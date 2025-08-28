AUH en septiembre: nuevos montos y todos los extras que paga ANSES

¿Qué pagos extra acompañan a la AUH este mes?

Además del aumento de la prestación, los titulares acceden a cuatro beneficios adicionales:

Tarjeta Alimentar : $52.250 para 1 hijo, $81.936 para 2 y $108.062 para 3 o más.

Ayuda Escolar Anual : $85.000 con complemento incluido, por hijo.

Pago del 20% retenido en 2024 : $188.069,40 por hijo.

Complemento Leche Plan 1000 Días: asistencia alimentaria y nutricional para embarazadas y niños hasta 3 años.

¿Quiénes pueden acceder a la AUH y a los beneficios de ANSES?

La AUH está destinada a familias donde los padres o tutores están desocupados, trabajan en la informalidad o en el servicio doméstico. El beneficio se cobra por cada hijo menor de 18 años, sin límite de edad en caso de discapacidad.

Para acceder a los extras, se deben cumplir con las presentaciones en Mi ANSES, como el Certificado Escolar y la Libreta AUH, además de mantener actualizados los datos familiares.

¿Cuánto suma en total una familia con un hijo en septiembre 2025?

Si se consideran los pagos extra junto al monto mensual de la AUH, una familia con un hijo puede cobrar:

AUH mensual (80%) : $92.070

Tarjeta Alimentar : $52.250

Ayuda Escolar Anual : $85.000

Pago del 20% retenido 2024: $188.069,40

Total aproximado: $417.389,40 en septiembre 2025.

Esto representa un ingreso clave para las familias que dependen de la AUH y marca una diferencia significativa en el presupuesto mensual.