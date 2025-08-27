AUH de ANSES en SEPTIEMBRE: cómo obtener más de $400.000 con los cuatro BENEFICIOS EXTRA

-
Monto bruto por hijo: $115.087
-
Monto a cobrar (80%): $92.070
-
Para hijos con discapacidad, el bruto es $371.463 y el pago del 80% llega a $297.170.
Estos montos se suman a los pagos extras, potenciando el ingreso mensual de las familias y permitiendo cubrir gastos básicos y educativos.
Suma total de los beneficios para familias con un hijo
Para una familia con un solo hijo, los beneficios monetarios de septiembre 2025 se suman de la siguiente manera:
-
AUH (80%): $92.070
-
Ayuda Escolar Anual con complemento: $85.000
-
Tarjeta Alimentar: $52.250
-
Pago del 20% retenido de 2024: $188.069,40
Total aproximado: $417.389,40
El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días no tiene un monto monetario fijo, ya que consiste en asistencia nutricional y entrega de alimentos.
Este cálculo permite a los beneficiarios planificar sus gastos y conocer el ingreso total que podrán recibir en septiembre 2025.