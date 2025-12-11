ANSES: requisitos, montos y fechas de cobro de uno de los BONOS más importantes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos importes y confirmó el esquema de pagos de diciembre 2025, un mes que vuelve a actualizar todos los valores según la fórmula de movilidad vigente.
La actualización de diciembre vuelve a modificar uno de los pagos más altos del organismo, que además mantiene su esquema de acceso y el cronograma confirmado para fin de año. ANSES detalló quiénes pueden cobrarlo, cuál será el nuevo monto y en qué fecha se acreditará según la terminación del DNI.
ANSES: requisitos, montos y fechas de cobro de uno de sus BONOS más importantes
Las cifras responden al cálculo aplicado sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre y permiten proyectar con precisión cuánto cobrarán las familias que reciben la Asignación por Hijo con Discapacidad, una de las prestaciones más relevantes dentro del sistema.
Como ocurre cada mes desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024, la AUH y todas las asignaciones familiares mantienen actualizaciones mensuales automáticas. El esquema también conserva la retención del 20% hasta que se presente la Libreta AUH, documento que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad.
Esta prestación está dirigida a madres, padres o tutores que conviven con un menor que posee el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Para acceder, además deben cumplir las condiciones socioeconómicas definidas por ANSES:
Personas desocupadas
Trabajadores informales
Empleados de casas particulares
Monotributistas sociales
A su vez, el adulto responsable debe reunir requisitos básicos:
Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia
Vivir en el país
Presentar la documentación del menor y el CUD vigente
Con el aumento del 2,34%, el monto de la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $398.853.
En paralelo, otros valores quedan establecidos de la siguiente manera:
AUH general: $122.492
Asignación Familiar por Hijo: $61.252
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $199.434
La actualización mensual permite sostener el valor real de las prestaciones, ajustadas automáticamente a la inflación medida dos meses antes.
El mismo incremento alcanza a todas las prestaciones previsionales. Así, la mínima se ubica en $581.319,39, incluyendo:
Aumento del mes
Bono de $70.000
Aguinaldo
Además, quienes perciben ingresos inferiores a $410.879,59 reciben un refuerzo proporcional.
Otros valores actualizados:
PUAM: $479.055,51
Pensiones por invalidez y vejez: $427.923,57
Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39
Calendario de pagos ANSES Diciembre 2025
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2 y 3: 11 de diciembre
DNI 4 y 5: 12 de diciembre
DNI 6 y 7: 15 de diciembre
DNI 8 y 9: 16 de diciembre
DNI 0–1: 17 de diciembre
DNI 2–3: 18 de diciembre
DNI 4–5: 19 de diciembre
DNI 6–7: 22 de diciembre
DNI 8–9: 23 de diciembre
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 12 de diciembre
DNI 4: 15 de diciembre
DNI 5: 16 de diciembre
DNI 6: 17 de diciembre
DNI 7: 18 de diciembre
DNI 8: 19 de diciembre
DNI 9: 22 de diciembre
DNI 0: 10 de diciembre
DNI 1: 11 de diciembre
DNI 2: 12 de diciembre
DNI 3: 15 de diciembre
DNI 4: 16 de diciembre
DNI 5: 17 de diciembre
DNI 6: 18 de diciembre
DNI 7: 19 de diciembre
DNI 8: 22 de diciembre
DNI 9: 23 de diciembre
DNI 0–1: 15 de diciembre
DNI 2–3: 16 de diciembre
DNI 4–5: 17 de diciembre
DNI 6–7: 18 de diciembre
DNI 8–9: 19 de diciembre
Todas las terminaciones: 10 de diciembre al 12 de enero
DNI 0–1: 9 de diciembre
DNI 2–3: 10 de diciembre
DNI 4–5: 11 de diciembre
DNI 6–7: 12 de diciembre
DNI 8–9: 12 de diciembre
Todas las terminaciones: 9 de diciembre al 12 de enero
DNI 0–1: 22 de diciembre
DNI 2–3: 23 de diciembre
DNI 4–5: 26 de diciembre
DNI 6–7: 29 de diciembre
DNI 8–9: 30 de diciembre