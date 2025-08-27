AUH de ANSES en SEPTIEMBRE: cómo obtener más de $400.000 con los cuatro BENEFICIOS EXTRA

Monto bruto por hijo : $115.087

Monto a cobrar (80%) : $92.070

Para hijos con discapacidad, el bruto es $371.463 y el pago del 80% llega a $297.170.

Estos montos se suman a los pagos extras, potenciando el ingreso mensual de las familias y permitiendo cubrir gastos básicos y educativos.

Suma total de los beneficios para familias con un hijo

Para una familia con un solo hijo, los beneficios monetarios de septiembre 2025 se suman de la siguiente manera:

AUH (80%) : $92.070

Ayuda Escolar Anual con complemento : $85.000

Tarjeta Alimentar : $52.250

Pago del 20% retenido de 2024: $188.069,40

Total aproximado: $417.389,40

El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días no tiene un monto monetario fijo, ya que consiste en asistencia nutricional y entrega de alimentos.

Este cálculo permite a los beneficiarios planificar sus gastos y conocer el ingreso total que podrán recibir en septiembre 2025.