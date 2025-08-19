En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
AUH de ANSES: Banco Nación y Provincia lanzan créditos de hasta $1.350.000

Los bancos estatales ofrecen créditos especiales para beneficiarios de la AUH de ANSES. Montos, requisitos y pasos para acceder.

La ANSES anunció un incremento del 1,62% en todas sus prestaciones a partir de agosto de 2025 y, en paralelo, los beneficiarios podrán acceder a préstamos personales a través del Banco Nación y Banco Provincia. Esta medida busca ofrecer alivio financiero inmediato a jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios del SUAF.

Los créditos, que no son otorgados por ANSES directamente, se gestionan en línea mediante las plataformas digitales de las entidades bancarias. Con montos que alcanzan hasta $1.350.000, cuotas fijas y plazos de hasta 72 meses, se convierten en una opción relevante para quienes necesitan liquidez rápida.

¿Quiénes pueden solicitar los créditos para beneficiarios de ANSES?

créditos cuenta dni banco provincia anses
El programa está disponible únicamente para quienes cumplan ciertos requisitos:

  • Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilación.

  • Cobrar haberes mediante Banco Nación o Banco Provincia.

  • Tener cuenta bancaria activa.

  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

  • No superar ingresos de $317.800, según el salario mínimo vigente en julio 2025.

  • Mantener buen historial crediticio y poseer Clave Digital y CUIL activos.

Cumplir con estas condiciones es indispensable, ya que los bancos validan el perfil crediticio antes de aprobar el monto solicitado.

¿De cuánto son los montos y cuáles son los plazos?

Los préstamos para beneficiarios de ANSES cuentan con:

  • Monto mínimo: $100.000

  • Monto máximo: $1.350.000

  • Plazos de devolución: entre 12 y 72 meses

  • Tasa nominal anual: 79%

  • Costo Financiero Total Efectivo Anual: 114,92%

La cuota se mantiene fija durante todo el préstamo, lo que permite prever el gasto mensual, aunque los intereses acumulados pueden ser significativos en plazos largos.

¿Cómo simular y solicitar los créditos?

Tanto Banco Nación como Banco Provincia disponen de un simulador online que permite calcular:

  • El monto máximo disponible.

  • El valor de la cuota mensual.

  • Los plazos de pago posibles.

El trámite se realiza 100% online en el homebanking de las entidades:

  • Ingresar a la web oficial del banco.

  • Seleccionar “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.

  • Iniciar sesión con usuario y clave digital.

  • Indicar el tipo de beneficio (AUH, SUAF o jubilación).

  • Elegir monto y plazo.

  • Confirmar la operación.

La acreditación del dinero suele realizarse en menos de 48 horas hábiles directamente en la cuenta bancaria del solicitante.

¿Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos préstamos?

Estos créditos están limitados a dos entidades por un acuerdo operativo con ANSES que permite verificar datos en tiempo real, evitar fraudes y garantizar acreditaciones rápidas. Además, al tratarse de bancos estatales, las tasas y condiciones suelen ser más competitivas que las ofrecidas en entidades privadas.

