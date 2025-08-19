AUH de ANSES: Banco Nación y Provincia lanzan créditos de hasta $1.350.000

Cumplir con estas condiciones es indispensable, ya que los bancos validan el perfil crediticio antes de aprobar el monto solicitado.
¿De cuánto son los montos y cuáles son los plazos?
Los préstamos para beneficiarios de ANSES cuentan con:
La cuota se mantiene fija durante todo el préstamo, lo que permite prever el gasto mensual, aunque los intereses acumulados pueden ser significativos en plazos largos.
¿Cómo simular y solicitar los créditos?
Tanto Banco Nación como Banco Provincia disponen de un simulador online que permite calcular:
-
El monto máximo disponible.
-
El valor de la cuota mensual.
-
Los plazos de pago posibles.
El trámite se realiza 100% online en el homebanking de las entidades:
-
Ingresar a la web oficial del banco.
-
Seleccionar “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.
-
Iniciar sesión con usuario y clave digital.
-
Indicar el tipo de beneficio (AUH, SUAF o jubilación).
-
Elegir monto y plazo.
-
Confirmar la operación.
La acreditación del dinero suele realizarse en menos de 48 horas hábiles directamente en la cuenta bancaria del solicitante.
¿Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos préstamos?
Estos créditos están limitados a dos entidades por un acuerdo operativo con ANSES que permite verificar datos en tiempo real, evitar fraudes y garantizar acreditaciones rápidas. Además, al tratarse de bancos estatales, las tasas y condiciones suelen ser más competitivas que las ofrecidas en entidades privadas.