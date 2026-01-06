El curioso motivo por el que Marcela Tauro rechazó a MasterChef Celebrity: "Ni en pe..."

"Se va de viaje", añadió Iavícoli. Y ahí el conductor le consultó: "¿Graba MasterChef y se va de viaje?". Y la panelista contó lo que le confió Marcela y por qué no aceptó esa propuesta: "No lo va a hacer, se bajó ella. Me dijo que eran como diez horas y era gratis. Me dijo: 'ni en pe.. lo hago'".

Y comentó que además Marixa le dijo que ella tenía que prepararse para la elaboración de los platos mirando videos de Youtube. "Ella le dijo que iban a hacer comidas con condimentos y le pidió que busque recetas en Youtube", precisó la panelista, algo que también habría influido en la decisión de Tauro de no ir al ciclo gastronómico.

Eso le dio pie a Ángel de Brito para contar que él también fue contactado para ir a MasterChef Celebrity por otro actual participante del reality y se negó al instante: "Yo dije que no al toque, directamente ni pregunté. Nada me divierte menos que cocinar y encima en la tele. No cocino en mi casa, voy a cocinar en la tele".

Luego comentó que fue Evangelina Anderson quien lo llamó cuando estaba con su amiga Majo Martino al lado y lo tentó para que la acompañe en el programa y luego reconoció: "Con Susana Roccasalvo hubiera ido", sentenció el conductor.

El error fatal que dejó a Sofi Martínez fuera de MasterChef Celebrity

En la undécima gala de eliminación deMasterChef Celebrity (Telefe), el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui decidió que Sofi Martínez sea quien entregue su delantal.

La última gala de eliminación dejó un sabor amargo en las cocinas tras la salida de Sofi, quien no logró convencer al exigente jurado con su plato de mollejas.

A pesar de su esfuerzo por destacar con este ingrediente clásico de nuestra gastronomía, la ejecución no fue suficiente para asegurar su permanencia y debió abandonar el certamen.

Tras la despedida de la periodista deportiva, la competencia se prepara para un cambio de ritmo absoluto. Esta semana, el delantal de Maxi López queda en manos de la conductora más picante de la televisión: Yanina Latorre, quien se suma al certamen como su reemplazo oficial.

Con su estilo frontal y sin filtros, Yanina llega dispuesta a revolucionar las estaciones de cocina, demostrando que no solo tiene voz para la polémica, sino también mano para las hornallas en este desafío clave por la permanencia.

Continúan además en carrera en MasterChef Celebrity: La Joaqui, Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Cachete Sierra, Andy Chango, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas y La Reini.