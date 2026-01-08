ADIÓS Ayuda escolar: qué beneficiarios no podrán cobrar los $85.000 que paga ANSES

Cuánto cobro por la Ayuda Escolar

El beneficio alcanza principalmente a los hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes en edad escolar. Con los valores vigentes, el monto asciende a $85.000 por cada hijo, lo que representa un alivio importante para la compra de útiles, uniformes, mochilas y materiales educativos.

El monto de la ayuda escolar anual se mantiene en $85.000, valor que fue establecido por el Decreto 150/2025. La normativa dispuso que el importe permanezca sin modificaciones durante todo el ciclo lectivo 2025 y que recién se actualice en marzo, antes del pago correspondiente al período 2026.

Para cobrar la Ayuda Escolar en 2026, ANSES remarca que es indispensable cumplir con los requisitos y presentar el Certificado Escolar dentro de los plazos establecidos.

ayuda escolar 3.jpg ANSES confirmó la Ayuda Escolar 2025: AUH y SUAF pueden acceder hasta $85.000

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar ANSES

El pago está dirigido a titulares de asignaciones familiares y de la AUH cuyos hijos cumplan con determinadas condiciones de edad y escolaridad.

Hijos sin discapacidad

Deben tener entre 45 días de vida y 18 años .

Es obligatorio que asistan a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad

No tienen límite de edad .

Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.

Cómo se gestiona la Ayuda Escolar 2026

La solicitud de la Ayuda Escolar es gratuita, digital y obligatoria todos los años, incluso si el beneficio ya se cobró en ciclos lectivos anteriores.

El trámite se realiza a través de Mi ANSES y consta de los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos” .

Seleccionar “Presentar certificado escolar” .

Generar el formulario correspondiente a cada menor.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado .

Sacar una foto o escanear el certificado.

Volver a cargar el archivo en Mi ANSES, Hijos, Presentar certificado escolar.

Una vez validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago.