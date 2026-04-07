AUH de ANSES con aumento y plus extra: quiénes alcanzan el medio millón de pesos este mes
ANSES oficializó los nuevos valores de las asignaciones familiares para abril de 2026. Conocé el esquema de cobros por DNI y cómo se compone el 'plus' extraordinario que permite a las familias con tres o más hijos cobrar un monto récord en el cajero.
AUH con aumento y plus extra: quiénes alcanzan el medio millón de pesos este mes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de las asignaciones para abril de 2026. Gracias al incremento por movilidad y la continuidad de programas complementarios como la Tarjeta Alimentar, un sector de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) logrará acercarse o incluso superar la barrera de los $500.000 mensuales.
Este "plus" en los ingresos familiares surge de la actualización del 2,9% (basada en la inflación de febrero) y el sostenimiento de los subsidios alimentarios que buscan paliar el costo de la canasta básica.
Cómo se llega a los $500.000 de ANSES
El monto total depende de la cantidad de hijos y de si se perciben beneficios por discapacidad. El cálculo que permite rozar el medio millón de pesos se compone así:
Familia con 3 hijos (AUH): cobran en mano $327.998 ($109.332 por cada uno tras la retención del 20%).
Tarjeta Alimentar (3 hijos o más): se suman $108.062.
Total familias numerosas: alcanzan los $436.060.
El caso que supera los $549.000
El beneficio es aún mayor para familias con hijos con discapacidad. En estos casos, el monto de la asignación es significativamente superior, permitiendo que hogares con dos o tres hijos en esta condición superen cómodamente los $549.000 en el depósito de abril.
Con el ajuste por movilidad, las escalas quedaron de la siguiente manera:
Monto total por hijo: $136.666.
Monto neto (lo que se cobra en el cajero):$109.332,80.
Monto retenido (20%): $27.333 (se cobra al presentar la Libreta AUH a fin de año).
Tarjeta Alimentar: valores vigentes
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad, manteniendo los valores fijos desde marzo:
1 hijo: $52.250.
2 hijos: $81.936.
3 hijos o más: $108.062.
Calendario de cobro: cuándo se acredita el dinero
ANSES organiza los pagos según la terminación del DNI. El cronograma para AUH y Tarjeta Alimentar inicia este viernes: