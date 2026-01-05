AUH con plus en enero: el refuerzo que se paga sin hacer ningún trámite
ANSES acredita la Tarjeta Alimentar junto con la AUH. Conocé los montos y el cronograma oficial de pagos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha desde el 9 de enero el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a enero de 2026. Junto con el haber mensual, los beneficiarios recibirán un refuerzo económico automático, destinado a la compra de alimentos y acreditado en la misma cuenta bancaria.
Se trata de la Tarjeta Alimentar, un complemento que no requiere trámites adicionales y cuyos montos varían según la cantidad de hijos a cargo. El beneficio forma parte de las políticas alimentarias coordinadas por el Ministerio de Capital Humano y busca garantizar el acceso a productos básicos en los hogares más vulnerables.
Cuánto cobra la AUH de ANSES en enero 2026
Con el aumento aplicado para el primer mes del año, la AUH alcanza un monto bruto de $125.528 por hijo. Sin embargo, ANSES mantiene el esquema de retención del 20%, que se acumula y se paga una vez presentada la Libreta AUH.
De este modo, el monto efectivo que se cobra en enero es de:
$100.362 por hijo
En el caso de la AUH por discapacidad, el haber actualizado asciende a:
$408.824, frente a los $398.853 que se percibían en diciembre
Desde el organismo previsional recordaron que el importe retenido puede recuperarse mediante la presentación de la documentación sanitaria y educativa obligatoria, trámite que puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES.
Tarjeta Alimentar: el plus que se suma a la AUH
El refuerzo que incrementa el ingreso mensual de las familias corresponde a la Tarjeta Alimentar, que se deposita automáticamente junto con la AUH. Para enero de 2026, los montos quedaron establecidos sin modificaciones:
$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para familias con dos hijos
$108.062 para familias con tres o más hijos
Estas sumas se acreditan en la misma fecha que la AUH, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
El beneficio alcanza a los siguientes grupos:
Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive
Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
Madres que perciben Pensiones No Contributivas por siete hijos o más
Cómo verificar si cobrás AUH y Tarjeta Alimentar
Las personas beneficiarias pueden consultar si tienen pagos asignados de forma sencilla a través de los canales oficiales de ANSES:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar la opción “Consultar”.
Acceder al apartado Hijos > Mis Asignaciones, donde figuran las prestaciones vigentes y los montos a cobrar.
Calendario de pagos AUH de enero 2026
ANSES informó que el cronograma de pagos se extenderá del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI del titular: