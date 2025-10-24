A24.com

FUERTE RELATO

La mamá de Lowrdez Fernández habló por primera vez y se refirió a la cuestionable actitud que tuvo el padre de la cantante

Mabel López, quien denunció la desaparición de Lowrdez Fernández, habló con Intrusos sobre la dramática situación que pasó su hija con Leandro García Gómez.

24 oct 2025, 14:30
Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, fue quien denunció en sede policial no tener contacto con su hija desde el 4 de octubre. A partir de allí, se encendieron todas las alertas y el jueves se llegó al paradero de la cantante, quien se encontraba en el departamento de su pareja, Leandro García Gómez.

Por primera vez en televisión, la madre de la integrante del grupo Bandana se refirió en charla con Intrusos (América Tv) a la dificíl situación que atravesó su hija con la pareja y marcó las diferencias que tiene con el padre de la cantante, Omar Fernández, ya que él le creía todo lo que la artista le decía.

"Nunca me siento sola, estoy conmigo misma. Después me entero de lo que dijo el padre y no pude escuchar ese audio. Yo vivo la realidad cotidiana con Lowrdes, estoy al tanto, y él tiene más amistad, le cree todo, y yo no le creo nada, pero no por maldad sino por que sé cómo viene la mano", comenzó.

"Y cuando dijo que estaba en la casa de un amiga, dije: qué está diciendo? Y bueno él tendrá su versión, sabrá por qué hizo esas declaraciones", indicó la mujer. "¿Te llamó o algo?", le consultó la periodista Andrea Taboada a su lado, y la señora comentó: "No, no me llamó".

Cómo encontró Mabel a su hija Lowrdez Fernández la última vez que la vio en persona

En charla con el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Mabel López detalló cuándo fue la última vez que vio a su hija Lowrdez Fernández.

"El 4 de octubre no llega bien, se quejaba del dolor de costillas y dijo que se había caído de la escalera, la que sí notó las lesiones fue Anita (hermana de Lowrdez)", dijo la mujer.

Y sobre sus sospechas en cuanto a su real estado de salud, indicó: "Tenemos un chat el 14 y me contestó y ahí ya no tuve noticias de ella. El 19 en el día de la madre me dijo que no podía venir, que era el cumpleaños de él y después nada, silencio de radio".

"Donde tomo contacto es cuando ella se separa la primera vez que ahí me empieza a contar todo lo que venía pasando. Por eso mi sorpresa después de eso es que volviera", recordó la señora desde su casa en Hurlingham sobre las sospechas que le surgieron sobre la realidad de la relación de su hija con García Gómez.

"Tenía que haber pasado algo muy grave sino vas a la fiscalía y no pasa nada", remarcó sobre esta grave situación límite que derivó en la detención de la pareja de su hija.

"Cuando me llama el sub comisario encargado me dicen que Lowrdez está en el Fernández, hablo con el equipo de salud mental y me dicen que está ubicada en tiempo y espacio, todo bien, y que le iban a dar el alta. Dejó muy en claro que no me quería ni ver pero yo si ella está bien y no la tengo que ver tres años, no me importa", concluyó dejando en claro que respeta la decisión de Lowrdez de no querer verla tras la denuncia que hizo sobre su desaparición.

Lo más visto