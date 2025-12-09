AUH diciembre 2025: cómo saber si te corresponden los $188.000 de la Libreta

Controles de salud de cada menor.

Vacunación según el calendario obligatorio.

Asistencia escolar en el ciclo lectivo correspondiente.

Durante todo el año, ANSES retiene el 20% del monto mensual de la AUH. Ese acumulado -que puede alcanzar alrededor de $188.000 por hijo según los meses cobrados- solo se paga cuando el titular presenta la libreta correctamente cargada y validada.

Además, su presentación también habilita el derecho a la Ayuda Escolar Anual, otro beneficio clave para familias con hijos en edad escolar que cursen desde nivel inicial hasta nivel secundario.

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH 2024

ANSES estableció que la fecha límite para presentar la Libreta correspondiente al año 2024 es el 31 de diciembre de 2025.

¿Qué pasa si no se presenta a tiempo?

Se pierde el derecho a cobrar el 20% acumulado.

Se continúa cobrando solo el 80% mensual de la AUH.

No se habilita la Ayuda Escolar Anual.

ANSES_pagos

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso desde Mi ANSES

El trámite se puede hacer de forma online, sin turno, mediante la web oficial del organismo o la app Mi ANSES. También es posible presentarlo de forma presencial.

Paso 1: Ingresar a Mi ANSES

Entrar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Paso 2: Ir a Hijos > Libreta AUH

Allí se muestra el estado del hijo o hija por el que se cobra la AUH y qué partes faltan completar (educación, salud o vacunación).

Paso 3: Generar la Libreta

Seleccionar “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo.

para descargarla o enviarla por correo. Se imprime en una sola hoja, con buena calidad.

Paso 4: Completar en escuela o centro de salud

El formulario debe llenarse sin tachaduras, con letra clara, y con los sellos y firmas correspondientes.

Paso 5: Sacar la foto

Sobre superficie plana.

Bien iluminada.

Que se vean las 4 esquinas en negro .

Formato JPG.

Peso menor a 3 MB.

Paso 6: Subir la Libreta

Desde Mi ANSES: Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH

Montos de la AUH en diciembre 2025

Con las resoluciones 359/2025 y 361/2025, ANSES estableció un aumento del 2,34%, alineado al IPC de octubre que mide el INDEC. Desde julio pasado, la movilidad se ajusta por el Decreto 274/24, que actualiza las prestaciones de acuerdo con la inflación de dos meses atrás.

Los valores quedan así:

AUH general

Monto total: $122.492

Monto mensual que se cobra (80%): $97.993,60

Monto retenido (20%): $24.498,40

Acumulado anual estimado a cobrar con la Libreta: hasta $188.000 (según meses percibidos)

AUH por Discapacidad

Total: $398.853

Se cobra mensualmente (80%): $319.082,40

Asignación Familiar por Hijo – SUAF (primer rango)

Monto: $61.252

Asignación por Hijo con Discapacidad – SUAF

Monto: $199.433,02

Qué pasa después de presentar la Libreta

Una vez validada por ANSES, el pago del 20% retenido suele acreditarse dentro de un plazo que puede variar entre 30 y 60 días. No es necesario pedir turno ni iniciar ningún reclamo adicional: el depósito se realiza automáticamente en la cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH cada mes.