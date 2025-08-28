En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Septiembre
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH en septiembre: nuevos montos y todos los extras que paga ANSES

En septiembre 2025, la AUH tendrá un nuevo aumento y se suman beneficios adicionales que refuerzan los ingresos de las familias. Conocé los montos, fechas de pago y requisitos para no perder ningún extra.

En septiembre 2025, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) verán reflejado un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio. Además, se suman pagos extra que impactan directamente en los ingresos familiares y que muchos beneficiarios desconocen.

A continuación, repasamos los montos oficiales, cómo se calculan, quiénes pueden cobrar cada ayuda y cuál es el total que puede alcanzar una familia con un hijo este mes.

¿Cuánto cobra un beneficiario de AUH en septiembre 2025?

familia billetes auh créditos anses
El nuevo monto de la AUH por hijo se ubica en $115.087 brutos, aunque se cobra el 80% mensual ($92.070), mientras que el 20% restante ($23.017) se acumula para su pago anual tras presentar la Libreta AUH.

En el caso de hijos con discapacidad, el valor bruto es de $371.463, con un pago mensual del 80% equivalente a $297.170.

¿Qué pagos extra acompañan a la AUH este mes?

Además del aumento de la prestación, los titulares acceden a cuatro beneficios adicionales:

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 para 1 hijo, $81.936 para 2 y $108.062 para 3 o más.

  • Ayuda Escolar Anual: $85.000 con complemento incluido, por hijo.

  • Pago del 20% retenido en 2024: $188.069,40 por hijo.

  • Complemento Leche Plan 1000 Días: asistencia alimentaria y nutricional para embarazadas y niños hasta 3 años.

¿Quiénes pueden acceder a la AUH y a los beneficios de ANSES?

La AUH está destinada a familias donde los padres o tutores están desocupados, trabajan en la informalidad o en el servicio doméstico. El beneficio se cobra por cada hijo menor de 18 años, sin límite de edad en caso de discapacidad.

Para acceder a los extras, se deben cumplir con las presentaciones en Mi ANSES, como el Certificado Escolar y la Libreta AUH, además de mantener actualizados los datos familiares.

¿Cuánto suma en total una familia con un hijo en septiembre 2025?

Si se consideran los pagos extra junto al monto mensual de la AUH, una familia con un hijo puede cobrar:

  • AUH mensual (80%): $92.070

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Ayuda Escolar Anual: $85.000

  • Pago del 20% retenido 2024: $188.069,40

Total aproximado: $417.389,40 en septiembre 2025.

Esto representa un ingreso clave para las familias que dependen de la AUH y marca una diferencia significativa en el presupuesto mensual.

