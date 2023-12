Atención Pensión por Discapacidad: CAMBIAN los REQUISITOS para COBRAR este BENEFICIO

Con el fin de actualizar "los lineamientos para el proceso de inicio, cruces y validaciones y, los criterios de determinación del estado socio-económico y de vulnerabilidad atinentes al proceso de otorgamiento, denegación, suspensión y/o caducidad de las Pensiones No Contributivas por Invalidez", la ANDIS dejó sin efecto la Resolución ANDIS N° 36/2021.

En su lugar, publicó en el día de ho la Resolución 1786/2023 que establece en sus dos primeros artículos:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los nuevos lineamientos para el proceso de inicio, cruces y validaciones de los trámites de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, en el marco de la reglamentación de la Ley N° 13.478, de acuerdo con las determinaciones del Anexo I -IF-2023-140300655-APN-DNAYAE#AND-, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°. - Apruébense los nuevos criterios de determinación del estado socio-económico y de vulnerabilidad atinentes al proceso de otorgamiento, denegación, suspensión y/o caducidad de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, de acuerdo con las determinaciones del Anexo II -IF-2023-143473158-APN-DE#AND-, que también forma parte integrante de la presente.

Pensión no Contributiva por Invalidez: Cuáles son los cambios desde diciembre

La ANDIS determinó nuevos criterios para la evaluación socioeconómica de la PNC por Invalidez referidos a:

Cálculo de ingresos

Las personas mayores de edad o emancipadas, serán consideradas vulnerables cuando los ingresos mensuales que perciban no superen el equivalente a cuatro (4) haberes mínimos jubilatorios. En el caso de solicitantes menores de 18 años, se considerará vulnerabilidad cuando los ingresos mensuales que perciba el grupo familiar no superen el equivalente a seis (6) haberes mínimos jubilatorios.

Para calcular los ingresos mensuales se tendrán en cuenta las remuneraciones de los/las trabajadores en relación de dependencia registrados, las rentas de referencia para trabajadores autónomos y monotributistas, las sumas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los regímenes previsionales de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad y policiales, incluyendo las prestaciones previstas en las Leyes Nº 24.013, 24.557, 24.714, 25.191 y sus respectivas modificatorias y complementarias.

Según se indica en la Resolución no entran en este cálculo las sumas recibidas por programas sociales -incluyendo el Monotributo Social-, Programas de Capacitación y Empleo- y subsidios por desempleo.

Verificación de la situación patrimonial del solicitante

Tanto para las personas mayores de edad como para los padres de los menores de 18 que soliciten una PNC por Invalidez, los nuevos criterios establecen que podrán ser propietario de un inmueble, siempre que el mismo coincide con el domicilio de residencia al momento del inicio del trámite. En el caso de que no coincide con su domicilio de residencia, se solicitará justificación de usufructo.

Por otra parte, cuando se sea propietario de más de un inmueble, se requerirá justificación del usufructo de los bienes que no coincidan con el domicilio de residencia.

La PNC también podrá ser obtenida, por quienes sean titulares de hasta un automóvil que posea una antigüedad mayor a los diez (10) años, en caso de tener más de uno deberá presentar justificación. Esto es válido para ambos grupos de solicitantes, sean mayores o menores de 18 años.

En caso de vehículos con una antigüedad menor a los DIEZ (10) años, las personas mayores de 18 años deberá solicitar justificación para el otorgamiento de la PNC a través de la acreditación de la siguiente documentación:

Forma de adquisición del vehículo, uso o usufructo; Si ya no detentare la posesión del vehículo, se requerirá la constancia de transferencia ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios; Si se tratare de una donación, la documentación que lo acredite.

Los padres de menores de 18 años que tengan vehículos con menos de 10 años de antiguedad también deberán justificar con la siguiente información:

Forma de adquisición del vehículo, uso o usufructo; Si ya no detenta la posesión del vehículo, constancia de transferencia ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios; Si fuera donación, deberá acreditarse la documentación que avale dicho acto, debiendo verificarse si el usufructo del mismo está destinado al uso y/o al traslado del/la solicitante.

Pensión no Contributiva por Invalidez: Quiénes pueden pedirla y cómo es el trámite

A partir de la Resolución 1786/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, la ANDIS indica que la ANSES será el organismo encargado de llevar a cabo la evaluación socio económica que determine la entrega de la Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez. Para ello, realizará un cruce de datos para verificar que la personas que solicita la pensión no tenga activo un neneficio previsional o no contributivo, así como un trámite previsional iniciado u otorgado.

Asimismo, la Resolución aclara que en el caso de que sea titular de una Pensión No Contributiva provincial con un monto menor a la Pensión No Contributiva por Invalidez, deberá presentar una declaración jurada comprometiéndose a iniciar el trámite de baja de dicha prestación provincial.

El trámite para solicitar la pensión por invalidez debe hacerse ingresando a mi ANSES con Clave de la Seguridad Social. Una vez que se verifican que los datos estén actualizados, tanto del futuro beneficiario como los de su grupo familiar, se debe seleccionar Solicitud de Prestaciones y elegir la opción Pensión No Contributiva por Invalidez.

Cabe aclarar que este trámite también se puede hacer en una oficina de la ANSES con turno previo que se debe sacar desde la web www.anses.gob.ar