Problemas y depresión: el crudo balance del año de Marta Fort

“Aun así, todo lo que me pasó este año me dejó una enseñanza. Cada experiencia, incluso las difíciles, fueron para bien", expresó muy reflexiva Marta Fort.

Y cerró junto al emoji de un corazón y pensando en lo que se viene para su vida: "Gracias a todas las personas que me acompañaron y fueron parte de este proceso. Fue un año intenso, un poco explosivo, pero necesario. Y, al final, un buen año. No puedo esperar a ver qué me depara el 2026”.

Cabe recordar que la familia recibió hace unos días una gran noticia con el nacimiento de Isidro, el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, hermano de Ricardo. "Por fin llegó mi primito", expresó feliz Marta desde sus historias de Instagram con imágenes del parto.

marta fort balance año 2025

El video de Marta Fort al cumplir su gran sueño a los 21 años

Marta Fort compartió en las redes sociales un video anunciando el gran paso que dio a sus 21 años y que la tiene completamente feliz al independizarse.

"Acabo de firmar el contrato de mi primer departamento para mudarme sola", anunció la hija de Ricardo Fort y hermana de Felipe desde sus Instagram stories.

Y a continuación confió emocionada que este paso es algo que deseaba "hace muchos años" y que por fin pudo cumplir: "No saben lo que significa para mí, estoy muy feliz. Ya les voy a ir mostrando cómo va quedando", expresó con el dije de una simbólica llave como colgante.

En tanto, en una segunda historia virtual la hermana melliza de Felipe Fort se mostró agradecida con todos los mensajes de felicitaciones que comenzó a recibir casi de manera inmediata.

"Muchas gracias por los mensajes. Los que me conocen saben la importancia y el significado que yo le doy al tema de la mudanza queno pude evitar emocionarme entre la combinación de emociones por la alegría y la tristeza que me genera dejar ciertos temas atrás pero que valen la pena", confesó dejando entrever las angustias del pasado que aún hoy la acompañan.

Con una mirada claramente positiva y mirando al futuro que ya comenzó a forjarse, Marta Fort sentenció llena de emoción que "se viene una nueva etapa" en su vida tras este gran paso que dio.