Previsional
AUH
ANSES
atención beneficiarios

AUH de ANSES en SEPTIEMBRE: cómo obtener más de $400.000 con los cuatro BENEFICIOS EXTRA

En septiembre 2025, los titulares de AUH reciben un aumento por movilidad y cuatro pagos extra que refuerzan sus ingresos. Conocé los montos de cada beneficio y cómo suman para complementar la economía familiar este mes.

En septiembre 2025, los pagos de ANSES para titulares de AUH incluyen no solo el aumento del 1,9% por movilidad, sino también cuatro beneficios adicionales que refuerzan el ingreso mensual de las familias. Conocer los montos y requisitos es clave para acceder correctamente a cada uno de ellos.

Estos extras permiten a los beneficiarios planificar gastos escolares, alimentación y asistencia nutricional para hijos y embarazadas. Todos los pagos se acreditan directamente en la cuenta bancaria asociada al cobro de la AUH, asegurando rapidez y transparencia en la gestión.

Cuáles son los cuatro pagos extras de AUH en septiembre 2025

auh anses familia bebé
AUH de ANSES en SEPTIEMBRE: cómo obtener más de $400.000 con los cuatro BENEFICIOS EXTRA

  • Ayuda Escolar Anual: valor base de $42.039 y con complemento alcanza los $85.000 por hijo. Requiere presentar el Certificado Escolar antes del 31 de diciembre de 2025.
  • Tarjeta Alimentar: se deposita automáticamente junto con la AUH para familias con hijos hasta 14 años. Montos: $52.250 para 1 hijo, $81.936 para 2 hijos, $108.062 para 3 o más hijos.
  • Complemento Leche del Plan de los 1000 Días: destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años, consiste en asistencia nutricional y entrega de alimentos.
  • Pago del 20% retenido de la AUH: retroactivo al 2024, se liquida al presentar la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad. Para 1 hijo, el monto es de $188.069,40.

Cuánto se cobra en septiembre 2025 con el aumento de movilidad

Con el aumento de movilidad del 1,9% para septiembre 2025, los montos de AUH quedaron:

  • Monto bruto por hijo: $115.087

  • Monto a cobrar (80%): $92.070

  • Para hijos con discapacidad, el bruto es $371.463 y el pago del 80% llega a $297.170.

Estos montos se suman a los pagos extras, potenciando el ingreso mensual de las familias y permitiendo cubrir gastos básicos y educativos.

Suma total de los beneficios para familias con un hijo

Para una familia con un solo hijo, los beneficios monetarios de septiembre 2025 se suman de la siguiente manera:

  • AUH (80%): $92.070

  • Ayuda Escolar Anual con complemento: $85.000

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Pago del 20% retenido de 2024: $188.069,40

Total aproximado: $417.389,40

El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días no tiene un monto monetario fijo, ya que consiste en asistencia nutricional y entrega de alimentos.

Este cálculo permite a los beneficiarios planificar sus gastos y conocer el ingreso total que podrán recibir en septiembre 2025.

