PLUS de ANSES: así se reclama el extra de $400.000 que se cobra en septiembre

Nacimiento : $67.062.

Matrimonio : $100.441.

Adopción: $401.004,96.

El caso de la adopción es el de mayor monto, ya que supera en seis veces al pago por nacimiento y también al de matrimonio. El objetivo es reconocer el esfuerzo social y económico que implica la llegada de un hijo adoptivo y los gastos de integración, documentación y cuidados iniciales.

Quiénes pueden cobrar los $401.000 de ANSES

Según lo dispuesto por la normativa vigente, pueden solicitar la APU por Adopción los siguientes grupos de beneficiarios:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Monotributistas de categorías habilitadas.

Personas que perciban haberes por ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).

Trabajadores rurales o de temporada.

También están alcanzados:

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

Beneficiarios de la AUH (con o sin discapacidad).

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

En todos los casos, ANSES exige la sentencia judicial de adopción como requisito excluyente.

ANSES_pension

Requisitos para acceder al beneficio

Plazo : el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia de adopción.

Documentación obligatoria : DNI de los adoptantes. DNI del menor. Sentencia judicial de adopción. Partida de nacimiento actualizada.

Límites de ingresos : Ingreso individual: hasta $2.183.438. Ingreso familiar: hasta $4.556.714.



Estos topes buscan garantizar que el beneficio llegue a familias de ingresos bajos y medios.

Cómo tramitar el pago único de ANSES

El trámite puede hacerse online en Mi ANSES o de manera presencial con turno previo.

Paso a paso:

Reunir toda la documentación.

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o sacar turno presencial.

Completar el formulario de Asignación de Pago Único .

Presentar la solicitud en los plazos establecidos.

Hacer seguimiento del trámite online.

Una vez aprobado, el monto se deposita en la cuenta bancaria declarada por los adoptantes. La acreditación suele demorar entre 30 y 60 días hábiles.

Montos clave de ANSES en septiembre 2025

Además de este pago extraordinario, en septiembre ANSES abona otros beneficios actualizados:

AUH : $115.087 por hijo ($92.069 netos + $23.017 retenidos).

AUH por discapacidad : $374.745 ($299.796 netos + $74.949 retenidos).

Tarjeta Alimentar : $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos), $108.062 (3 o más).

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días : $42.162.

Ayuda Escolar Anual: $43.522.

Cómo saber si me corresponde

Quienes tengan dudas pueden consultar de dos formas:

Ingresando a Mi ANSES , Asignaciones Familiares , Asignación de Pago Único.

Llamando al 130, la línea gratuita del organismo.

Se recomienda tener a mano el CUIL y la documentación del trámite de adopción.