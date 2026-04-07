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AUH de ANSES con aumento y plus extra: quiénes alcanzan el medio millón de pesos este mes

ANSES oficializó los nuevos valores de las asignaciones familiares para abril de 2026. Conocé el esquema de cobros por DNI y cómo se compone el 'plus' extraordinario que permite a las familias con tres o más hijos cobrar un monto récord en el cajero.

AUH con aumento y plus extra: quiénes alcanzan el medio millón de pesos este mes

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de las asignaciones para abril de 2026. Gracias al incremento por movilidad y la continuidad de programas complementarios como la Tarjeta Alimentar, un sector de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) logrará acercarse o incluso superar la barrera de los $500.000 mensuales.

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Este "plus" en los ingresos familiares surge de la actualización del 2,9% (basada en la inflación de febrero) y el sostenimiento de los subsidios alimentarios que buscan paliar el costo de la canasta básica.

Cómo se llega a los $500.000 de ANSES

El monto total depende de la cantidad de hijos y de si se perciben beneficios por discapacidad. El cálculo que permite rozar el medio millón de pesos se compone así:

  • Familia con 3 hijos (AUH): cobran en mano $327.998 ($109.332 por cada uno tras la retención del 20%).

  • Tarjeta Alimentar (3 hijos o más): se suman $108.062.

  • Total familias numerosas: alcanzan los $436.060.

El caso que supera los $549.000

El beneficio es aún mayor para familias con hijos con discapacidad. En estos casos, el monto de la asignación es significativamente superior, permitiendo que hogares con dos o tres hijos en esta condición superen cómodamente los $549.000 en el depósito de abril.

Con el ajuste por movilidad, las escalas quedaron de la siguiente manera:

  • Monto total por hijo: $136.666.

  • Monto neto (lo que se cobra en el cajero): $109.332,80.

  • Monto retenido (20%): $27.333 (se cobra al presentar la Libreta AUH a fin de año).

ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026

Tarjeta Alimentar: valores vigentes

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad, manteniendo los valores fijos desde marzo:

  • 1 hijo: $52.250.

  • 2 hijos: $81.936.

  • 3 hijos o más: $108.062.

Calendario de cobro: cuándo se acredita el dinero

ANSES organiza los pagos según la terminación del DNI. El cronograma para AUH y Tarjeta Alimentar inicia este viernes:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

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