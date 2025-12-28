Murió el cantante Ricardo Chiqui Pereyra tras un accidente doméstico: el desgarrador mensaje de su familia

“Les pido un último favor... Mamá está destruida, como el resto de la familia, pero ella, que era el pilar, hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes por el momento ni llamadas, hay trámites que realizar y demás. Ya habrá tiempo para responder... Gracias por tanto", indicaron en el posteo.

Pereyra, de 74 años, permanecía internado en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires desde los primeros días del mes de diciembre luego de sufrir una fuerte caída de una escalera en su casa por lo que debió ser operado de urgencia. En los días previos se había indicado de una leve mejoría en su estado pero finalmente no pudo salir adelante.

El artista dejó una marca en el tango popular argentino, con una voz inconfundible y una extensa trayectoria que abarcó giras por el interior y el exterior y grabaciones que lo conectaron con figuras destacadas de la música tanguera.

ricardo chiqui pereyra 2

Quién era el cantante Ricardo "Chiqui" Pereyra

Ricardo “Chiqui” Pereyra fue un famoso cantante argentino de tango, nacido el 26 de junio de 1951 en General Roca, Río Negro, y fallecido el 28 de diciembre de 2025 en Buenos Aires.

Su carrera se hizo conocida inicialmente en el folklore y luego se consolidó como una figura destacada del tango, con una trayectoria que incluyó presentaciones en televisión y en los escenarios más importantes del país.

Recibió el Premio Konex en 1995 en la categoría cantante masculino de tango y es recordado por su voz característica y su Grouping de tango popular. Se inició en la música cantando folklore en su ciudad natal y formó conjuntos vocales locales. Esta base le abrió las puertas a la televisión en su juventud.

A los 27 años, Pereyra se trasladó a Buenos Aires para participar en Grandes Valores del Tango, experiencia que lo llevó a ser contratado como cantante profesional y a integrarse al elenco estable del programa hasta 1992.