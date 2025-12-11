En vivo Radio La Red
AUH: estos son los formularios que hay que presentar sí o sí para no perder un pago clave

El organismo detalló qué papeles son obligatorios, qué datos deben estar actualizados y qué errores pueden provocar el rechazo del trámite tanto en la carga online como en las oficinas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volvió a poner el foco en uno de los trámites más importantes del año para las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH): la presentación de la Libreta AUH, el único requisito indispensable para acceder al 20% retenido durante los meses anteriores.

Con el plazo límite acercándose, el organismo recordó cuáles son los papeles obligatorios, qué información debe estar completa y en qué casos la carga puede ser rechazada. Cada año, miles de titulares deben repetir el trámite porque falta una firma, un sello o un dato básico, algo que Anses busca evitar con esta nueva advertencia oficial.

Qué documentación exige ANSES para presentar la Libreta AUH

Anses aclaró que el trámite requiere dos bloques principales de documentación, ambos igual de importantes:

1. Certificación escolar

Debe estar firmada y sellada por la escuela donde el menor cursa estudios. Esta constancia confirma:

  • Asistencia escolar efectiva

  • Datos del estudiante

  • Año en curso

  • Firma y sello de la autoridad educativa

La falta de sello, de fecha o de la firma correspondiente es uno de los motivos más habituales de rechazo.

2. Controles de salud y vacunación

Se trata del apartado médico de la Libreta, que debe completarse en el centro de salud correspondiente o con un profesional matriculado.

Incluye:

  • Controles pediátricos obligatorios

  • Estado general de salud

  • Esquema de vacunación actualizado

  • Firma y sello del profesional o establecimiento de salud

Sin estos datos completos, el sistema no valida la Libreta y el 20% retenido no se acredita.

Anses subrayó que ambos documentos deben estar correctamente firmados, fechados y con todos los casilleros completos, ya que cualquier omisión obliga a repetir la gestión.

El plazo para presentar la Libreta de AUH vence el 31 de diciembre de 2024. Foto: Internet.

Requisitos adicionales que deben verificarse antes del trámite

Además de la documentación escolar y sanitaria, Anses recomendó revisar que todos los datos personales estén actualizados, tanto del titular como del menor:

  • Domicilio

  • Nombres y apellidos

  • Vínculo registrado

  • Número de DNI

  • Datos de contacto

Cualquier inconsistencia entre la información declarada y la registrada en la base de Anses puede generar demoras o impedir la carga del formulario.

El organismo también sugiere verificar en Mi Anses si la Libreta aparece disponible para descargar, ya que en algunos casos el sistema actualiza automáticamente los datos escolares y sanitarios y permite un proceso más ágil.

Plazos para presentar la Libreta AUH

Anses reiteró que la presentación tiene un plazo límite:

el trámite debe completarse antes del 31 de enero de 2025.

La gestión puede hacerse de dos maneras:

Online, desde Mi Anses

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Descargar la Libreta (si aparece disponible).

  • Imprimirla y llevarla a la escuela y al centro de salud para completarla.

  • Sacar una foto nítida del formulario completo.

  • Subirlo en la opción “Subir Libreta AUH”.

  • Esperar la confirmación que se envía por correo.

Presencial, en una oficina de Anses: En este caso, se debe sacar turno previo y presentar los papeles impresos.

