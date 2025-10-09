ANSES confirmó los pagos de la AUH para octubre con aumento y tres bonos

Con este incremento, el monto total de la asignación pasa a ser de $117.274,67 por cada menor a cargo. Sin embargo, como sucede habitualmente, la ANSES liquida el 80% del haber mensual, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular cumpla con la presentación de los requisitos anuales.

Esto significa que, en octubre, las familias recibirán un total de $93.800,77 por hijo, cifra que se acreditará en las cuentas bancarias habituales según el calendario de pagos del mes.

El nuevo préstamo para AUH y SUAF por el que pagás $40.000 por mes: simulá cuánto podés pedir

Los tres extras que cobrará la AUH ANSES en octubre

Además del incremento en los haberes, la AUH vendrá acompañada de tres adicionales complementarios que forman parte de la política de asistencia integral a familias con hijos menores.

Estos extras se acreditarán de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, siempre que el titular cumpla con los requisitos establecidos por el organismo.

1. Tarjeta Alimentar

El primer refuerzo corresponde a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que busca garantizar el acceso a una alimentación básica y saludable para los hogares con niños y niñas.

Este programa, gestionado por el Ministerio de Capital Humano y coordinado con ANSES, alcanza a las madres, padres o tutores que tengan hijos de hasta 14 años o personas con discapacidad que reciban la AUH.

Los montos actualizados para octubre quedan establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El dinero se deposita junto con el pago de la asignación y puede utilizarse mediante la tarjeta bancaria o billeteras electrónicas vinculadas a la cuenta.

Este refuerzo es uno de los más significativos del mes, ya que representa una ayuda concreta frente al aumento de los alimentos y productos básicos.

2. Complemento Leche del Plan 1000 Días

El segundo extra que cobrarán los titulares de la AUH ANSES octubre es el Complemento Leche, una asistencia destinada a las familias con niños menores de 3 años.

Este programa forma parte del Plan 1000 Días, una política pública que busca fortalecer el crecimiento y desarrollo saludable en los primeros años de vida.

Durante octubre, el monto de este beneficio será de $44.230 por cada hijo menor de tres años.

El dinero se deposita de forma automática junto con el haber mensual, siempre que el niño esté registrado correctamente en el sistema y figure en la base de datos del programa.

3. Retención del 20% anual

El tercer adicional es el reintegro del 20% retenido mensualmente. Este porcentaje, que la ANSES descuenta cada mes de la AUH, se paga una vez que el titular cumple con los requisitos anuales establecidos.

Para acceder a este reintegro, los beneficiarios deben acreditar tres condiciones obligatorias:

Controles de salud actualizados del menor.

Calendario de vacunación completo.

Asistencia escolar regular, comprobada a través del sistema educativo.

El cumplimiento de estos requisitos debe realizarse mediante la presentación del Formulario PS 1.47 o a través del canal digital “Mi ANSES”, donde se verifican los certificados correspondientes.

Una vez aprobada la documentación, el organismo liquida el monto retenido y lo deposita en la cuenta bancaria del titular.

AUH AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES

Cómo saber cuánto se cobra en total

Los tres extras que acompañan a la AUH ANSES octubre pueden representar una diferencia significativa en los ingresos de las familias beneficiarias.

Por ejemplo, una familia con dos hijos menores de 14 años podría percibir:

$93.800,77 (AUH por cada hijo)

$81.936 (Tarjeta Alimentar)

$44.230 (Complemento Leche, si aplica)

Y el 20% retenido si cumple con los requisitos.

Esto implica que una familia promedio podría recibir más de $313.000 en octubre, dependiendo de la cantidad de hijos y su edad.

Calendario de pagos de la AUH ANSES octubre

La ANSES confirmó las fechas oficiales del calendario de pagos de la AUH octubre 2025. Los depósitos se realizarán según la terminación del número de DNI del titular: