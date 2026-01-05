AUH con plus en enero: el refuerzo que se paga sin hacer ningún trámite

$100.362 por hijo

En el caso de la AUH por discapacidad, el haber actualizado asciende a:

$408.824, frente a los $398.853 que se percibían en diciembre

Desde el organismo previsional recordaron que el importe retenido puede recuperarse mediante la presentación de la documentación sanitaria y educativa obligatoria, trámite que puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES.

Tarjeta Alimentar: el plus que se suma a la AUH

El refuerzo que incrementa el ingreso mensual de las familias corresponde a la Tarjeta Alimentar, que se deposita automáticamente junto con la AUH. Para enero de 2026, los montos quedaron establecidos sin modificaciones:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres o más hijos

Estas sumas se acreditan en la misma fecha que la AUH, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El beneficio alcanza a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive

Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Madres que perciben Pensiones No Contributivas por siete hijos o más

Cómo verificar si cobrás AUH y Tarjeta Alimentar

Las personas beneficiarias pueden consultar si tienen pagos asignados de forma sencilla a través de los canales oficiales de ANSES:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar la opción “Consultar” .

Acceder al apartado Hijos > Mis Asignaciones, donde figuran las prestaciones vigentes y los montos a cobrar.

Calendario de pagos AUH de enero 2026

ANSES informó que el cronograma de pagos se extenderá del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI del titular: