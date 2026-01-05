AUH enero 2026: cuánto cobra cada familia según la cantidad de hijos

$100.362 por hijo

El monto retenido queda pendiente de cobro y se liquida más adelante, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en enero

La actualización mensual también impacta en la AUH por discapacidad, una prestación que no tiene tope de edad y mantiene la misma modalidad de pago.

En enero de 2026, el monto bruto asciende a:

$408.824, frente a los $398.853 de diciembre

Al igual que en la AUH general, ANSES paga el 80% de manera mensual y retiene el 20% restante, que se libera tras la presentación de la documentación correspondiente. El ajuste busca atenuar el impacto de la inflación en los hogares que conviven con hijos con discapacidad.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Junto con el cobro de la AUH, ANSES deposita automáticamente los montos de la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Para enero de 2026, el Gobierno no anunció una actualización, por lo que los valores se mantienen sin cambios:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Estas sumas se acreditan en la misma fecha que la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El beneficio está dirigido a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Beneficiarios de AUH por discapacidad , sin límite de edad

Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026

ANSES confirmó que el calendario de pagos de la AUH se extiende del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI:

DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 10 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 17 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

En todas las fechas se depositan en simultáneo la AUH y la Tarjeta Alimentar, en caso de corresponder.