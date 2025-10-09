Pueden solicitarlo todos los jubilados y pensionados que acrediten una condición médica que requiera traslado asistido, ya sea dentro de su ciudad o hacia otra localidad.

La gestión debe realizarse con 48 horas hábiles de anticipación, a través de los canales oficiales:

Teléfono de contacto PAMI ,

Portal web oficial (sección Traslados Programados),

o de manera presencial en la agencia o Unidad de Gestión Local (UGL) más cercana.

En el sitio web, los afiliados pueden consultar los números por provincia y completar el formulario con sus datos personales y la indicación médica correspondiente.

¿Cómo pedir un traslado del PAMI paso a paso?

El proceso varía según la distancia del recorrido:

Traslados menores a 30 km (ida y vuelta): el prestador coordina directamente con el afiliado la fecha y hora del servicio.

Traslados mayores a 30 km: el jubilado o pensionado debe gestionar la autorización presencial en la UGL correspondiente.

En ambos casos, el Formulario de Solicitud debe estar firmado por el médico tratante, quien justifica la necesidad del traslado.

Si el viaje se realiza por derivación médica a otra localidad —por falta de especialistas o equipamiento—, la autorización se tramita a través del Centro Operativo Derivador (CODE) del PAMI.

Este sistema permite que los pacientes reciban atención médica completa, incluso fuera de su zona de residencia, sin afrontar costos adicionales.

¿Qué medicamentos cubre PAMI al 100% en octubre 2025?

medicamentos.jpg ATENCIÓN jubilados del PAMI: traslados gratis y medicación sin costo

Durante octubre de 2025, el PAMI actualizó su listado de medicamentos con cobertura total, que incluye tratamientos esenciales para enfermedades crónicas y de alta complejidad.

Entre los fármacos cubiertos figuran los indicados para:

Diabetes y trastornos metabólicos ,

Cáncer y patologías oncohematológicas ,

Hemofilia, VIH, Hepatitis B y C ,

Artritis reumatoidea y enfermedades fibroquísticas ,

Trastornos oftalmológicos intravítreos ,

Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo ,

Trasplantes y enfermedades hematopoyéticas.

El objetivo es garantizar el acceso continuo a los tratamientos y evitar interrupciones en los cuidados médicos de los afiliados jubilados.

¿Dónde realizan atención directa ANSES y PAMI en octubre?

En paralelo, la ANSES lleva adelante una nueva etapa de operativos móviles en diferentes puntos del país.

Estos dispositivos permiten que los jubilados y pensionados realicen trámites previsionales, consultas sobre beneficios o reclamos, sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales.

A su vez, el PAMI acompaña estos operativos con asesoramiento médico, renovación de credenciales y gestión de turnos programados.

El trabajo conjunto entre ambos organismos busca acercar el Estado a los adultos mayores, asegurando que todos los beneficiarios puedan acceder a los programas de salud y asistencia sin barreras de distancia o movilidad.