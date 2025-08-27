Créditos para AUH de ANSES: cuánto dinero prestan con cuotas fijas desde $200.000

$1.000.000 en 72 meses (6 años).

$800.000 en 60 meses (5 años).

$500.000 en 36 meses (3 años).

En los plazos más largos, la cuota se mantiene fija pero el monto total devuelto es mayor por los intereses acumulados.

Simulador online: cómo saber cuánto te dan y el valor de la cuota

Tanto en Banco Nación como en Banco Provincia está disponible un simulador online que permite ver al instante cuánto dinero puede pedir cada beneficiario y cuál sería el valor de la cuota según el plazo elegido.

El proceso es simple: se ingresa a la web del banco, se selecciona la opción “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”, se elige monto y cantidad de cuotas, y el sistema devuelve en pantalla el cálculo detallado del préstamo. De esta manera, los titulares de AUH pueden ajustar el pedido de acuerdo con su capacidad de pago.

Créditos para AUH de ANSES septiembre 2025: requisitos y condiciones vigentes

En septiembre 2025, los créditos para beneficiarios de ANSES siguen vigentes en Banco Nación y Banco Provincia. Están disponibles para AUH, SUAF y jubilados, con montos que van desde $100.000 hasta $3.000.000 según el grupo.

Las condiciones principales son:

Montos: desde $100.000 hasta $1.350.000.

Plazos: entre 12 y 72 meses.

Cuotas: fijas en pesos, descontadas automáticamente de la cuenta bancaria.

Requisitos: ser mayor de 18 años, residir en Argentina, tener cuenta en Banco Nación o Banco Provincia, mantener buen historial crediticio y no superar ingresos de $317.800 (salario mínimo de julio 2025).

El trámite es 100% digital: se ingresa a la web oficial del banco, se elige el monto, se confirma la operación y el dinero se acredita en menos de 48 horas hábiles directamente en la cuenta bancaria.