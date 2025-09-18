PLUS de ANSES: así se reclama el extra de $400.000 que se cobra en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2025, un sector de beneficiarios podrá acceder a un pago único extraordinario de $401.004,96.
Un sector de beneficiarios tiene a su disposición en septiembre un refuerzo único que supera los $400.000. ¿Cómo hay que hacer para gestionarlo y para quienes es?
AUH de ANSES: así se reclama el extra de $400.000 que se cobra en septiembre
En este caso será para familias adoptantes, y el beneficio es la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, que se cobra una sola vez y que busca acompañar económicamente a las familias que logran completar un proceso de adopción en la Argentina.
El monto actualizado surge de la aplicación del 1,9% de aumento por movilidad previsional, que impacta directamente sobre las asignaciones familiares especiales. Aunque menos difundida que la AUH, la Tarjeta Alimentar o los créditos de ANSES, esta prestación representa un alivio clave en un momento en que los gastos iniciales de una adopción suelen ser elevados.
La APU es un beneficio que no se cobra todos los meses, sino que se entrega por única vez ante determinados hechos familiares:
Nacimiento: $67.062.
Matrimonio: $100.441.
Adopción: $401.004,96.
El caso de la adopción es el de mayor monto, ya que supera en seis veces al pago por nacimiento y también al de matrimonio. El objetivo es reconocer el esfuerzo social y económico que implica la llegada de un hijo adoptivo y los gastos de integración, documentación y cuidados iniciales.
Según lo dispuesto por la normativa vigente, pueden solicitar la APU por Adopción los siguientes grupos de beneficiarios:
Trabajadores registrados en relación de dependencia.
Monotributistas de categorías habilitadas.
Personas que perciban haberes por ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).
Trabajadores rurales o de temporada.
También están alcanzados:
Jubilados y pensionados del SIPA.
Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
Beneficiarios de la AUH (con o sin discapacidad).
Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.
En todos los casos, ANSES exige la sentencia judicial de adopción como requisito excluyente.
Plazo: el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia de adopción.
Documentación obligatoria:
DNI de los adoptantes.
DNI del menor.
Sentencia judicial de adopción.
Partida de nacimiento actualizada.
Límites de ingresos:
Ingreso individual: hasta $2.183.438.
Ingreso familiar: hasta $4.556.714.
Estos topes buscan garantizar que el beneficio llegue a familias de ingresos bajos y medios.
El trámite puede hacerse online en Mi ANSES o de manera presencial con turno previo.
Paso a paso:
Reunir toda la documentación.
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o sacar turno presencial.
Completar el formulario de Asignación de Pago Único.
Presentar la solicitud en los plazos establecidos.
Hacer seguimiento del trámite online.
Una vez aprobado, el monto se deposita en la cuenta bancaria declarada por los adoptantes. La acreditación suele demorar entre 30 y 60 días hábiles.
Además de este pago extraordinario, en septiembre ANSES abona otros beneficios actualizados:
AUH: $115.087 por hijo ($92.069 netos + $23.017 retenidos).
AUH por discapacidad: $374.745 ($299.796 netos + $74.949 retenidos).
Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos), $108.062 (3 o más).
Complemento Leche del Plan de los 1000 Días: $42.162.
Ayuda Escolar Anual: $43.522.
Quienes tengan dudas pueden consultar de dos formas:
Ingresando a Mi ANSES , Asignaciones Familiares , Asignación de Pago Único.
Llamando al 130, la línea gratuita del organismo.
Se recomienda tener a mano el CUIL y la documentación del trámite de adopción.