ANSES: requisitos, montos y fechas de cobro de uno de los BONOS más importantes

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Empleados de casas particulares

Monotributistas sociales

A su vez, el adulto responsable debe reunir requisitos básicos:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia

Vivir en el país

Presentar la documentación del menor y el CUD vigente

Cuánto se cobra en diciembre 2025 por Hijo con Discapacidad

Con el aumento del 2,34%, el monto de la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $398.853.

En paralelo, otros valores quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH general: $122.492

Asignación Familiar por Hijo: $61.252

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $199.434

La actualización mensual permite sostener el valor real de las prestaciones, ajustadas automáticamente a la inflación medida dos meses antes.

ANSES_pagos

Jubilaciones y pensiones: cómo quedan los haberes con el aumento

El mismo incremento alcanza a todas las prestaciones previsionales. Así, la mínima se ubica en $581.319,39, incluyendo:

Aumento del mes

Bono de $70.000

Aguinaldo

Además, quienes perciben ingresos inferiores a $410.879,59 reciben un refuerzo proporcional.

Otros valores actualizados:

PUAM: $479.055,51

Pensiones por invalidez y vejez: $427.923,57

Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39

Calendario de pagos ANSES Diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0–1: 17 de diciembre

DNI 2–3: 18 de diciembre

DNI 4–5: 19 de diciembre

DNI 6–7: 22 de diciembre

DNI 8–9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 10 de diciembre

DNI 1: 11 de diciembre

DNI 2: 12 de diciembre

DNI 3: 15 de diciembre

DNI 4: 16 de diciembre

DNI 5: 17 de diciembre

DNI 6: 18 de diciembre

DNI 7: 19 de diciembre

DNI 8: 22 de diciembre

DNI 9: 23 de diciembre

Prenatal y Maternidad

DNI 0–1: 15 de diciembre

DNI 2–3: 16 de diciembre

DNI 4–5: 17 de diciembre

DNI 6–7: 18 de diciembre

DNI 8–9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0–1: 9 de diciembre

DNI 2–3: 10 de diciembre

DNI 4–5: 11 de diciembre

DNI 6–7: 12 de diciembre

DNI 8–9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo