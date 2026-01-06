El polémico comentario de Rulo Schijman sobre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato que generó debate: "Ella no lo..."

“¿Quién ama más? ¿Nico Occhiato o Flor Jazmín Peña?”, fue la pregunta de Zaira a lo que Nicole respondió firme pero en tono componedor: “Él ama más. Acá, él”. Pero Schijman se despachó sin filtro alguno al coincidir con la modelo y sentenciar: “Sí, para mí Flor no lo ama”.

Rulo Schijman sobre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato - captura DGO stream

En ese momento, Neumann reaccionó sorprendida con un “¡No!”, mientras que Zaira Nara lo fulminó con un “Qué hijo de mil”.

Acto seguido, al darse cuenta de lo que había dicho, Rulo aclaró que sólo se trató de una humorada. “No, es un chiste. Re polémico. Les mando un beso”, atinó a explicar para bajarle el tono a sus palabras.

No obstante, el video comenzó a circular inmediatamente en las redes sociales lo que desató una catarata de reacciones contra Rulo. "¿Y este cuatro de copas es?", "Qué innecesario opinar sobre relación ajena, encima con mala leche rulo", "aclaró que era chiste porque sino lo matan, pero es obvio que lo piensa" o "Qué pavadas habla esta gente", fueron tan sólo algunas de las reacciones de los cibernautas.

Comentarios a los dichos de Rulo Schijman sobre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

Por qué se separaron Rulo Schijman y Gabriela Sari

En abril del año pasado, una noticia sorprendió al mundo del espectáculo y se coló rápidamente en la agenda mediática: Rulo Schijman y Gabriela Sari habían decidido ponerle punto final a su relación después de 11 años juntos y una hija en común. La información se conoció en Intrusos (América TV), cuando Rodrigo Lussich y Adrián Pallares lo contaron en su clásica sección de Las Bombas, generando impacto entre colegas y seguidores de la pareja.

Embed

En aquel momento, fue Paula Varela quien se comunicó directamente con el periodista para confirmar la versión. “No quiere hablar al aire pero lo llamé para confirmarlo”, explicó la panelista al aire, dejando en claro que la decisión ya estaba tomada. Además, precisó que la separación no era reciente: “Esto data de hace unos meses, desde el verano”, detalló, y remarcó que, pese al final de la relación, el vínculo entre ambos seguía siendo bueno.

Según se contó en el programa, la ruptura no tomó por sorpresa al círculo íntimo de la pareja. “Ellos se llevan bien y la familia y los más íntimos son los que sabían”, aseguró Varela, dando cuenta de que se trató de un proceso cuidado y puertas adentro. Rulo Schijman y Gabriela Sari habían oficializado su romance en 2014, luego de conocerse en el medio, y en 2017 nació Donna, la única hija de la pareja.