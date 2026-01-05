AUH enero 2026: cuánto cobra cada familia según la cantidad de hijos
Tras la actualización mensual, así queda la AUH en enero 2026. Montos por hijo, retenciones y calendario de cobros.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó enero de 2026 con una actualización en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con el mecanismo de movilidad mensual que ajusta las prestaciones sociales según la inflación de dos meses atrás. Con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre ya oficializado, los importes de la AUH registran una suba del 2,5%, mientras que la Tarjeta Alimentar se mantiene sin cambios.
El nuevo esquema combina aumentos en la asignación principal, montos que continúan congelados en programas complementarios y un calendario de pagos que define cuándo cobra cada familia según la terminación del DNI.
Monto de la AUH de ANSES en enero 2026
Con el incremento aplicado, la AUH pasa de $122.467 a $125.528 por cada hijo. Como ocurre todos los meses, ANSES abona el 80% del total y retiene el 20% restante, que se acumula y se paga una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad.
De esta manera, el ingreso mensual directo que reciben las familias durante enero es de:
$100.362 por hijo
El monto retenido queda pendiente de cobro y se liquida más adelante, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo.
AUH por discapacidad: cuánto se cobra en enero
La actualización mensual también impacta en la AUH por discapacidad, una prestación que no tiene tope de edad y mantiene la misma modalidad de pago.
En enero de 2026, el monto bruto asciende a:
$408.824, frente a los $398.853 de diciembre
Al igual que en la AUH general, ANSES paga el 80% de manera mensual y retiene el 20% restante, que se libera tras la presentación de la documentación correspondiente. El ajuste busca atenuar el impacto de la inflación en los hogares que conviven con hijos con discapacidad.
Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en enero 2026
Junto con el cobro de la AUH, ANSES deposita automáticamente los montos de la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.
Para enero de 2026, el Gobierno no anunció una actualización, por lo que los valores se mantienen sin cambios:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Estas sumas se acreditan en la misma fecha que la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
El beneficio está dirigido a los siguientes grupos:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Beneficiarios de AUH por discapacidad, sin límite de edad
Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026
ANSES confirmó que el calendario de pagos de la AUH se extiende del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI:
DNI 0: 9 de enero
DNI 1: 10 de enero
DNI 2: 13 de enero
DNI 3: 14 de enero
DNI 4: 15 de enero
DNI 5: 16 de enero
DNI 6: 17 de enero
DNI 7: 20 de enero
DNI 8: 21 de enero
DNI 9: 22 de enero
En todas las fechas se depositan en simultáneo la AUH y la Tarjeta Alimentar, en caso de corresponder.