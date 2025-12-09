AUH diciembre 2025: cómo saber si te corresponden los $188.000 de la Libreta
ANSES confirmó que los titulares de la AUH podrán cobrar antes de fin de año el 20% retenido durante 2024, un extra que puede superar los $188.000 por hijo.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) vuelve a tener un rol clave en diciembre. Con el último aumento del 2,34% confirmado por ANSES según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), miles de familias podrán acceder no solo al nuevo monto actualizado, sino también a un extra acumulado de hasta $188.000 antes de que termine el año.
Ese plus corresponde al 20% retenido cada mes y solo se libera cuando el titular presenta la Libreta AUH, el formulario que certifica que los menores cumplen los requisitos de salud, vacunación y escolaridad.
A continuación, todo lo que hay que saber para presentar la Libreta, evitar la pérdida del cobro acumulado y conocer cuáles serán los montos finales de diciembre 2025.
¿Qué es la Libreta AUH y por qué permite cobrar hasta $188.000?
La Libreta AUH es un formulario obligatorio que ANSES solicita a todos los titulares de la prestación. Allí se deja constancia de:
Controles de salud de cada menor.
Vacunación según el calendario obligatorio.
Asistencia escolar en el ciclo lectivo correspondiente.
Durante todo el año, ANSES retiene el 20% del monto mensual de la AUH. Ese acumulado -que puede alcanzar alrededor de $188.000 por hijo según los meses cobrados- solo se paga cuando el titular presenta la libreta correctamente cargada y validada.
Además, su presentación también habilita el derecho a la Ayuda Escolar Anual, otro beneficio clave para familias con hijos en edad escolar que cursen desde nivel inicial hasta nivel secundario.
Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH 2024
ANSES estableció que la fecha límite para presentar la Libreta correspondiente al año 2024 es el 31 de diciembre de 2025.
¿Qué pasa si no se presenta a tiempo?
Se pierde el derecho a cobrar el 20% acumulado.
Se continúa cobrando solo el 80% mensual de la AUH.
No se habilita la Ayuda Escolar Anual.
Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso desde Mi ANSES
El trámite se puede hacer de forma online, sin turno, mediante la web oficial del organismo o la app Mi ANSES. También es posible presentarlo de forma presencial.
Paso 1: Ingresar a Mi ANSES
Entrar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Paso 2: Ir a Hijos > Libreta AUH
Allí se muestra el estado del hijo o hija por el que se cobra la AUH y qué partes faltan completar (educación, salud o vacunación).
Paso 3: Generar la Libreta
Seleccionar “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo.
Se imprime en una sola hoja, con buena calidad.
Paso 4: Completar en escuela o centro de salud
El formulario debe llenarse sin tachaduras, con letra clara, y con los sellos y firmas correspondientes.
Paso 5: Sacar la foto
Sobre superficie plana.
Bien iluminada.
Que se vean las 4 esquinas en negro.
Formato JPG.
Peso menor a 3 MB.
Paso 6: Subir la Libreta
Desde Mi ANSES: Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH
Montos de la AUH en diciembre 2025
Con las resoluciones 359/2025 y 361/2025, ANSES estableció un aumento del 2,34%, alineado al IPC de octubre que mide el INDEC. Desde julio pasado, la movilidad se ajusta por el Decreto 274/24, que actualiza las prestaciones de acuerdo con la inflación de dos meses atrás.
Los valores quedan así:
AUH general
Monto total: $122.492
Monto mensual que se cobra (80%): $97.993,60
Monto retenido (20%): $24.498,40
Acumulado anual estimado a cobrar con la Libreta:hasta $188.000 (según meses percibidos)
AUH por Discapacidad
Total: $398.853
Se cobra mensualmente (80%): $319.082,40
Asignación Familiar por Hijo – SUAF (primer rango)
Monto: $61.252
Asignación por Hijo con Discapacidad – SUAF
Monto: $199.433,02
Qué pasa después de presentar la Libreta
Una vez validada por ANSES, el pago del 20% retenido suele acreditarse dentro de un plazo que puede variar entre 30 y 60 días. No es necesario pedir turno ni iniciar ningún reclamo adicional: el depósito se realiza automáticamente en la cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH cada mes.