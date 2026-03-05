Más de $700.000 por mes con AUH: el beneficio automático que suma ANSES

Aunque los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) siguen mes a mes las actualizaciones por movilidad, existe un refuerzo que no cambia con la inflación pero que impacta de lleno en el ingreso final de cada hogar: la Tarjeta Alimentar.
El ingreso de las familias que cobran la AUH puede superar los $700.000. Cuánto paga ANSES en 2026 según la cantidad de hijos.
Este beneficio, que paga la ANSES de manera automática junto con la asignación, puede llevar el monto mensual a cifras que superan los $700.000, dependiendo de la cantidad de hijos que integren el grupo familiar.
En 2026, los valores continúan sin modificaciones y se mantienen escalonados según la composición familiar. La prestación no requiere inscripción ni trámites adicionales, aunque muchas familias todavía no tienen en claro cuánto dinero reciben al sumar ambas prestaciones.
De hecho, al combinar la AUH con la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual puede crecer de forma considerable y convertirse en uno de los principales ingresos para millones de hogares en todo el país.
El monto del programa alimentario varía exclusivamente según la cantidad de hijos que cobran la AUH dentro del mismo grupo familiar.
Los valores vigentes son:
Familias con 1 hijo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 o más hijos: $108.062
Titulares de Asignación por Embarazo (AUE): $52.250
A diferencia de la AUH, este refuerzo no se actualiza todos los meses por movilidad, sino que cambia únicamente cuando lo define el Gobierno nacional.
Por esa razón, mientras el monto de la asignación se ajusta periódicamente según la fórmula de movilidad, el valor de la Tarjeta Alimentar permanece fijo hasta que se anuncie una nueva actualización.
La Asignación Universal por Hijo se cobra mensualmente al 80% de su valor, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la Libreta AUH.
Sin embargo, incluso cobrando solo ese 80%, al sumar el refuerzo alimentario el ingreso mensual puede crecer de forma significativa.
Estos son los montos aproximados que recibe cada familia.
Familia con 1 hijo
AUH (80%): $103.276,80
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total mensual: $155.526,80
Familia con 2 hijos
AUH: $206.553,60
Tarjeta Alimentar: $81.936
Total mensual: $288.489,60
Familia con 3 hijos
AUH: $309.830,40
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total mensual: $417.892,40
Familia con 4 hijos
Total mensual: $521.169,20
Familia con 5 hijos
Total mensual: $624.446,00
Familia con 6 hijos
Total mensual: $727.722,80
Estos valores corresponden al cobro mensual habitual, sin contar el 20% retenido de la AUH, que se paga una vez al año cuando se presenta la Libreta AUH.
En ese momento, muchas familias reciben un monto acumulado que puede representar varios cientos de miles de pesos adicionales.
La Tarjeta Alimentar se otorga de manera directa y sin necesidad de realizar una inscripción previa a los grupos que ya se encuentran alcanzados por las prestaciones de la ANSES y cumplen con los requisitos vigentes.
El beneficio corresponde a:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
Personas que cobran AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad
Madres que perciben una Pensión No Contributiva para madres de siete hijos
En todos estos casos, la asignación se liquida automáticamente.
Para que el pago se realice sin inconvenientes, es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en la base de ANSES, ya que la liquidación se define mediante cruces automáticos de información.
Esto incluye:
Información del domicilio
Datos de los hijos
Vínculos familiares registrados
Documentación actualizada
Si alguno de estos datos no está cargado correctamente, el organismo puede demorar la incorporación al programa.