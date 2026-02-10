En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
Previsional

ANSES confirma un bono de $346.800: quiénes lo cobran en febrero

ANSES activó un pago de $346.800 para febrero. El monto varía según cada caso y no todos acceden al total. ¿Cómo se cobra?

ANSES confirma un bono de $346.800: quiénes lo cobran en febrero

ANSES confirma un bono de $346.800: quiénes lo cobran en febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante febrero de 2026 continúa vigente un pago clave para trabajadores que se quedaron sin empleo, a través de la Prestación por Desempleo, un beneficio económico transitorio que funciona como respaldo mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.

Leé también ANSES paga $109.897 en febrero: el bono oculto que no se deposita solo
ANSES paga $109.897 en febrero: el bono oculto que no se deposita solo

Este pago suele ser confundido con un bono, ya que se acredita de manera mensual y con montos variables, que en algunos casos pueden alcanzar cifras cercanas al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), actualizado este mes a $346.800.

Qué pago tiene ANSES para desempleados en febrero

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo y cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

El objetivo del programa es garantizar un ingreso mensual temporario, que permita cubrir gastos básicos mientras el beneficiario intenta conseguir un nuevo trabajo.

El monto a cobrar no es fijo, sino que se calcula de manera personalizada según el historial laboral del solicitante.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en febrero 2026

ANSES informó que el importe de la prestación se define tomando como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en febrero se ubicó en $346.800.

Según cada caso, el pago puede representar entre el 50% y el 100% del SMVM.

Para el cálculo, el organismo toma como base el 75% del mejor salario mensual percibido durante los seis meses previos a la desvinculación laboral, respetando siempre los topes mínimos y máximos vigentes.

Esto significa que algunos beneficiarios pueden cobrar un monto cercano al salario mínimo completo, mientras que otros reciben un valor proporcional.

ANSES_pagos

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

El trámite debe iniciarse dentro de los tres meses posteriores a la finalización del vínculo laboral. Pueden solicitar la prestación los siguientes grupos:

  • Trabajadores permanentes, que acrediten al menos seis meses de aportes registrados dentro de los tres años previos al despido.

  • Trabajadores eventuales o de temporada, que hayan trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años, pero cuenten con al menos 90 días de actividad en el año anterior al fin del contrato.

Requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo en febrero

Para iniciar el trámite ante ANSES, se debe presentar documentación que acredite la situación laboral. Según el caso, se solicita:

  • DNI original y copia

  • Telegrama, carta documento o nota firmada por el empleador (despido sin causa)

  • Nota del síndico, sentencia judicial, telegrama del empleador o Boletín Oficial

  • Telegrama de intimación y desvinculación laboral (renuncia con justa causa)

  • Copia del contrato vencido (fin de contrato a plazo fijo)

  • Acta o partida de defunción certificada (fallecimiento del empleador unipersonal)

  • Certificado médico que acredite aptitud laboral (enfermedad o accidente)

Cómo iniciar el trámite ante ANSES

El trámite puede realizarse de manera presencial, solicitando turno en una oficina de ANSES, o a través de los canales habilitados por el organismo, siempre dentro del plazo máximo de tres meses desde la desvinculación laboral.

Una vez aprobado, el beneficiario comienza a percibir el pago mensual según el cronograma oficial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Bono Desempleo
Notas relacionadas
Jubilados se sorprenden con un extra adicional de ANSES en febrero
AUH en alerta: el trámite que ANSES exige para no perder miles de pesos
AUH y Tarjeta Alimentar: el combo que cambia el ingreso final en febrero

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar