde tomo contacto es cuando ella se separa la primera vez que ahí me empieza a contar todo lo que venía pasando. Por eso mi sorpresa después de eso es que volviera", recordó la señora desde su casa en Hurlingham sobre las sospechas que le surgieron sobre la realidad de la relación de su hija con García Gómez.

"Tenía que haber pasado algo muy grave sino vas a la fiscalía y no pasa nada", remarcó sobre esta grave situación límite que derivó en la detención de la pareja de su hija.

"Cuando me llama el sub comisario encargado me dicen que Lowrdez está en el Fernández, hablo con el equipo de salud mental y me dicen que está ubicada en tiempo y espacio, todo bien, y que le iban a dar el alta. Dejó muy en claro que no me quería ni ver pero yo si ella está bien y no la tengo que ver tres años, no me importa", concluyó dejando en claro que respeta la decisión de Lowrdez de no querer verla tras la denuncia que hizo sobre su desaparición.