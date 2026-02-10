ANSES confirma un bono de $346.800: quiénes lo cobran en febrero

El monto a cobrar no es fijo, sino que se calcula de manera personalizada según el historial laboral del solicitante.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en febrero 2026

ANSES informó que el importe de la prestación se define tomando como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en febrero se ubicó en $346.800.

Según cada caso, el pago puede representar entre el 50% y el 100% del SMVM.

Para el cálculo, el organismo toma como base el 75% del mejor salario mensual percibido durante los seis meses previos a la desvinculación laboral, respetando siempre los topes mínimos y máximos vigentes.

Esto significa que algunos beneficiarios pueden cobrar un monto cercano al salario mínimo completo, mientras que otros reciben un valor proporcional.

ANSES_pagos

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

El trámite debe iniciarse dentro de los tres meses posteriores a la finalización del vínculo laboral. Pueden solicitar la prestación los siguientes grupos:

Trabajadores permanentes , que acrediten al menos seis meses de aportes registrados dentro de los tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada, que hayan trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años, pero cuenten con al menos 90 días de actividad en el año anterior al fin del contrato.

Requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo en febrero

Para iniciar el trámite ante ANSES, se debe presentar documentación que acredite la situación laboral. Según el caso, se solicita:

DNI original y copia

Telegrama, carta documento o nota firmada por el empleador (despido sin causa)

Nota del síndico, sentencia judicial, telegrama del empleador o Boletín Oficial

Telegrama de intimación y desvinculación laboral (renuncia con justa causa)

Copia del contrato vencido (fin de contrato a plazo fijo)

Acta o partida de defunción certificada (fallecimiento del empleador unipersonal)

Certificado médico que acredite aptitud laboral (enfermedad o accidente)

Cómo iniciar el trámite ante ANSES

El trámite puede realizarse de manera presencial, solicitando turno en una oficina de ANSES, o a través de los canales habilitados por el organismo, siempre dentro del plazo máximo de tres meses desde la desvinculación laboral.

Una vez aprobado, el beneficiario comienza a percibir el pago mensual según el cronograma oficial.