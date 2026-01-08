ADIÓS Ayuda escolar: qué beneficiarios no podrán cobrar los $85.000 que paga ANSES

La asistencia alcanza tanto a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Está dirigida a quienes tienen hijos escolarizados desde los 45 días hasta los 17 años, inclusive, y también se extiende sin tope de edad en los casos de hijos con discapacidad.
Por qué se paga la ayuda escolar en enero
Durante marzo de 2025, ANSES depositó la ayuda escolar de manera automática a los hogares que ya habían presentado el certificado de escolaridad durante 2024. En cambio, quienes no contaban con esa validación previa debieron realizar el trámite y perciben el beneficio con un plazo aproximado de 60 días.
En este marco, el organismo previsional comenzó a abonar en enero de 2026 la ayuda correspondiente a las familias que acreditaron la condición de alumno regular en noviembre de 2025.
Cuánto cobro por la Ayuda Escolar
El beneficio alcanza principalmente a los hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes en edad escolar. Con los valores vigentes, el monto asciende a $85.000 por cada hijo, lo que representa un alivio importante para la compra de útiles, uniformes, mochilas y materiales educativos.
El monto de la ayuda escolar anual se mantiene en $85.000, valor que fue establecido por el Decreto 150/2025. La normativa dispuso que el importe permanezca sin modificaciones durante todo el ciclo lectivo 2025 y que recién se actualice en marzo, antes del pago correspondiente al período 2026.
Para cobrar la Ayuda Escolar en 2026, ANSES remarca que es indispensable cumplir con los requisitos y presentar el Certificado Escolar dentro de los plazos establecidos.
Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar ANSES
El pago está dirigido a titulares de asignaciones familiares y de la AUH cuyos hijos cumplan con determinadas condiciones de edad y escolaridad.
Hijos sin discapacidad
Deben tener entre 45 días de vida y 18 años.
Es obligatorio que asistan a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.
Hijos con discapacidad
No tienen límite de edad.
Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.
Cómo se gestiona la Ayuda Escolar 2026
La solicitud de la Ayuda Escolar es gratuita, digital y obligatoria todos los años, incluso si el beneficio ya se cobró en ciclos lectivos anteriores.
El trámite se realiza a través de Mi ANSES y consta de los siguientes pasos:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir a la sección “Hijos”.
Seleccionar “Presentar certificado escolar”.
Generar el formulario correspondiente a cada menor.
Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
Sacar una foto o escanear el certificado.
Volver a cargar el archivo en Mi ANSES, Hijos, Presentar certificado escolar.
Una vez validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago.