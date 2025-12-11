En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
Previsional

ANSES: requisitos, montos y fechas de cobro de uno de los BONOS más importantes

La actualización de diciembre vuelve a modificar uno de los pagos más altos del organismo, que además mantiene su esquema de acceso y el cronograma confirmado para fin de año. ANSES detalló quiénes pueden cobrarlo, cuál será el nuevo monto y en qué fecha se acreditará según la terminación del DNI.

ANSES: requisitos

ANSES: requisitos, montos y fechas de cobro de uno de sus BONOS más importantes
Leé también ANSES lanzó una jubilación especial: quiénes pueden acceder y cómo se solicita
ANSES lanzó una jubilación especial: quiénes pueden acceder y cómo se solicita

Las cifras responden al cálculo aplicado sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre y permiten proyectar con precisión cuánto cobrarán las familias que reciben la Asignación por Hijo con Discapacidad, una de las prestaciones más relevantes dentro del sistema.

Como ocurre cada mes desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024, la AUH y todas las asignaciones familiares mantienen actualizaciones mensuales automáticas. El esquema también conserva la retención del 20% hasta que se presente la Libreta AUH, documento que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Hijo con Discapacidad

Esta prestación está dirigida a madres, padres o tutores que conviven con un menor que posee el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Para acceder, además deben cumplir las condiciones socioeconómicas definidas por ANSES:

  • Personas desocupadas

  • Trabajadores informales

  • Empleados de casas particulares

  • Monotributistas sociales

A su vez, el adulto responsable debe reunir requisitos básicos:

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia

  • Vivir en el país

  • Presentar la documentación del menor y el CUD vigente

Cuánto se cobra en diciembre 2025 por Hijo con Discapacidad

Con el aumento del 2,34%, el monto de la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $398.853.

En paralelo, otros valores quedan establecidos de la siguiente manera:

  • AUH general: $122.492

  • Asignación Familiar por Hijo: $61.252

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $199.434

La actualización mensual permite sostener el valor real de las prestaciones, ajustadas automáticamente a la inflación medida dos meses antes.

ANSES_pagos

Jubilaciones y pensiones: cómo quedan los haberes con el aumento

El mismo incremento alcanza a todas las prestaciones previsionales. Así, la mínima se ubica en $581.319,39, incluyendo:

  • Aumento del mes

  • Bono de $70.000

  • Aguinaldo

Además, quienes perciben ingresos inferiores a $410.879,59 reciben un refuerzo proporcional.

Otros valores actualizados:

  • PUAM: $479.055,51

  • Pensiones por invalidez y vejez: $427.923,57

  • Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39

Calendario de pagos ANSES Diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 11 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 12 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 15 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0–1: 17 de diciembre

  • DNI 2–3: 18 de diciembre

  • DNI 4–5: 19 de diciembre

  • DNI 6–7: 22 de diciembre

  • DNI 8–9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2: 11 de diciembre

  • DNI 3: 12 de diciembre

  • DNI 4: 15 de diciembre

  • DNI 5: 16 de diciembre

  • DNI 6: 17 de diciembre

  • DNI 7: 18 de diciembre

  • DNI 8: 19 de diciembre

  • DNI 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 10 de diciembre

  • DNI 1: 11 de diciembre

  • DNI 2: 12 de diciembre

  • DNI 3: 15 de diciembre

  • DNI 4: 16 de diciembre

  • DNI 5: 17 de diciembre

  • DNI 6: 18 de diciembre

  • DNI 7: 19 de diciembre

  • DNI 8: 22 de diciembre

  • DNI 9: 23 de diciembre

Prenatal y Maternidad

  • DNI 0–1: 15 de diciembre

  • DNI 2–3: 16 de diciembre

  • DNI 4–5: 17 de diciembre

  • DNI 6–7: 18 de diciembre

  • DNI 8–9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0–1: 9 de diciembre

  • DNI 2–3: 10 de diciembre

  • DNI 4–5: 11 de diciembre

  • DNI 6–7: 12 de diciembre

  • DNI 8–9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI 0–1: 22 de diciembre

  • DNI 2–3: 23 de diciembre

  • DNI 4–5: 26 de diciembre

  • DNI 6–7: 29 de diciembre

  • DNI 8–9: 30 de diciembre

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Bono Cronograma de pagos
Notas relacionadas
AUH 2026: así quedarían los montos desde enero con el nuevo aumento de ANSES
ANSES sorprende con un nuevo BONO de diciembre: quiénes reciben $50.000 además de su jubilación
ANSES: antes de la llegada de la Navidad, adelantan los montos de los jubilaciones de enero

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar