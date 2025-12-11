El nuevo tope de ANSES para cobrar la AUH: quiénes fueron eliminados del beneficio

Este proceso es automático y no requiere intervención del beneficiario. La suspensión del pago también se comunica por correo electrónico y a través de notificaciones internas de la plataforma. La medida busca mantener la AUH dentro del universo de hogares de mayor vulnerabilidad económica, un enfoque que forma parte del rediseño del sistema de transferencias sociales implementado desde mediados de 2024.

El tope actualizado corre en paralelo con el sistema de movilidad de la AUH y de todas las asignaciones familiares, regulado por el Decreto 274/2024, que estableció una actualización mensual basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor. Cada mes, tanto el valor de la asignación como el ingreso máximo permitido se ajustan al índice oficial.

La Resolución 9/2025, que regula el esquema de incrementos del salario mínimo hasta agosto de 2026, también repercute directamente en los requisitos para permanecer en la AUH. Cada modificación del SMVM implica un nuevo límite y obliga a las familias a controlar su situación mes a mes.

ANSES_pago

El impacto del aumento del 2,34%: diciembre para la AUH

Diciembre llega con un incremento del 2,34% en todas las prestaciones que dependen de ANSES. Los nuevos valores permiten dimensionar la magnitud de las transferencias económicas que se activan en el último mes del año:

AUH general: $122.492

Asignación por Hijo con Discapacidad: $398.853

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $61.252

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $199.434

En el ámbito previsional también hay cambios significativos. La jubilación mínima alcanza $581.319,39, cifra que incluye el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo. La PUAM se ubica este mes en $479.055,51, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez y vejez quedan en $427.923,57. La Pensión Madre de 7 hijos, al estar atada al haber mínimo, también asciende a $581.319,39.

Con estos valores ya confirmados, ANSES incorporó los montos actualizados al calendario de pagos habitual de diciembre, un mes clave para millones de familias y jubilados.

Calendario de pagos de AUH y SUAF en diciembre 2025

Como es tradición, el organismo ordenó las fechas según la terminación del DNI de cada titular:

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Estos pagos incluyen ya los montos ajustados por movilidad y mantienen la estructura de acreditación que ANSES aplica cada mes.

Si bien la actualización del límite afecta a la gran mayoría de los titulares, existen dos grupos que quedan exceptuados:

Trabajadoras y trabajadores de casas particulares

Monotributistas sociales

En estos casos, ANSES no aplica el control de ingresos basado en el salario mínimo, ya que estas categorías corresponden a sectores con ingresos declarados históricamente bajos o inestables. De este modo, estos grupos mantienen el derecho a cobrar la AUH sin importar las variaciones en el SMVM.

En el caso del SUAF, los topes son considerablemente superiores. Según la Resolución 361/2025, el límite por ingreso individual es de $2.511.024, mientras que el tope por grupo familiar asciende a $5.022.048. Estos valores están alineados con los ingresos registrados del sector formal y reflejan la estructura salarial vigente.

La Libreta AUH: el trámite que no se puede postergar

La actualización del tope convive con otra obligación central para los titulares: la presentación de la Libreta AUH, un trámite educativo y sanitario que certifica los controles del niño, niña o adolescente.

ANSES recordó que la fecha límite es el 31 de diciembre de 2025, y que quienes no la presenten pierden el derecho a cobrar el 20% retenido durante el período comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

En un contexto en el que muchas familias dependen del monto acumulado para cerrar el año, este trámite se vuelve imprescindible.

Cómo se presenta la Libreta AUH

El organismo dispuso dos modalidades: presencial y virtual. En la primera, el titular debe acercarse a una oficina de ANSES con turno previo y entregar la Libreta firmada por la escuela y el centro de salud.

La presentación digital, más utilizada y recomendada, se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social.

Acceder a la sección Hijas e Hijos > Libreta AUH .

Verificar si el sistema solicita algún control faltante.

Generar la Libreta , imprimirla y llevarla al centro de salud y la escuela.

Escanear o fotografiar el formulario completo en formato JPG y peso menor a 3 MB .

Subir la imagen mediante la opción “Subir Libreta AUH” .

Esperar la confirmación por correo electrónico.

Una vez aprobada, ANSES acredita el 20% retenido durante el período anterior. Los montos son: