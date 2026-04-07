AUH de ANSES con aumento y plus extra: quiénes alcanzan el medio millón de pesos este mes

Con el ajuste por movilidad, las escalas quedaron de la siguiente manera:

Monto total por hijo: $136.666.

Monto neto (lo que se cobra en el cajero): $109.332,80 .

Monto retenido (20%): $27.333 (se cobra al presentar la Libreta AUH a fin de año).

ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026

Tarjeta Alimentar: valores vigentes

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad, manteniendo los valores fijos desde marzo:

1 hijo: $52.250.

2 hijos: $81.936.

3 hijos o más: $108.062.

Calendario de cobro: cuándo se acredita el dinero

ANSES organiza los pagos según la terminación del DNI. El cronograma para AUH y Tarjeta Alimentar inicia este viernes: