Previsional
ANSES
AUH
Previsional

Créditos para AUH de ANSES: verificá en el simulador si te aprueban un crédito de hasta $3.000.000

Jubilados, beneficiarios de AUH y SUAF ya pueden usar un nuevo simulador online que permite saber en pocos pasos si pueden acceder a un crédito personal. Te contamos cómo funciona, qué requisitos hay que cumplir y cuánto podés pedir según tu perfil. Los detalles.

Simulador para ANSES: verificá en segundos si te aprueban un crédito de hasta $3.000.000

Simulador para ANSES: verificá en segundos si te aprueban un crédito de hasta $3.000.000

Miles de personas que cobran prestaciones de ANSES, tales como la jubilación mínima, la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), tienen ahora la posibilidad de simular un crédito de, por ejemplo, hasta $3.000.000, de forma simple y 100% digital.

AUH y Asignación por Embarazo: el extra de ANSES que se cobra en septiembre 2025
AUH y Asignación por Embarazo: el extra de ANSES que se cobra en septiembre 2025

Los beneficiarios pueden acceder a estas líneas especiales de crédito ofrecidas por bancos públicos como el Banco Nación y el Banco Provincia.

Ambas entidades cuentan con simuladores online que permiten calcular rápidamente si el crédito es viable, cuánto se puede solicitar, cuál sería la cuota mensual estimada y si el solicitante cumple con los requisitos necesarios para acceder al préstamo.

AUH de ANSES: cómo funciona el simulador de créditos

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia tienen habilitados simuladores online en sus sitios web y apps móviles. El proceso es rápido y no requiere clave fiscal ni trámites presenciales.

En el caso del Banco Nación, los pasos son:

  • Ingresá a la plataforma. Entrá al sitio web o a la app del Banco Nación e iniciá sesión con tu CUIL y clave digital bancaria.
  • Seleccioná “Préstamos personales”. Buscá y elegí la opción destinada a créditos personales.
  • Completá los datos del préstamo: Indicá el monto que querés solicitar y el plazo en meses para devolverlo.
  • Revisá la simulación, el sistema te mostrará en pantalla la cuota mensual estimada, la tasa de interés aplicada y, en algunos casos, si cumplís con los requisitos mínimos para continuar con el trámite.
image

En el Banco Provincia, en tanto, la operación se puede realizar a través de Cuenta DNI, de la siguiente manera:

  • Ingresá a la app, Abrí la app Cuenta DNI y hacé clic en el botón que ofrece el préstamo. Vas a poder ver el monto, cuotas y condiciones. Si estás de acuerdo, confirmá tu interés.
  • Aceptá los términos y condiciones, leé los términos, el contrato de mutuo y hacé clic en “Confirmar” para avanzar.
  • Antes de seguir, es importante revisar detenidamente los documentos legales, donde se explican tus derechos y obligaciones como solicitante del crédito.
  • Hacé el escaneo facial, la app te pedirá una verificación de identidad con tu cara.
  • Si cumplís con los requisitos, el préstamo se aprueba y figurará "Operación exitosa".

Requisitos para acceder al crédito

Para solicitar el préstamo, es necesario:

  • Ser titular de una jubilación, AUH o SUAF
  • Cobrar la prestación en Banco Nación o Banco Provincia
  • Tener una cuenta bancaria activa a nombre del solicitante
  • Ser mayor de 18 años y residir legalmente en Argentina

Una vez realizada la simulación y si el resultado es favorable, se puede avanzar con la solicitud desde la app o el sitio web del banco, sin necesidad de ir a una sucursal. El monto aprobado se acredita de forma rápida y directa en la cuenta del titular.

