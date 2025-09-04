Créditos para AUH de ANSES: verificá en el simulador si te aprueban un crédito de hasta $3.000.000

En el caso del Banco Nación, los pasos son:

Ingresá a la plataforma. Entrá al sitio web o a la app del Banco Nación e iniciá sesión con tu CUIL y clave digital bancaria .

Entrá al sitio web o a la app del Banco Nación e iniciá sesión con tu y . Seleccioná “Préstamos personales”. Buscá y elegí la opción destinada a créditos personales.

Buscá y elegí la opción destinada a créditos personales. Completá los datos del préstamo: Indicá el monto que querés solicitar y el plazo en meses para devolverlo.

Indicá el y el para devolverlo. Revisá la simulación, el sistema te mostrará en pantalla la cuota mensual estimada, la tasa de interés aplicada y, en algunos casos, si cumplís con los requisitos mínimos para continuar con el trámite.

image

En el Banco Provincia, en tanto, la operación se puede realizar a través de Cuenta DNI, de la siguiente manera:

Ingresá a la app, Abrí la app Cuenta DNI y hacé clic en el botón que ofrece el préstamo. Vas a poder ver el monto, cuotas y condiciones. Si estás de acuerdo, confirmá tu interés.

y hacé clic en el botón que ofrece el préstamo. Vas a poder ver el monto, cuotas y condiciones. Si estás de acuerdo, confirmá tu interés. Aceptá los términos y condiciones, leé los términos, el contrato de mutuo y hacé clic en “Confirmar” para avanzar.

para avanzar. Antes de seguir, es importante revisar detenidamente los documentos legales, donde se explican tus derechos y obligaciones como solicitante del crédito.

los documentos legales, donde se explican tus como solicitante del crédito. Hacé el escaneo facial, la app te pedirá una verificación de identidad con tu cara .

. Si cumplís con los requisitos, el préstamo se aprueba y figurará "Operación exitosa".

Requisitos para acceder al crédito

Para solicitar el préstamo, es necesario:

Ser titular de una jubilación , AUH o SUAF

, o Cobrar la prestación en Banco Nación o Banco Provincia

o Tener una cuenta bancaria activa a nombre del solicitante

Ser mayor de 18 años y residir legalmente en Argentina

Una vez realizada la simulación y si el resultado es favorable, se puede avanzar con la solicitud desde la app o el sitio web del banco, sin necesidad de ir a una sucursal. El monto aprobado se acredita de forma rápida y directa en la cuenta del titular.