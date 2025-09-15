En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Previsional

AUH de ANSES más tres extras: el combo de octubre con el que cobrás más de $354.000

La ANSES confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un aumento del 1,9% en octubre 2025. Con este ajuste y tres refuerzos clave los beneficiarios pueden alcanzar hasta $354.000 en ingresos. El detalle de cada extra, requisitos y cómo activarlos.

AUH más tres extras: así podés cobrar más de $354.000 en octubre

Octubre llega con novedades para millones de familias que dependen de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de agosto, lo que eleva el haber base.

Leé también AUH de ANSES con aumento en octubre: cuánto se cobra y cómo queda con la Tarjeta Alimentar
AUH con aumento en octubre: cuánto se cobra y cómo queda con la Tarjeta Alimentar

A este pago se le suman tres extras que refuerzan los ingresos: la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche y el cobro de la Libreta AUH 2025. En conjunto, pueden dejar un ingreso mensual de hasta $354.000 para quienes cumplan las condiciones.

Además, ANSES mantiene habilitado un pago único de $85.000 que puede solicitarse dentro de los 60 días posteriores a cumplir los requisitos.

¿Cuánto se cobra de AUH en octubre 2025?

Con el aumento confirmado, los valores de la asignación quedan así:

  • AUH por hijo: $93.820

  • AUH por hijo con discapacidad: $381.865

En todos los casos, ANSES retiene el 20% mensual, que se libera más adelante con la presentación de la Libreta AUH.

Los tres extras que refuerzan la AUH en octubre

1. Tarjeta Alimentar

El beneficio alcanza a quienes cobran AUH por hijos de hasta 17 años y también a los que perciben AUH por discapacidad, sin límite de edad. No requiere trámite: se acredita de manera directa en la fecha de pago de la asignación.

Montos vigentes:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

AUH
AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES

2. Complemento Leche del Plan de los 1000 Días

Otro beneficio clave es el Complemento Leche, que forma parte del Plan 1000 Días. Está dirigido a embarazadas y a familias con hijos de hasta 3 años, con el objetivo de garantizar el acceso a leche y alimentos básicos para la primera infancia.

En octubre 2025, el monto asciende a $42.711 por hijo y se paga de forma automática, junto con la AUH o la Asignación por Embarazo.

Este complemento también se ajusta mensualmente por la movilidad de ANSES, lo que asegura que su valor no quede desactualizado frente a la inflación.

3. Libreta AUH 2025

La Libreta AUH es el instrumento que permite cobrar la suma retenida cada mes. Para 2025, ANSES simplificó el trámite y ahora puede hacerse tanto en forma presencial como online, a través de Mi ANSES (app o web).

El formulario sirve para acreditar tres aspectos básicos:

  • Controles de salud.

  • Vacunación obligatoria.

  • Asistencia escolar.

Al presentar la Libreta, el titular de la AUH habilita el cobro del 20% acumulado de la prestación, lo que en octubre 2025 equivale a $165.000 por hijo.

Se trata de un ingreso clave que muchas familias esperan cada año, ya que representa un refuerzo significativo en el presupuesto del hogar.

Con todos los extras: cuánto suma la AUH en octubre

De acuerdo a los montos oficiales, un titular de AUH con un hijo puede alcanzar hasta $354.000 en octubre 2025, combinando la prestación base y los beneficios adicionales.

El cálculo es el siguiente:

  • AUH base: $93.820

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 (para un hijo)

  • Complemento Leche: $42.711

  • Libreta AUH: $165.000

  • Total: $353.781

En el caso de hogares con más hijos, los ingresos pueden ser aún mayores, especialmente porque la Tarjeta Alimentar escala con la cantidad de beneficiarios.

