AUH de ANSES: Banco Nación y Provincia lanzan créditos de hasta $1.350.000

Cumplir con estas condiciones es indispensable, ya que los bancos validan el perfil crediticio antes de aprobar el monto solicitado.

¿De cuánto son los montos y cuáles son los plazos?

Los préstamos para beneficiarios de ANSES cuentan con:

Monto mínimo: $100.000

Monto máximo: $1.350.000

Plazos de devolución: entre 12 y 72 meses

Tasa nominal anual: 79%

Costo Financiero Total Efectivo Anual: 114,92%

La cuota se mantiene fija durante todo el préstamo, lo que permite prever el gasto mensual, aunque los intereses acumulados pueden ser significativos en plazos largos.

¿Cómo simular y solicitar los créditos?

Tanto Banco Nación como Banco Provincia disponen de un simulador online que permite calcular:

El monto máximo disponible.

El valor de la cuota mensual.

Los plazos de pago posibles.

El trámite se realiza 100% online en el homebanking de las entidades:

Ingresar a la web oficial del banco.

Seleccionar “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.

Iniciar sesión con usuario y clave digital.

Indicar el tipo de beneficio (AUH, SUAF o jubilación).

Elegir monto y plazo.

Confirmar la operación.

La acreditación del dinero suele realizarse en menos de 48 horas hábiles directamente en la cuenta bancaria del solicitante.

¿Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos préstamos?

Estos créditos están limitados a dos entidades por un acuerdo operativo con ANSES que permite verificar datos en tiempo real, evitar fraudes y garantizar acreditaciones rápidas. Además, al tratarse de bancos estatales, las tasas y condiciones suelen ser más competitivas que las ofrecidas en entidades privadas.