Más de $700.000 por mes con AUH: el beneficio automático que suma ANSES

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en 2026

El monto del programa alimentario varía exclusivamente según la cantidad de hijos que cobran la AUH dentro del mismo grupo familiar.

Los valores vigentes son:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Titulares de Asignación por Embarazo (AUE): $52.250

A diferencia de la AUH, este refuerzo no se actualiza todos los meses por movilidad, sino que cambia únicamente cuando lo define el Gobierno nacional.

Por esa razón, mientras el monto de la asignación se ajusta periódicamente según la fórmula de movilidad, el valor de la Tarjeta Alimentar permanece fijo hasta que se anuncie una nueva actualización.

ANSES_PUAM

AUH + Tarjeta Alimentar: el monto total por cantidad de hijos

La Asignación Universal por Hijo se cobra mensualmente al 80% de su valor, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la Libreta AUH.

Sin embargo, incluso cobrando solo ese 80%, al sumar el refuerzo alimentario el ingreso mensual puede crecer de forma significativa.

Estos son los montos aproximados que recibe cada familia.

Familia con 1 hijo

AUH (80%): $103.276,80

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total mensual: $155.526,80

Familia con 2 hijos

AUH: $206.553,60

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total mensual: $288.489,60

Familia con 3 hijos

AUH: $309.830,40

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total mensual: $417.892,40

Familia con 4 hijos

Total mensual: $521.169,20

Familia con 5 hijos

Total mensual: $624.446,00

Familia con 6 hijos

Total mensual: $727.722,80

Estos valores corresponden al cobro mensual habitual, sin contar el 20% retenido de la AUH, que se paga una vez al año cuando se presenta la Libreta AUH.

En ese momento, muchas familias reciben un monto acumulado que puede representar varios cientos de miles de pesos adicionales.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de forma automática

La Tarjeta Alimentar se otorga de manera directa y sin necesidad de realizar una inscripción previa a los grupos que ya se encuentran alcanzados por las prestaciones de la ANSES y cumplen con los requisitos vigentes.

El beneficio corresponde a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Personas que cobran AUH por hijo con discapacidad , sin límite de edad

Madres que perciben una Pensión No Contributiva para madres de siete hijos

En todos estos casos, la asignación se liquida automáticamente.

Para que el pago se realice sin inconvenientes, es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en la base de ANSES, ya que la liquidación se define mediante cruces automáticos de información.

Esto incluye:

Información del domicilio

Datos de los hijos

Vínculos familiares registrados

Documentación actualizada

Si alguno de estos datos no está cargado correctamente, el organismo puede demorar la incorporación al programa.